10 Milyon mutlu müşteri Sigortam.net'i seçti!



10 Milyon müşteriye ulaşmamıza özel 19-25 Ağustos tarihleri arasında aşağıda belirtilen branşlarda geçerli %10 indirimden 10MILYON koduyla faydalanabilirsin.

Kasko Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Özel Sağlık sigortası

Seyahat Sağlık sigortası

Konut Sigortası

Evcil Hayvan Sigortası

10 Milyon kişinin bir bildiği var!

Sen de hemen Sigortam.net'e gel indirimden yararlan.

İndirim Kodu: 10MILYON



Kampanya Kuralları



1. Kampanya kapsamında 19 Ağustos 2024-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı`ndan alınan kasko, sağlık,konut,evcil hayvan ve seyahat sağlık sigortaları için %10 indirim sağlanacaktır.

2. Kampanyadan yararlanmak için indirim kodunun; Sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerde ödeme aşamasında indirim kuponu alanına girilmesi gereklidir.

3. Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.

4. Kampanya, Sigortam.net`ten ilk defa alınan poliçelerde geçerlidir.

5. Kampanya mevcut poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.

6. Her kod aynı branş için 1 kez kullanılabilir.

7. İndirim tutarı poliçe düzenlendikten sonra 1 hafta içerisinde satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.

8. Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 180 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.

9. Sigortam.net 10 milyon müşteriye özel %10 indirim kampanyası , Sigortam.net`in internet indirimi ile birleştirilemez.

10. Sigortam.net 10 milyon müşteriye özel %10 indirim kampanyası , Sigortam.net`in farklı kampanyaları ile birleştirilemez.

11. Sigortam.net gerekli gördüğü takdirde kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

12. 10 milyon müşteriye özel %10 indirim kampanyası ilk 10.000 kişi için geçerlidir.