2024 Bitmeden İlk Ay Bizden!
2024 Bitmeden İlk Ay Bizden!
2024 bitmeden Sigortam.net'ten alacağın tamamlayıcı sağlık sigortalarında ilk ay bizden!
Fiyatlar değişmeden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alarak kendinin ve sevdiklerinin sağlını güvence altına alabilirsin. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret* ödemeden ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Yani özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeni sağlar. Fark ücreti ödemeden özel hastanelerden yararlanmak için hemen teklif al, güvenceni başlat.
İhtiyacına uygun tamamlayıcı sağlık sigortasını hemen al, kazancın net olsun!
Kampanyadan yararlanmak için hemen ara: 0216 250 76 47
Son gün: 16 Aralık 2024
Özel Hastane Giderlerini Sabitle
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki muayene ve tedavi giderlerini 1 yıl boyunca sabitleyebileceğini biliyor musun? 10 adet muayene paketli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası al, sene boyunca oluşabilecek fiyat artışlarından etkilenme!
Ameliyat Masraflarını Düşünme
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanlerde ücretsiz* ameliyat olabileceğini biliyor musun?
Vade Farksız 10 Taksite Varan Ödeme İmkanından Yararlan
Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı vade farksız 10 taksitle**, üstelik kredi kartını limitini de blokelemeden alabilirsin!
%15 Vergi İndiriminden Faydalan
Özel sektör, serbest meslek ya da devlet memuru olarak çalışıyorsan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası priminin %15’ini vergi iadesi olarak alabilirsin. Böylece sağlık sigortanı %15 avantajla daha uyguna almış olursun.
Ücretsiz MR, Tomografi Gibi İleri Tanı Tetkikleri
Tamamlayıcı Sağlık Sigortan varsa, anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve MR, Tomografi gibi ileri tanı yöntemlerine ait işlemleri kapsam altına alarak kolayca yaptırabilirsin.
Ücretsiz Check-up, Diş Muayenesi ve Temizliği, Diyetisyen Gibi Ek Hizmetler
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; 7/24 tıbbi danışma hattı, ambulans, check-up, diyetisyen, psikolog ve diş muayenesi, temizliği gibi size ek fayda sağlayacak hizmetlerden yararlanabilirsin.
Kampanya Kuralları
- 04 Aralık - 16 Aralık 2024 arasında müşterilerimizin alacağı bireysel veya aile poliçeli sağlık sigortalarında geçerli %8,3 oranında indirim sağlanacaktır. Maksimum 3.000 TL'ye kadar indirim sağlanacaktır.
- Kampanyadan yararlanmak için 0216 250 76 47 numaralı Sigorta Destek Hattı`ndan alınan bireysel ve aile poliçelerinde kampanya katılımının talep edilmesi gerekmektedir.
- Satın alma aşamasında kampanya katılım talebi iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
- Kampanya, daha önce Sigortam.net`ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- İndirim tutarı poliçe düzenlendikten sonra 1 hafta içerisinde satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 180 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
- 2024 Bitmeden İlk Ay Bizden Sağlık Kampanyası, Sigortam.net`in internet indirimi ile birleştirilemez.
- 2024 Bitmeden İlk Ay Bizden Sağlık Kampanyası, Sigortam.net`in farklı kampanyaları ile birleştirilemez.
- Sigortam.net gerekli gördüğü takdirde kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
*15 TL tutarındaki SGK katılım payı poliçe teminatlarına dahil değildir. Sigorta şirketlerinin sunduğu poliçe özel şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.
**Sigorta şirketlerinin banka anlaşmaları çerçevesinde taksit sayısı değişiklik gösterebilir.