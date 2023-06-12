2024 Bitmeden İlk Ay Bizden!

2024 bitmeden Sigortam.net'ten alacağın tamamlayıcı sağlık sigortalarında ilk ay bizden!

Fiyatlar değişmeden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alarak kendinin ve sevdiklerinin sağlını güvence altına alabilirsin. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret* ödemeden ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Yani özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeni sağlar. Fark ücreti ödemeden özel hastanelerden yararlanmak için hemen teklif al, güvenceni başlat.

İhtiyacına uygun tamamlayıcı sağlık sigortasını hemen al, kazancın net olsun!

Kampanyadan yararlanmak için hemen ara: 0216 250 76 47

Son gün: 16 Aralık 2024



Özel Hastane Giderlerini Sabitle

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki muayene ve tedavi giderlerini 1 yıl boyunca sabitleyebileceğini biliyor musun? 10 adet muayene paketli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası al, sene boyunca oluşabilecek fiyat artışlarından etkilenme!

Ameliyat Masraflarını Düşünme

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanlerde ücretsiz* ameliyat olabileceğini biliyor musun?

Vade Farksız 10 Taksite Varan Ödeme İmkanından Yararlan

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı vade farksız 10 taksitle**, üstelik kredi kartını limitini de blokelemeden alabilirsin!

%15 Vergi İndiriminden Faydalan

Özel sektör, serbest meslek ya da devlet memuru olarak çalışıyorsan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası priminin %15’ini vergi iadesi olarak alabilirsin. Böylece sağlık sigortanı %15 avantajla daha uyguna almış olursun.

Ücretsiz MR, Tomografi Gibi İleri Tanı Tetkikleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortan varsa, anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve MR, Tomografi gibi ileri tanı yöntemlerine ait işlemleri kapsam altına alarak kolayca yaptırabilirsin.

Ücretsiz Check-up, Diş Muayenesi ve Temizliği, Diyetisyen Gibi Ek Hizmetler

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; 7/24 tıbbi danışma hattı, ambulans, check-up, diyetisyen, psikolog ve diş muayenesi, temizliği gibi size ek fayda sağlayacak hizmetlerden yararlanabilirsin.

Kampanya Kuralları