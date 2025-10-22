Sigortam.net 25.Yıl Çekilişi Formu doldur, çekilişe katıl!
Formu Doldur Şansı Yakala!
1. Formu doldur, 1 çekiliş hakkı kazan!
2. Teklif al, 3 çekiliş hakkı kazan!
3. Poliçe satın al, 10 çekiliş hakkı kazan!
4. 25 şanslı kişiden biri olma şansını yakala!
- Bu kampanya Sigortam Net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizm. A.Ş. adına MPİ’nin 07.11.2025 tarih ve E-58259698-255.01.02-80744 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir.
- Kampanya 12.11.2025 Saat:00.01-14.01.2026 Saat:23.59 tarihleri arasında Türkiye genelinde, Sigortam Net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hiz.A.Ş.'ye ait (ücretsiz) web sitesindeki forma www.sigortam.net ad, soyad, telefon, adres bilgilerini dolduran bireysel katılımcılara 1 çekiliş hakkı, form doldurduktan sonra www.sigortam.net (ücretsiz) web sitesi, sigortam.net mobil uygulama (ücretsiz) veya 444 2 400 no.lu çağrı merkezinden (ücretsiz) tüm sigorta branşlarda geçerli sigorta teklifi alan bireysel katılımcılara her branş için 3 çekiliş hakkı, bu poliçelerden herhangi birini satın alan bireysel katılımcılara satın aldığı her poliçe için 10 çekiliş hakkı verilecektir. (Formu 1 defa doldurmak zorunludur, form doldurmayanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.)
- Talihliler 27.01.2026 tarihinde Saat: 11.00'de Hedef Çekiliş ve Org. Hizm. Ltd. Şti. Toplantı Salonu, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. 16/1 İç Kapı No:59 Şişli/İSTANBUL adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir.
- Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişle 5 kişiye 77.999,00 TL değerinde Apple iPhone 17 256 GB, 5 kişiye 19.999,00 TL değerinde Apple iPad Wi-Fi 128 GB, 5 kişiye 13.999,00 TL değerinde Apple Watch SE 3 40 mm GPS ve 10 kişiye 7.999,00 TL değerinde Apple Airpods 4 ikramiyesi verilecektir.
- İkramiye kazanan talihliler, 29.01.2026 tarihli Birgün Gazetesinde ilan edilecektir.
- Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
- Poliçe satın alarak kampanyaya katılım sağlayanların çekiliş hakkı poliçe sahibi sigortalıya verilecektir. Ödeyen ve sigortalı ismi farklı olan kişilerin çekiliş hakkı sigortalıya verilecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
- Poliçe satın alarak yapılan katılımlarda, satın alınan poliçenin 19.01.2026 (saat:23.59) tarihine kadar iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar iptal edilen poliçeler için verilen çekiliş hakları da iptal edilecektir.
- Sigortam Net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizm. A.Ş. çalışanları ve 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.