*440 TL fiyat için; 20 Ekim-20 Aralık 2021 arasında otomobil sınıfı araçlarda alınan trafik sigortası tutarları baz alınmıştır. Teklifler; araç modeli, ikamet ili, hasarsızlık, sigorta şirketi vb. kriterlere göre değişebilir.

Neden Trafik Sigortası Almalıyım?

Kaza durumunda karşı tarafa ve 3.kişilere verdiğiniz maddi ve bedeni zararlar belirli limitler dahilinde trafik sigortası tarafından karşılanır. Bu sayede kaza sonucunda hasar masraflarını cebinizden ödemek zorunda kalmazsınız. Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir araç sigortasıdır. Yaptırmamanın cezasi yaptırımları vardır. Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmanız ve trafik ekiplerince tespit edilmesi durumunda sadece para cezası değil aracınızın bağlanması gibi farklı yaptırımlarla da karşılaşabilirsiniz.

Trafik Sigortası Fiyatları 2021

Trafik sigortası fiyatları bulunduğunuz ile ve hasarsızlık kademenize göre değişmektedir. Zorunlu trafik sigortası poliçeleri teminat kapsamları açısından çok değişmediği için fiyatı hasarsız geçirdiğiniz poliçe dönemleri daha çok etkiler. Hemen internetten teklif alarak zorunlu trafik sigortanızın fiyatını öğrenebilirsiniz.