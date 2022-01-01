Sigortada Güvenin Adresi
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Önceliğimiz her zaman sensin. Çalıştığımız tüm şirketlerde bütçeni düşünerek “en iyi fiyat garantisi” sunuyoruz.
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Sigortam.net Hakkında En Merak Edilen 5 Soru
Sigortam.net Türkiye’nin ilk ve lider online sigorta brokeridir. Broker olarak farkımız, öncelikli olarak müşterilerimizi temsil etmemiz ve onların menfaatleri doğrultusunda hareket etmemizdir. Bu misyonla her zaman müşterilerimizin tarafındayız ve 20+ sigorta şirketi teklifini tek bir sayfada görmelerini, hem teminatları hem de fiyatları objektif olarak karşılaştırmalarını sağlıyoruz. Böylece müşterilerimiz ihtiyaçlarına en uygun sigortayı kolayca belirliyor ve online olarak satın alabiliyor. Ayrıca satış sonrası herhangi bir ihtiyacınızda 22 yıllık tecrübeli ekibimiz 7/24 desteğe hazır.
Sigortada Güvenin Adresi
Doğru Ürün. İyi Fiyat. 7/24 Hizmet.
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