Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırmalısın?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret* ödemeden ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Yani özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeni sağlar. Fark ücreti ödemeden özel hastanelerden yararlanmak için hemen teklif al, güvenceni başlat.

1- Ücretsiz Muayene ve Tahlil-Tetkikler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki muayene ve tedavi giderlerini 1 yıl boyunca sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeyebilirsin. Yıllık ise 10 defaya kadar ücretsiz muayene hakkı sunulur. Muayene sırasında doktorun verdiği tahlil ve tetkikler de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Muayeneler dahilinde yapılan tahlil, röntgen ve tetkikler ayakta muayene adedine dahildir. SGK anlaşmalı özel hastanelerde ayakta tedavi teminatına dahil olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için günlük limit yoktur.

Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de ayakta tedavi teminatı kapsamında verilir. Bilmen gereken diğer konu ise ayakta tedavi teminatının yalnızca yatarak tedavi teminatına ek olarak satın alınabilmesi. Yani TSS’de ayakta tedavi teminatını tek başına alamazsın, mutlaka yatarak tedavi teminatı da alman gerekir.

2- Ücretsiz Ameliyat ve Oda-Refakatçi Hizmeti

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında ameliyat masraflarını karşılar. TSS poliçesinde yazan limitler dahilinde tahliller, ameliyat, hastanede kalma yani oda ve refaketçi masrafları da TSS kapsamındadır. Çoğu sigorta şirketi geçmişten gelen hastalıklar için ameliyat masrafını kapsam dışında tutabilir. Poliçe yaptırdıktan sonra ortaya çıkan ve cerrahi operasyon gerektiren tedaviler TSS dahilinde sayılır.

3- Ücretsiz MR, Tomografi Gibi İleri Tanı Tetkikleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortan varsa, anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve MR, Tomografi gibi ileri tanı yöntemlerine ait işlemleri kapsam altına alarak kolayca yaptırabilirsin.

4- Ücretsiz Check-up, Diş Muayenesi ve Temizliği, Diyetisyen Gibi Ek Hizmetler

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; 7/24 tıbbi danışma hattı, ambulans, check-up, diyetisyen, psikolog, diş muayenesi ve temizliği gibi size ek fayda sağlayacak hizmetlerden yararlanabilirsin.

5- Yenileme Garantisi

Ömür boyu yenileme garantisini (ÖBYG) kazanman sağlık hizmeti konusunda birçok avantaja sahip olmanı sağlar. Sigorta şirketi ÖBYG hakkının olmadığı sigortalılık döneminde mevcut ya da riskli hastalık ve rahatsızlıklarına ek prim, limit veya katılım payı uygulayabilir ya da bunları teminat kapsamı dışında bırakabilir. Fakat yenileme garantisi aldıktan sonra prim dahil olmak üzere sigorta şartlarının senin aleyhine değiştirilmesi mümkün değildir. Bu açıdan ömür boyu yenileme garantisi hakkını kazanmak oldukça önemli ve avantajlıdır.

İhtiyacına uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı şimdi al, kafan net olsun!

*15 TL tutarındaki SGK katılım payı poliçe teminatlarına dahil değildir.