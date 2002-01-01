Araç Sigortasında Daha Ucuzunu Bulamazsınız!

Ekrem Pak
Kaza anından itibaren başıma gelen bu süreçte her türlü kolaylığı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İşlemlerimin yapılmasında ve takibinde gece gündüz göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka takdire şayandır.
Online trafik sigortanızı sadece 3 adımda satın alın, poliçeniz hemen e-mail adresinize gelsin! Bilgilerinizi girin, online trafik sigortası tekliflerini karşılaştırın ve trafik sigortanızı online satın alın!
Çağrı Ünal
Bilişim Teknolojileri
Sigortam.net ile dışarıdan hasarsızlık indirimim olduğu halde aldığım kasko teklifinin yarı fiyatına muafiyetsiz kasko yaptırarak tanış oldum. Yaklaşık bir ay önce de aracım perte ayrıldı. Bu andan itibaren sürekli olarak ilgi ve alakasını esirgemeyen Sigortam.net ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.
Tunç Gümüş
Ar-Ge Mühendisi
Dolu hasarı nedeni ile yaşadığım sıkıntıların Sigortam.net tarafından çözülmesi size olan güvenimi daha da arttırdı. Desteğiniz ve takibiniz için tekrar teşekkür ederim.
Trafik sigortası sorgulamasını sadece 2 dakikada yapın, trafik sigortası tekliflerini karşılaştırarak en uygun trafik sigortasını anında bulun!
Özgür Sezer
Ben kaza yaptığım günden beri Sigortam.net tarafından hiç yalnız bırakılmadım. Her aradığımda çözüm odaklı cevaplar aldım ve bunu bütün arkadaşlarımla paylaşıp tabuları yıktım.
Serkan Vurmaz
"İnternetten kasko yaptırmak biraz daha ekonomik oluyor. Fakat hasar durumlarda muhatap bulamazsın" dediler. Önce korkmuştum. Ama bugün hasar danışmanıyla görüştükten sonra iyi ki kaskomu Sigortam.net'ten yaptırmışım dedim.
Zorunlu trafik sigortası hesaplaması ile zorunlu trafik sigortası ne kadar hemen öğrenin, en iyi fiyat garantisi ile anında satın alın!
Tayfun Avşar
Yaşadığım kaza sonrası Sigortam.net’i aradım. Polis raporu tutturmamı söyleyerek bir çekici yönlendirdiler ve aracımı en kısa zamanda servise ulaştırdılar. Olay yerinde beklemediğim ve hiç mağdur kalmadığım için çok mutlu oldum.
Kasım Şener
Öğretmen
Kısa bir süre önce eşim ve kızımla geçirdiğim kaza sonrası iyi ki poliçemi Sigortam.net’ten almışım dedim. İnanın bana Sigortam.net’ten aldığınız poliçe internetten aldığınız bir poliçenin çok daha fazlası.
Trafik sigortası hesaplaması ile trafik sigortası tekliflerini karşılaştırın, en uygun trafik sigortasını internete özel ek indirimle daha uyguna satın alın!
Sabahat Pazarcı
Optisyen
Bir telefon kadar yakınımda olduğunuzu bilmek, kendimi güvende hissettiriyor. İyi ki varsın Sigortam.net.
Gökhan Baştuğ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Pert işlemleri boyunca Sigortam.net hasar danışmanları benimle inanılmaz ilgilendi. Bu zorlu süreçte sorularımı eksizsiz cevaplayarak almam gereken tazminatı almamı ve buna ek olarak işlemlerin hızlanmasını sağladı.
Araç trafik sigortası sorgulamasını sadece 2 dakikada yaparak trafik sigortası tekliflerinin fiyat ve teminatlarını karşılaştırabilirsiniz.
Didem Aybar
Sigortam.net hasar departmanından çok memnun kaldım. Hasar danışmanı çok ilgiliydi ve her konuda bana çok yardımcı oldu. Sigorta şirketi ile ilgili sürecin kısaltılması için gereken her şeyi yaptı.
Nazife Sükan
Sigortam.net'le kaza yaptığım ve aracım pert olduğu için iletişime geçtim. Muhatap bulamayacağımı düşünerek endişelenmiştim ancak tüm işlemlerimle ilgilenerek aynı gün içinde tüm sıkıntılarımı çözdüler.
Zorunlu trafik sigortası teklifi al, 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştır, en uygun trafik sigortasını aldığından emin ol.
Uğur Batı
Akademisyen
Hasar sürecimi takiben biraz sorunlu geçen onay sürecinde desteklerini hiç esirgemeyen Sigortam.net hasar departmanına özel teşekkürlerimi iletmek istedim.