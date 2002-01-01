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Araç Sigortasında Daha Ucuzunu Bulamazsınız!

%50’ye Varan Fiyat Avantajıyla 20 Büyük Sigorta Şirketinden

Araç SigortasıAraç Sigortası
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Lütfen TC Kimlik No veya Vergi Kimlik No giriniz.Lütfen geçerli bir TC Kimlik No veya Vergi Kimlik No giriniz.
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GÜVENCENİZ BAŞLASIN
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mail adresinize gelsin
3 Adımda
Anında Sigortalanın
Bilgilerinizi Girin
Teklifleri Karşılaştırın
İndirimli Satın Alın
GÜVENCENİZ BAŞLASIN
Poliçeniz hemen
mail adresinize gelsin

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Sigortam.net Avantajları
20 Sigorta
Şirketinden Teklif
Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin size özel hazırladığı teklifleri karşılaştırın.
En İyi
Fiyat Garantisi
Satın aldığınız poliçe ile aynı
şartlarda daha ucuza bir teklif bulursanız farkı iade ediyoruz.
Taksitle Ödeme
İmkanı
Sigorta poliçenizi kredi kartı ile
satın alarak ödemenizi taksitlendirebilirsiniz.
 
Sigortam.net
Kampanyaları
Kampanyalarımızı takip ederek, indirimli fiyatlardan ve ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.
İnternetten Alıma
Özel Ek İndirim
İnternetten trafik sigortası alımlarına özel, ek indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.
7/24 Bilgi
ve Hizmet Desteği
Sigorta ile ilgili her konuda bilgi
ve hizmet desteğimizden yararlanabilirsiniz.
Sigortam.net
Avantajları
20 Sigorta
Şirketinden Teklif
Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin size özel hazırladığı teklifleri karşılaştırın.
En İyi
Fiyat Garantisi
Satın aldığınız poliçe ile aynı
şartlarda daha ucuza bir teklif bulursanız farkı iade ediyoruz.
Taksitle Ödeme
İmkanı
Sigorta poliçenizi kredi kartı ile
satın alarak ödemenizi taksitlendirebilirsiniz.
Sigortam.net
Kampanyaları
Kampanyalarımızı takip ederek, indirimli fiyatlardan ve ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.
İnternetten Alıma
Özel Ek İndirim
İnternetten trafik sigortası alımlarına özel, ek indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.
7/24 Bilgi
ve Hizmet Desteği
Sigorta ile ilgili her konuda bilgi
ve hizmet desteğimizden yararlanabilirsiniz.
Tam Güvence İçin Hem Kasko Hem Trafik Sigortası Yaptırmalısınız!
Kasko Ne Sağlar?
Trafik Ne Sağlar?
Çarpma/çarpılma durumlarında kendi aracınızda oluşan hasar masraflarını öder.
Kaza sırasında karşı tarafın aracında oluşan maddi hasarları öder.
Sel, deprem, yangın gibi beklenmeyen olaylarda yüksek masraflı hasarlarınızı karşılar.
Karşı tarafın veya üçüncü kişilerin kazada oluşan bedeni zararlarını karşılar.
Aracınızın çalınma durumunda, ortalama piyasa değerine göre ödeme yapar.
Trafik sigortası yaptırmamanın sonucu olan para cezası ve gecikme faizi cebinizde kalır.
Tam Güvence İçin Hem Kasko Hem Trafik Sigortası Yaptırmalısınız!
Araç Sigortası
Sizi ve Aracınızı Korur!
Kasko Ne Sağlar
Çarpma/çarpılma durumunda kendi aracınızda oluşan hasar masraflarını öder.
Araç Sigortası
Sizi ve Aracınızı Korur!
Kasko Ne Sağlar
Sel, deprem, yangın gibi beklenmeyen olaylarda yüksek masraflı hasarlarınızı karşılar.
Araç Sigortası
Sizi ve Aracınızı Korur!
Kasko Ne Sağlar
Aracınızın çalınması durumunda, ortalama piyasa değerine göre ödeme yapar.
Araç Sigortası
Sizi ve Aracınızı Korur!
Trafik Sigortası Ne Sağlar?
Kaza sırasında karşı tarafın aracında oluşan maddi hasarları öder.
Araç Sigortası
Sizi ve Aracınızı Korur!
Trafik Sigortası Ne Sağlar?
Karşı tarafın veya üçüncü kişilerin kazada oluşan bedeni zararlarını karşılar.
Araç Sigortası
Sizi ve Aracınızı Korur!
Trafik Sigortası Ne Sağlar?
Trafik sigortası yaptırmamanın sonucu olan para cezası ve gecikme faizi cebinizde kalır.


Türkiye'nin İlk Online Sigorta Platformu

2001 yılından bugüne deneyimli uzman kadromuz ile, 7 gün 24 saat yanınızdayız!
20Yıllık Tecrübe
515Uzman Çalışan
6 MilyonMutlu Müşteri
20Yıllık Tecrübe
515Uzman Çalışan
6 MilyonMutlu Müşteri
Anlaşmalı Sigorta Şirketleri
Anlaşmalı
Sigorta Şirketleri
Türkiye'nin en iyi 20 sigorta şirketinin, onlarca sigorta paketi arasından en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!


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