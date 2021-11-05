Neden Trafik Sigortası Almalıyım?

Kaza durumunda karşı tarafa ve 3.kişilere verdiğiniz maddi ve bedeni zararlar belirli limitler dahilinde trafik sigortası tarafından karşılanır. Bu sayede kaza sonucunda hasar masraflarını cebinizden ödemek zorunda kalmazsınız. Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir araç sigortasıdır. Yaptırmamanın cezasi yaptırımları vardır. Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmanız ve trafik ekiplerince tespit edilmesi durumunda sadece para cezası değil aracınızın bağlanması gibi farklı yaptırımlarla da karşılaşabilirsiniz.

Trafik Sigortası Fiyatları 2021

Trafik sigortası fiyatları bulunduğunuz ile ve hasarsızlık kademenize göre değişmektedir. Zorunlu trafik sigortası poliçeleri teminat kapsamları açısından çok değişmediği için fiyatı hasarsız geçirdiğiniz poliçe dönemleri daha çok etkiler. Hemen internetten teklif alarak zorunlu trafik sigortanızın fiyatını öğrenebilirsiniz.

Neden Kasko Sigortası Yaptırmalıyım?

Kasko sigortası kendi aracınızı hasar risklerine karşı korur. Çarpma, çarpılma, yangın ve doğal afet durumlarında aracınızın aldığı hasarların masrafları kaskonuz tarafından ödenir. Karşı tarafa verdiğiniz zararları trafik sigortanız öder ama trafik sigortasının limitleri sınırlıdır. Bir kaza durumunda karşı tarafa verilen zarar masrafı yüksek maliyetli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda kasko sigortası devreye girer ve trafik sigortasının yetmediği limitlerin üzerine çıkarak masrafları karşılar. Kasko sayesinde yüksek maliyetli hasar masrafları bütçenizi yormaz. Ek teminatları ile yol yardım, çekici veya mini onarım gibi birçok hizmetten de yararlanmanızı sağlar. Bu sayede yolda kadığınızda rahatlıkla yol yardımı alabilir ya da mini onarım teminatı ile aracınızın küçük hasarlarda aldığı çizikleri vs. kasko sigortanızı bozdurmadan düzelttirebilirsiniz.

Kasko Sigortası Fiyatları 2021

Kasko sigortası fiyatları, aracın hasar durumuna ve seçtiğiniz poliçenin teminat kapsamına göre değişir. Bu nedenle kasko sigortası fiyatınızı öğrenmek için teklif almanız yeterlidir. Sadece 2 dakikada aracınızın kasko ücretini öğrenebilirsiniz.