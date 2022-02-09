*Aylık tutar; SGK payı hariç, 30-35 yaşında, bekar, erkek sigortalılara 1 Ocak-2 Şubat 2022 arasında sunulan tamamlayıcı sağlık sigortası tekliflerinin yıllık taksitli priminin 12’ye bölünmesiyle bulunmuştur.

Neden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Almalıyım?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerde fark ücreti ödemeden ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Genel olarak 8/10 arası ayakta tedavi teminatı ile ücretsiz muayene olabilir, tahlil ve tetkiklerinizi yaptırabilirsiniz. Her muayene hakkı içerisine doktorunuzun verdiği tahlil ve tedaviler dahildir. Tüm muayene haklarınızı bir poliçe döneminde kullanabilirsiniz. Yatarak tedavi teminatı ile acil hastalık durumlarında ya da kaza sonucunda ameliyat masraflarınızı da poliçeniz karşılar. Bu sayede beklenmeyen durumlara karşı sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları 2022

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, sigorta şirketlerine ve sizin kişisel sağlık geçmişinize göre değişkenlik gösterir. Bu nedenle teklif alarak ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun poliçeyi anında bulabilirsiniz.