Bayramda Yola Çıkmadan Kaskonu 250 TL indirimle Hemen Yaptır
Kampanya İndirim Kodu : NETBAYRAM
Kasko teklifi aldıktan sonra ödeme ekranında kampanya kodunu girerek indirimden yararlanabilirsin.
Hemen kasko sigortanı yaptır, bayrama özel 250 TL indirim avantajını kaçırma.
Kasko Sigortanı Neden Sigortam.net’ten Almalısın?
- Yapay zekâmızla 20’den fazla sigorta şirketi içinden teklifleri karşılaştırır, ucuzunu, uygununu, kapsamlısını kısacası ihtiyacına uygun doğru kaskoyu buluruz.
- Net teminatlar ve net fiyatlarla kararın netlik sağlarız.
- 7/24 Müşteri Destek Hattı tüm sorularına cevap verip, problemlerine çözüm sağlarız
- Hasar anında sadece 3 saniye içinde telefonda beklemeden, sigorta danışmanına ulaşırsın.
- 22 yıllık tecrübeyle her ihtiyacında yanında oluruz.
Kasko Sigortası Nedir, Neden Yaptırmalısın?
- Kasko, hasar ve kaza durumlarında aracında ortaya çıkan zarar masraflarını karşılar.
- Trafik sigortasının aksine karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Bu sayede yüksek hasar masraflarına karşı bütçeni korur.
- Kasko sigortan; aracının başka bir araçla çarpışması, aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması, üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi, aracının ve parçalarının çalınması, yanması gibi durumlarda devreye girer.
- Bu sigortanın teminatlarını sen belirleyebilirsin. Ayrıca dilersen ek teminatlar ile sigorta poliçenin kapsamını genişletebilirsin.
Kampanya Katılım Koşullar
- Kampanya, 05-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi yada 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak kasko sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında Kasko Sigortası poliçe satın alımlarında 250 TL net indirim sağlanacaktır.
- Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında “kupon kodu” alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir. 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak poliçeler için ise indirim kodunun satış danışmanına iletilmesi gerekir.
- Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
- Kampanya, Sigortam.net’ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Her kod aynı branş için 1 kez kullanılabilir.
- Bu kampanya Sigortam.net’in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.