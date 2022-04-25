Bayram İndirimleriyle Kazancın Net!
Kasko, trafik ve sağlık sigortalarını Sigortam.net’in bayrama özel indirimleriyle al, bayramda kafan rahat, kazancın net olsun!
- Trafikte 80 TL
- Kaskoda 150 TL
- Özel Sağlıkta 300 TL
- Tamamlayıcı Sağlıkta 100 TL indirim!
Kupon Kodu: NETBAYRAM
Son gün: 8 Mayıs 2022
Kampanya Kuralları
- Kampanya, 25 Nisan 2022 - 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi yada 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak kasko, trafik, özel sağlık veya tamamlayıcı sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında brans bazında tanımlanacak indirim tutarları aşağıdaki gibidir;
- Trafik Sigortasında 80 TL
- Kaskoda 150 TL
- Özel Sağlık Sigortasında 300 TL
- Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 100 TL
- Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında “kupon kodu” alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir. 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak poliçeler için ise indirim kodunun satış danışmanına iletilmesi gerekir.
- Kampanya, Sigortam.net’ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Bu kampanya Sigortam.net’in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Poliçenin 150 gün içinde iptal edilmesi durumda verilen indirim geri alınacaktır.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.