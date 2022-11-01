Poliçen Sigortam.net'ten, TV keyfin beIN CONNECT'ten

Kasko, Trafik veya Sağlık Sigortalarını Sigortam.net’ten alanlar, beIN CONNECT ile TV keyfini doya doya yaşıyor!

Hemen poliçelerini al, kazanmaya başla!

2.000 TL ve üzeri trafik, kasko ve sağlık poliçelerinde 12 aylık beIN CONNECT Eğlence Paketi,

3.000 TL ve üzeri trafik, kasko ve sağlık poliçelerinde ise 1 aylık beIN CONNECT Süper Lig Paketi hediyen Sigortam.net’ten!

beIN CONNECT Süper Lig Paketi: Takımının derbiler dahil tüm Süper Lig maçlarını ve beIN Sports kanallarını kapsamaktadır. Ek olarak 12 saate kadar geri alarak kaçırdığın programlar da izleyebilirsin. Hediye paket süresi 1 ay ve 4 ekran (Web + Cep + Tablet + Apple TV + Android TV + Smart TV) için geçerlidir.

beIN CONNECT Eğlence Paketi: Ödüllü filmler, popüler diziler, 100' den fazla TV kanalı, yüzlerce belgesel, yaşam ve çocuk içeriklerini kapsamaktadır. Hediye paket süresi 12 ay ve 3 ekran (Web+Cep+Tablet) için geçerlidir.

Kimler katılabilir: Sigortam.net’ten trafik, kasko ve sağlık sigortası alımlarında oluşan poliçe tutarına göre ödeme ekranında ilgili kampanyalar arasından beIN CONNECT 12 Aylık Eğlence Paketi ya da 1 aylık beIN CONNECT Süper Lig Paketi seçilerek kampanyalara katılım sağlanır.

Kampanyadan nasıl yararlanabilirim?

Kampanyaya katılmak için satın alma veya poliçe yenileme adımında kampanya katılımını seçmen gerekmektedir.

beIN CONNECT kodu, poliçe satın alma işlemi tamamlandıktan sonra cep telefonuna SMS olarak gönderilecektir.

Hesabına giriş yapmadan web tarayıcı üzerinden telefonundan, tabletinden veya bilgisayarından https://www.beinconnect.com.tr/kupon-kodu adresi üzerinden kupon kodunu kullanabilirsin. Sitede en altta bulunan Kısa Yollar alanından Kupon Kodu alanına tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsin. Bu sayfaya ulaştıktan sonra ödeme adımına ilerlemen gerekmektedir.

web tarayıcı üzerinden telefonundan, tabletinden veya bilgisayarından adresi üzerinden kupon kodunu kullanabilirsin. Sitede en altta bulunan alanından alanına tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsin. Bu sayfaya ulaştıktan sonra ödeme adımına ilerlemen gerekmektedir. Hesabına giriş yaparak web tarayıcı üzerinden telefonundan, tabletinden veya bilgisayarından https://www.beinconnect.com.tr/ adresindeki hesabım sayfasının en altındaki Kupon Kodum Var butonuna tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsin. Bu sayfaya ulaştıktan sonra ödeme adımına ilerlemen gerekmektedir.

web tarayıcı üzerinden telefonundan, tabletinden veya bilgisayarından adresindeki hesabım sayfasının en altındaki Kupon Kodum Var butonuna tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsin. Bu sayfaya ulaştıktan sonra ödeme adımına ilerlemen gerekmektedir. Paket satın alma işlemi sırasında kredi kartını girmeden https://www.beinconnect.com.tr/kupon-kodu adresindeki kupon kodu alanına girdikten sonra satın alma işlemini yapabilirsin.

Nelere dikkat etmeliyim?

Kampanya kapsamında 22 Eylül 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattından satın alınan trafik, kasko ve sağlık sigortalarında geçerlidir.

Kampanya; motosikletlerin, kamyonetlerin ve 15 yaş üzeri araçların trafik sigortaları için geçerli değildir.

Kampanyaya sadece bireysel sigorta müşterileri katılabilir. Vergi kimlik numarası ile katılım sağlanamayacaktır.

Smart TV uygulamasında kullanmak için elindeki promosyon kodunu beIN CONNECT web sayfamızdan girilmelidir. Smart TV uygulaması üzerinden promosyon kodu girişi yapılamamaktadır.

Kampanya, Sigortam.net' ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemesinde de geçerlidir.

de geçerlidir. Sunulan beIN CONNECT paketi, Sigortam.net`in başka kampanyaları ve indirimleri ile birleştirilemez.

Kampanyaya katılım sağlamak için, satın alma adımında kampanyanın işaretlenmesi gerekmektedir. Kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.

Kampanya stoklarla sınırlı olup kodlar tükendiğinde yeni katılım yapılamamaktadır.

Sigortam.net ve beIN CONNECT gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

beIN CONNECT kodu nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.

beIN CONNECT kodu 30 Kasım 2022 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar kullanılmayan ve iptal edilen kodlar için yeni bir kod ya da kullanılmayan kodun nakdi karşılığı talep edilemez.

Bein Connect Kupon Kampanyaları Sıkça Sorulan Sorular

Kupon nasıl kullanılır?

Paket satın alma işlemi sırasında kredi kartını girmeden https://www.beinconnect.com.tr/kupon-kodu adresindeki kupon kodu alanına girdikten sonra kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Kupon kodu sayfasına nasıl ulaşırım?

Web tarayıcı üzerinden telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan https://www.beinconnect.com.tr/kupon-kodu adresinden kupon kodunuzu kullanabilirsiniz. Sitede en altta bulunan Kısa Yollar alanından Kupon Kodu alanına tıklayarak veya hesabım sayfasının en altındaki Kupon Kodum Var butonuna tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra ödeme adımına ilerlemeniz gerekmektedir.

Smart TV uygulamasında kullanmak için elinizdeki promosyon kodunu beIN CONNECT web sayfamızdan girmelisiniz. Smart TV uygulaması üzerinden promosyon kodu girişi yapılamamaktadır.

Nasıl kullanılır?

Eğlence Paketine benzer adımlarla Süper Lig paketine de erişebilirsin.