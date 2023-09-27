TESLA Elektrikli Araç Kasko Fiyatları

Sigorta Şirketi/Ürünü Poliçe Tutarı Ak Sigorta-Ak Kasko Online 20.865,13 TL Zurich Sigorta-Benim Arabam Imm Plus 27.159,81 TL Anadolu Sigorta-Elektrikli Araç Kaskosu 31.179,62 TL Axa Sigorta-Full Kapsam Kasko 31.424,37 TL Allianz Sigorta-Kapsamlı Orjinal Cam 34.751,18 TL

TOGG Elektrikli Araç Kasko Fiyatları

Sigorta Şirketi/Ürünü Poliçe Tutarı Anadolu Sigorta-Hesaplı Plus Kasko 13.085,00 TL Türkiye Sigorta-Anlaşmalı Özel Kasko 14.077,40 TL Ray Sigorta-KaskHom-İkame Araçsız 14.502,24 TL Axa Sigorta-Maksimum Kasko 17.611,85 TL Allianz Sigorta-Kapsamlı Orjinal Cam 34.919,66 TL



Tablodaki tutarlar Sigortam.net'ten TOGG ve TESLA elektrikli araçlar için satılan kasko poliçelerin ortalama fiyatlarıdır. Ortalama fiyatlar bazı şirketlerin bazı ürünleri esas alınarak verildiğinden kasko teklifi aldığında tablodakilerden daha farklı prim tutarları, sigorta şirketleri ve ürün isimleri görebilirsin.

Poliçe primleri, araçların marka model, ürünün teminat kapsamı ve sigorta şirketlerine göre değişir.

Elektrikli Araç Sigortası Neleri Kapsar?

Elektrikli araç kaskosu; benzinli ve dizel araçlara yapılan kasko poliçesindeki teminatları kapsamasına artı olarak elektrikli araçlara özel olan teminatları da içerir. Çarpma, çarpılma, hırsızlık, mini onarım gibi teminatların yanında yolda şarjının bitmesi, muafiyetsiz batarya gibi teminatlarla elektikli araçların yaşabileceği riskilere karşı ayrı bir güvence verir. Bu açıdan elektrikli aracının yüksek masraflara neden olabilecek risklerine karşı elektrikli araç kaskosu yaptırarak bütçeni koruma altına alabilirsin.

Teminat kapsamları sigorta şirketlerinin ürünlerine göre değişmektedir. Hem standart kasko teminatları hem elektrikli araca özel olan teminatlar her şirkette aynı değildir. Teklif alarak teminatları sana uygun olan poliçeyi seçebilirsin.

Elektrikli Araç İçin Özel Teminatlar

Mobil şarj teminatı: Elektrikli aracının yoldayken şarjı biterse mobil şarj desteği ile aracının yeniden şarjının doldurulmasını sağlar. Mobil şarj hizmeti acil durumlarda kullanılır ve yılda 1 kez geçerlidir. Sadece İstanbul ili içindir. Aracın 20-30 dk şarj edilerek yaklaşık 80 km mesafe gidebilecek şekilde doldurulmasını sağlar.

Elektrikli aracının yoldayken şarjı biterse mobil şarj desteği ile aracının yeniden şarjının doldurulmasını sağlar. Mobil şarj hizmeti acil durumlarda kullanılır ve yılda 1 kez geçerlidir. Sadece İstanbul ili içindir. Aracın 20-30 dk şarj edilerek yaklaşık 80 km mesafe gidebilecek şekilde doldurulmasını sağlar. Yolda kalma durumunda en yakın şarj istasyonuna çekilmesi: Yolda elektrikli aracının şarjı biterse ücretsiz olarak çekici hizmeti almana ve bulunduğun yere en yakın olan şarj istasyonuna gidebilmeni kapsar. Teminat kapsamı şirketlere göre değişebilir, yılda belirli sayıda da ücretsiz çekici hizmeti olabilir, limitsiz olarak da.

Yolda elektrikli aracının şarjı biterse ücretsiz olarak çekici hizmeti almana ve bulunduğun yere en yakın olan şarj istasyonuna gidebilmeni kapsar. Teminat kapsamı şirketlere göre değişebilir, yılda belirli sayıda da ücretsiz çekici hizmeti olabilir, limitsiz olarak da. Batarya (pil) teminatı: Elektrikli aracının bataryasının ömrünün bitmesi, hasar alıp değişmesi ya da onarılması gereken durumlarda masrafları karşılar. Sigortanın batarya onarım ve değişim masraflarını ödemesi için yetkili servis tarafından işlemlerin yapılması gerekir. Yetkili servis dışında işlemlerin yapılması durumunda teminat kapsamı dışında sayılır.

Elektrikli aracının bataryasının ömrünün bitmesi, hasar alıp değişmesi ya da onarılması gereken durumlarda masrafları karşılar. Sigortanın batarya onarım ve değişim masraflarını ödemesi için yetkili servis tarafından işlemlerin yapılması gerekir. Yetkili servis dışında işlemlerin yapılması durumunda teminat kapsamı dışında sayılır. Aracın şarj ekipmanlarını koruma teminatı: Elektrikli aracının şarj ekipmanları çalınır ya da 3.kişiler tarafından zarara uğratılırsa ortaya çıkan hasar masraflarını öder. Yüksek maliyetlere neden olabilecek şarj ekipmanlarındaki hasarlar sigortan kapsamında olur.

Elektrikli aracının şarj ekipmanları çalınır ya da 3.kişiler tarafından zarara uğratılırsa ortaya çıkan hasar masraflarını öder. Yüksek maliyetlere neden olabilecek şarj ekipmanlarındaki hasarlar sigortan kapsamında olur. Yanlış şarj dolumu sonucu hasar teminatı: Elektrikli aracın şarj edililirken, istasyon ya da onlara ait aletlerden kaynaklanan hasarlarda aracına ve bataryasına gelebilecek zararları kapsar. Yanlış şekilde şarj edilmesi, şarj edilirken araçta oluşabilecek zararlar sigorta tarafından ödenir.

Elektrikli Araç Kasko Teminatları

Elektrikli araç kaskosu, elektrikli araca özel avantajlı teminatlar dışında diğer içten yanmalı motorlara yaptırılan kasko poliçelerindeki teminatları da kapsar. Bu teminatlar şirketlerin ürünlerine göre değişebilmektedir.

Çarpma, çarpışma, devrilme ve yuvarlanma

Yanma

Hırsızlık

3. kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler sonucu oluşan hasarlar

Araç anahtarının ele geçirilmesi ve çalınması

Artan mali sorumluluk sigortası

Deprem

Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör

Hatalı akaryakıt dolumundan kaynaklanan hasarlar

Hayvanların neden olacağı zararlar

Kilit sisteminin değiştirilmesi

Kişisel eşya teminatı

Orijinal cam değişimi

Hukuksal koruma (hukuksal koruma sigortası hakkında bilgi alabilirsin.)

Sel ve su baskını

Toprak kayması, yıldırım, dolu, fırtına

Yetkili olmayan kişilerce çekilme

Ferdi kaza sigortası

Elektrikli Araç Sigortası Neden Daha Pahalıdır?

Elektrikli otomobillere yapılan kasko sigortasının fiyatları, benzin ve dizel araçlara yapılan kaskodan farklıdır. Çünkü elektrikli araçlarda kullanılan pil, güç kablosu ve batarya gibi farklı parçalar ve bakım maliyetinin fazla oluşu, sigorta maliyetlerinin de artmasına neden olur.

Elektrikli araçların kasko fiyatlarını etkileyen durumları madde madde özetleyecek olursak;

Elektrikli aracın yedek parçaları: Elektrikli araçların parçalarının onarım ve değiştirilme maliyetleri diğer içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yüksek maliyetlidir.

Elektrikli araçların parçalarının onarım ve değiştirilme maliyetleri diğer içten yanmalı motorlu araçlara göre daha yüksek maliyetlidir. Elektrikli aracın pil/batarya ile çalışması: Pil değişikliği maliyetli bir durumdur. Eğer poliçe kapsamında batarya arızaları kapsanıyorsa prim tutarı artacaktır.

Pil değişikliği maliyetli bir durumdur. Eğer poliçe kapsamında batarya arızaları kapsanıyorsa prim tutarı artacaktır. Onarım servisleri: Elektrikli araçların tamir edildiği servisler henüz yaygın değildir ve özel eğitimli kişilerin olduğu merkezlerdir. Bu nedenlerle tamir gerektiren durumlarda onarım hizmeti normal araç tamir servislerine göre yüksek olabilir.

Hibrit araçlar ile elektrikli araçların kasko fiyatları da farklılık gösterebilmektedir. Çünkü Türkiye’de de hibrit araç üretimi yapan ve talep gören pek çok marka bulunur. Bu markalarda servis-parça sıkıntısı yaşanmadığı için sigorta yaptırdığında ödenmen gereken prim, standart kasko ile aynı olmasa da ona yakın çıkmaktadır. Fakat ülkemizde elektrikli araçlarda servis ve parça sıkıntısı yaşanmaktadır. Örneğin, elektrikli otomobil satın almak isteyen kişilerin yönelebileceği araçlar, Audi, BMW, Citroën, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, Mini Cooper, Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Volvo, Tesla ve TOGG markalarının belirli araçlarıdır. Bu nedenle elektrikli araçlar için belirlenen kasko fiyatı, hibrit ve normal araçlara göre daha yüksektir.

Elektrikli Araç Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İhtiyaçlarına uygun kasko teminatlarını içermesine dikkat edebilirsin

Elektrikli araçlar için sunulan kasko poliçeleri hem diğer benzin/dizel araçlara yaptırılan kasko poliçelerindeki teminatları içerir, hem de elektrikli araçlara özel kapsamlar sunar. Bu açıdan kaskonu seçerken sadece elektrikli araca özel arıza ve hasarları değil trafikte yaşayabileceğin hasar risklerini de düşünerek karar vermen de fayda var. Eğer ihtiyari mali mesuliyet (İMM), ikame araç ya da orijinal cam değişimi gibi kasko ek teminatlarını da içeren genişletilmiş teminatlardan yararlanmak istiyorsan daha kapsamlı bir kasko seçmelisin.

Elektrikli araçlara özel teminatları inceleyerek karar verebilirsin

Bazı sigorta şirketleri kasko ürünlerinin içerisine ek seçenek olarak elektrikli araç teminatları eklerken bazı şirketler elektrikli araçlara özel daha kapsamlı ürünler sunabiliyor. Poliçeni seçerken elektrikli araçlara yönelik hangi teminatları kapsadığına dikkat etmende fayda var. Eğer batarya değişimi, şarj istiyonuna ücretsiz çekici hizmeti ya da şarj olurken yaşanabilecek hasarlara karşı koruma talep ediyorsan birden fazla özel teminat var mı, neleri karşılıyor inceleyerek karar verebilirsin.

Poliçenin fiyat-teminat dengesine dikkat ederek seçim yapabilirsin

Elektrikli araç kasko fiyatları, sigorta şirketlerine ve ürün kapsamlarına göre değişkenlik gösterir. Elektrikli araçların tamir işlemlerini veya şarj ekipmanları ile ilgili koruyucu teminatları kapsaması, poliçenin primini yükseltebilir. Tabi aynı şekilde diğer hasar risklerine karşı verdiği güvenceler ya da ücretisiz ek hizmetler de poliçe priminin artmasına neden olur. Buna karşın elektrikli araçların sigorta olmadan hasar alması durumunda yüksek maliyetlerle tamir edilmesi, özel araç servislerinin diğer araç servislerine göre daha pahalı olması, kaza sonucu daha masraflı elektronik arızalar çıkarması gibi durumlar sigorta yaptırma masrafını daha makul hale getirir. Kaskonu seçerken fiyat teminat dengesine dikkat ederek tercih yapman riskere karşı bütçeni korumanı sağlayacaktır.