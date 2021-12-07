Evim Güvende Konut Yardım Sigortası Nedir?

Evim Güvende Konut Sigortası, dünyaca ünlü Gulf Sigorta markasının sunmuş olduğu avantajlı hizmetlerden biri. Bu sigorta ürünü, konut güvenliği için sunduğu teminatların yanı sıra çok sayıda asistan hizmetine de sahip.

Evim Güvende Konut Sigortası Teminatları

Konutunuzu güvence altına alabilmek adına sigorta yaptırırken sigortanın teminat kapsamlarına dikkat etmeniz gerekir. Aşağıdaki durumlar Evim Güvende Konut Sigortası teminat kapsamındadır:

Eşyalarda yangın sebebiyle oluşan hasarlar Bina yangını nedeniyle oluşan hasarlar. Sel ve su baskınından kaynaklanan hasarlar Yer kayması sonucunda meydana gelen hasarlar Fırtına sebebiyle gerçekleşen hasarlar Kar ağırlığının sebep olduğu hasarlar Dumanın sebep olduğu hasarlar Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinden kaynaklanan hasarlar Hırsızlık ve değerli eşyaların çalınmasından kaynaklı maddi hasarlar Cam kırılmasından kaynaklanan maddi hasarlar

Evim Güvende Konut Yardım Hizmetleri

Evim Güvende Konut Sigortası ile evi güvence altına alan teminatların yanı sıra paketlere göre değişkenlik gösteren kombi bakımı, klima bakımı, çilingir hizmetleri ve diş kontrolu gibi yardım hizmetleri de sunulur.

Evim Güvende Konut Sigortasına sahip olanlar asistan hizmetlerinden de faydalanabilir... Tüm Türkiye’de geçerli olan Evim Güvende Konut Yardım Hizmetleri ile aşağıdaki hizmetlerden yılda bir kez ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz.

Yardım Hizmetleri Konut Bakım Planı

Konut Bakım Planı ile aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

Kombi bakımı Klima bakımı

Kombi Bakım Paketi aşağıda belirtilen hizmetlerden oluşur:

Biriken tozların temizlenmesi Fan kontrolü Eşanjör kontrolü Gaz basıncı ölçümü Elektrik kaçağı kontrolü

Klima Bakım Paketi ise aşağıda belirtilen hizmetlerden oluşur:

Arıza tespiti Elektrik kaçağı kontrolü Gaz basıncı ölçümü İç ünite filtreleri temizliği İç ve dış ünite plastik kasa temizliği

Diş Kontrol Hizmeti

Assist Line anlaşmalı diş hekimlerinde geçerli olan bu hizmet; check up ve diş taşı temizliğini kapsar. Yılda bir kez aşağıdaki hizmetler ücretsiz olarak karşılanır:

Diş hekimi muayenesi Diş röntgen filmi (periapikal) Diş taşı temizliği (alt+üst çene) Teşhis ve tedavi planlaması Oral hijyen eğitimi Vitalite kontrolü

Evim Güvende Sigortasının Konut Sigortasından Farkı Nedir?

Evim Güvende ile hem konutunuzu sigortalatmış olursunuz hem de çok sayıda asistan hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Konut sigortası ise ev içindeki hırsızlık olaylarından yangın ve su baskınına kadar birçok riske karşı evinizi koruma altına alan sigorta türüdür. Bu konuda detaylı bilgiye “Konut Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Gulf Sigorta Evim Güvende Konut Yardım Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?

Türkiye sınırları içinde bulunan ve Evim Güvende Konut Sigortası yaptıran herkes konut yardım hizmetlerinden faydalanabilir.

Evim Güvende Konut Sigortasında Bina Değeri Nasıl Hesaplanır?

Konut sigortasında bina değeri; satış bedeli üzerinden değil, binanın yeniden inşa bedeli göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bina bedelinin saptanmasında, konut metrekare inşa maliyeti ile sigortalanacak evin toplam metrekaresi çarpılır. Buna ek olarak diğer giderler de hesaplamaya dahil edilebilir.

Hangi Durumlar Evim Güvende Konut Sigortası Teminat Kapsamı Dışında Kalır?

Sigortalının kastı veya ağır kusuru olan durumlarda gerçekleşen hasarlar, Olağanüstü hal, sıkıyönetim, terorizm, ambargo, darbe, savaş, istila, yabancı düşmanların hareketleri, düşmanlıklar (savaş ilan edilmiş olsa da olmasa da), iç savaş, ayaklanma, ihtilal (askeri veya yerel vs.), isyan gibi durumlardan kaynaklanan hasarlar, Her tür nükleer yakıt veya nükleer yakıt yakılmasından kaynaklanan, radyoaktivite ile iyonlaştıran yayılma yahut bulaşma durumunda gerçekleşen hasarlar, Her tür patlayıcı nükleer bileşimin yahut bu bileşimin nükleer bileşkeden kaynaklanan hasarlar, Gulf Sigorta Konut Yardım Hizmetlerinin verilmesinin mümkün olamadığıı mücbir sebeplerin neden olduğu durumlardan kaynaklanan hasarlar, Aşırı iklim koşullarından kaynaklanan hasarlar Evim Güvende Konut Sigortası kapsamı dışında kalır.

Gulf Sigorta Hakkında

1962 yılında temellerini atan şirket, %44 hissesi Kuwait Projects Company (KIPCO) ve %41,4 hissesi Fairfax Financial Holdings Limited ortaklığında kurulmuştur. Bu ortaklıktan geri kalan hisseler, hazine ve halka açık olarak sunulmaktadır. Dev iki şirketin bilgi ve tecrübesinin ortaklığında hizmete açılan Gulf Sigorta, günümüzde 9 farklı ülkede faaliyetlerine başarılı şekilde devam etmektedir. Her sigorta türünde ve ürününde olduğu gibi Gulf Konut Sigortası genel şartları da belirli koşullara bağlanmıştır.

