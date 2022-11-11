Kaskonu günde 12 TL'den başlayan fiyatlarla hemen al, Shell'den 150 TL Smart puan kazan!

Kaskosunu Sigortam.net’ten alanlar, anlaşmalı Shell ClubSmart üye istasyonlarından akaryakıt ve otogaz harcamaları için 150 TL değerinde Smart puan kazanıyor!

Nelere dikkat etmeliyim?

Bu kampanya 21 Mart – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında, Sigortam.net internet sitesinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınan Kasko veya Trafik Sigortası poliçelerinde geçerlidir.

Kampanya; motosikletlerin, kamyonetlerin ve 15 yaş üzeri araçların trafik sigortaları için geçerli değildir.

Sigortam.net internet sitesinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan satın alınan her Kasko sigortası için 150 TL değerinde Shell ClubSmart puan, Trafik Sigortası için 75 TL değerinde Shell ClubSmart Puan kazanılacaktır. Üstelik 31 Aralık 2022 tarihine kadar ClubSmart kartlarıtyla yapacakları tüm Shell V-Power alımlarında 5 kat Smart puan hediye edilecektir.

Kampanyaya katılmak için satın alma veya police yenileme adımında kampanya katılımının seçilmesi gereklidir. Sonradan katılım sağlanamaz.

Kampanya ilk 25.000 müşteri ile sınırlıdır.

Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Shell ve Sigortam.net kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

Kampanyaya ait detaylı bilgiye Shell Mobil Uygulaması, www.shell.com.tr, sigortam.net websitesi veya 0850 250 2400 no’lu sigortam.net müşteri hizmetlerinden ulaşılabilir.