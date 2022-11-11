Günde 12 TL den Başlayan Fiyatlarla*,
Kaskonu günde 12 TL'den başlayan fiyatlarla hemen al, Shell'den 150 TL Smart puan kazan!
Kaskosunu Sigortam.net’ten alanlar, anlaşmalı Shell ClubSmart üye istasyonlarından akaryakıt ve otogaz harcamaları için 150 TL değerinde Smart puan kazanıyor!
Nelere dikkat etmeliyim?
- Bu kampanya 21 Mart – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında, Sigortam.net internet sitesinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınan Kasko veya Trafik Sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya; motosikletlerin, kamyonetlerin ve 15 yaş üzeri araçların trafik sigortaları için geçerli değildir.
- Sigortam.net internet sitesinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan satın alınan her Kasko sigortası için 150 TL değerinde Shell ClubSmart puan, Trafik Sigortası için 75 TL değerinde Shell ClubSmart Puan kazanılacaktır. Üstelik 31 Aralık 2022 tarihine kadar ClubSmart kartlarıtyla yapacakları tüm Shell V-Power alımlarında 5 kat Smart puan hediye edilecektir.
- Kampanyaya katılmak için satın alma veya police yenileme adımında kampanya katılımının seçilmesi gereklidir. Sonradan katılım sağlanamaz.
- Kampanya ilk 25.000 müşteri ile sınırlıdır.
- Kampanya diğer kampanyalarla birleştirilemez.
- Shell ve Sigortam.net kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.
- Kampanyaya ait detaylı bilgiye Shell Mobil Uygulaması, www.shell.com.tr, sigortam.net websitesi veya 0850 250 2400 no’lu sigortam.net müşteri hizmetlerinden ulaşılabilir.
*Günde 12 TL'den başlayan fiyatlar; 08 Ekim - 08 Kasım 2022 arasında Sigortam.net'ten satın alınan 460.000 TL altı araç değerine sahip, hasarsızlık indirimi %40 ve üstü olan otomobil grubundaki araçların kasko sigortası poliçe fiyatlarının medyan (gerçek poliçelerin sıralamasında tam ortadaki tutar) değerinin 365'e bölünmesiyle bulunmuştur. Poliçelerin ödeme planı günlük değildir, 12 TL’den başlayan tutar poliçenin günlük maliyetini yansıtmaktır. Fiyatlar ve ödeme planı sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir.