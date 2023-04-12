Yola Çıkmadan Kaskonu Yaptır Sigortam.net Avantajlarıyla Kazancını Katla!

Sigortam.net'in sunduğu birbirinden avantajlı kampanyalarla ister market alışverişini hediye çekiyle yaparsın, istersen de tv keyfini yaşayabilirsin!

%60'a Varan Hasarsızlık İndiriminden Yararlan

Kasko sigortası hasarsızlık indirimi uygulaması hasarsız geçirilen ilk 12 aylık sigortası dönemi sonunda %30 indirim hasarsızlık indirimi kazanlılır. Her hasarsız geçirilen sigortası dönemi indirim oranı artar, 4. hasarsız yenileme döneminde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.

%35'e Varan Meslek İndiriminden Faydalan

Kaskoda uygulanan mesleki indirim uygulaması sayesinde belirli meslek sahipleri daha düşük prim ödeyerek kasko sigortası yaptırabilirler. Meslek indirim oranları sigorta şirketlerine göre değişebilir, bu nedenle hemen kasko teklifi alarak indirimleri öğrenebilirsiniz.

Trafik Sigortası Sadece Karşı Tarafın Hasarlarını Karşılar

Trafik sigortası bir kaza yaşadığında sadece karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları karşılar. Kendi aracında oluşabilecek hasarların da karşılanması için kasko yaptırmalısın.

İMM ile Kafan Rahat Olsun

İhtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı içeren kasko poliçesi ile kafan rahat etsin. Çift taraflı bir kazaya karışman ve kusurlu tarafın senin olman durumunda, karşı tarafın aracının onarım masrafı 120.000 TL’ye kadar trafik sigortası İMM teminatı ile karşılanır. Eğer kaskon varsa bu tutarın üstünde kalan kısmı kasko poliçenin İMM teminatı ile ödenir.