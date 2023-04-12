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%60'a Varan Hasarsızlık İndiriminden Yararlan
Kasko sigortası hasarsızlık indirimi uygulaması hasarsız geçirilen ilk 12 aylık sigortası dönemi sonunda %30 indirim hasarsızlık indirimi kazanlılır. Her hasarsız geçirilen sigortası dönemi indirim oranı artar, 4. hasarsız yenileme döneminde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.
%35'e Varan Meslek İndiriminden Faydalan
Kaskoda uygulanan mesleki indirim uygulaması sayesinde belirli meslek sahipleri daha düşük prim ödeyerek kasko sigortası yaptırabilirler. Meslek indirim oranları sigorta şirketlerine göre değişebilir, bu nedenle hemen kasko teklifi alarak indirimleri öğrenebilirsiniz.
Trafik Sigortası Sadece Karşı Tarafın Hasarlarını Karşılar
Trafik sigortası bir kaza yaşadığında sadece karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları karşılar. Kendi aracında oluşabilecek hasarların da karşılanması için kasko yaptırmalısın.
İMM ile Kafan Rahat Olsun
İhtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı içeren kasko poliçesi ile kafan rahat etsin. Çift taraflı bir kazaya karışman ve kusurlu tarafın senin olman durumunda, karşı tarafın aracının onarım masrafı 120.000 TL’ye kadar trafik sigortası İMM teminatı ile karşılanır. Eğer kaskon varsa bu tutarın üstünde kalan kısmı kasko poliçenin İMM teminatı ile ödenir.
*Günde 13 TL'den başlayan fiyatlar; 05 Mart - 05 Nisan 2023 arasında Sigortam.net'ten satın alınan 580.000 TL altı araç değerine sahip, hasarsızlık indirimi %40 ve üstü olan otomobil grubundaki araçların kasko sigortası poliçe fiyatlarının medyan (gerçek poliçelerin sıralamasında tam ortadaki tutar) değerinin 365'e bölünmesiyle bulunmuştur. Poliçelerin ödeme planı günlük değildir, 13 TL’den başlayan tutar poliçenin günlük maliyetini yansıtmaktır. Fiyatlar ve ödeme planı sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir.'' şeklinde düzenlenmesi.