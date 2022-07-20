*Günde 9 TL'den başlayan fiyatlar; 18 Haziran - 18 Temmuz 2022 arasında Sigortam.net'ten satın alınan 450.000 TL altı araç değerine sahip, hasarsızlık indirimi %40 ve üstü olan otomobil grubundaki araçların kasko sigortası poliçe fiyatlarının medyan (gerçek poliçelerin sıralamasında tam ortadaki tutar) değerinin 365'e bölünmesiyle bulunmuştur. Poliçelerin ödeme planı günlük değildir, 9 TL’den başlayan tutar poliçenin günlük maliyetini yansıtmaktır. Fiyatlar ve ödeme planı sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir.

Neden Kasko Almalıyım?

Kaza durumunda kendi aracınızın maddi zararları kasko sigortası tarafından karşılanır. Bu sayede kaza sonucunda hasar masraflarını cebinizden ödemek zorunda kalmazsınız. İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı (İMM) ile karşı araca verdiğiniz zararları kasko poliçesiyle karşılayabilirsiniz. Yol yardım, çekici hizmeti gibi ek teminatları ücretsiz olarak kasko sigortası sayesinde kullanabilirsiniz.

Kasko Fiyatları 2022

Kasko fiyatları, aracınızın yaşına, hasarsızlık kademenize ve poliçe kapsamına göre değişmektedir. İnternetten teklif alarak indirimli kasko sigortası ürünlerini karşılaştırmalı olarak inceleyebilirsiniz.

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