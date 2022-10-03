Günde 42 TL'den Başlayan Fiyatlarla* Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Fiyatlar değişmeden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alarak kendinin ve sevdiklerinin sağlını güvence altına alabilirsin. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret** ödemeden ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Yani özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeni sağlar. Fark ücreti ödemeden özel hastanelerden yararlanmak için hemen teklif al, güvenceni başlat.

Özel Hastane Giderlerini Sabitle

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki muayene ve tedavi giderlerini 1 yıl boyunca sabitleyebileceğini biliyor musun? 10 adet muayene paketli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası al, sene boyunca oluşabilecek fiyat artışlarından etkilenme!

Ameliyat Masraflarını Düşünme

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanlerde ücretsiz** ameliyat olabileceğini biliyor musun?

Vade Farksız 10 Taksite Varan Ödeme İmkanından Yararlan

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı vade farksız 10 taksitle***, üstelik kredi kartını limitini de blokelemeden alabilirsin!

%15 Vergi İndiriminden Faydalan

Özel sektör, serbest meslek ya da devlet memuru olarak çalışıyorsan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası priminin %15’ini vergi iadesi olarak alabilirsin. Böylece sağlık sigortanı %15 avantajla daha uyguna almış olursun.

Ücretsiz MR, Tomografi Gibi İleri Tanı Tetkikleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortan varsa, anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve MR, Tomografi gibi ileri tanı yöntemlerine ait işlemleri kapsam altına alarak kolayca yaptırabilirsin.

Ücretsiz Check-up, Diş Muayenesi ve Temizliği, Diyetisyen Gibi Ek Hizmetler

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; 7/24 tıbbi danışma hattı, ambulans, check-up, diyetisyen, psikolog ve diş muayenesi, temizliği gibi size ek fayda sağlayacak hizmetlerden yararlanabilirsin.

Sen de ihtiyacına uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı şimdi al, kafan net olsun!

*Günde 42 TL'den başlayan fiyatlar; 4 Kasım 2024 - 4 Aralık 2024 arasında Sigortam.net'ten satın alınan bireysel tamamlayıcı sağlık poliçelerinde tek kişi için hesaplanan fiyatların medyan (gerçek poliçelerin sıralamasında tam ortadaki tutar) değerinin 365'e bölünmesiyle bulunmuştur. Poliçelerin ödeme planı günlük değildir, 42 TL’den başlayan tutar poliçenin günlük maliyetini yansıtmaktadır. Fiyatlar ve ödeme planı sigorta şirketlerine göre değişebilmektedir.

**15 TL tutarındaki SGK katılım payı poliçe teminatlarına dahil değildir. Sigorta şirketlerinin sunduğu poliçe özel şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.

***Sigorta şirketlerinin banka anlaşmaları çerçevesinde taksit sayısı değişiklik gösterebilir.