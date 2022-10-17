Hamilelik teminatı içeren sağlık sigortaları, poliçede genellikle 6-12 ay sonra kullanılmak üzere hazırlanır. Ancak bu durum seni endişelendirmesin, bazı sigorta şirketlerinin beklemeden kullanabileceğin mevcut hamileliğini kapsayan ürünleri de var.

Hemen Teklif Alın, Sürpriz Masraflarla Karşılaşmayın!

Hamileliğinizin ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilecek maliyetlerle karşılaşmamak için hamilelik sigortası yaptırarak rutin kontroller ve doğum masrafları için şimdiden sabit fiyat ve taksitli ödeme avantajından yararlanmış olursun.

Hamileyken Yaptırılan Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Sigorta firmalarının sunduğu kapsam kişinin yaşına, yaşadığı şehire ve benzeri bir çok duruma göre değişiklik gösterebilir ancak sigorta kapsamına bağlı olarak aşağıdaki avantajlardan faydalanabilmen mümkündür;

Hamilelik süresi boyunca rutin gebelik kontrollerin karşılanması (genel kan testi, tiroit testleri, ikili ya da üçlü taramalar, kan ve idrar tahlilleri gibi hamilelik boyunca ihtiyaç duyulan tetkik ve tahliller),

Doğum anında karşılaşılabilecek durumların sigorta kapsamına alınması,

Poliçe kapsamına bağlı olarak hamilelik komplikasyonlarının karşılanması,

Normal doğum, sezaryen doğum veya epidural normal doğum masrafları %100 limitsiz karşılanması,

Poliçe kapsamına göre ücretsiz faydalanabileceğin psikolojik danışmanlık ve diyetisyen desteği.

Hamilelik Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerlidir?

Sigorta firmalarının poliçe kapsamında sunduğu hastane ağları yaşadığın şehire göre değişiklik gösterebilir. Sitemiz üzerinden teklif alarak ya da 0216 250 76 51 numaradan kişiye özel sağlık danışmanımıza bağlanarak anlaşmalı hastane ağlarını öğrenebilirsin. Ayrıca ihtiyaçlarınız doğrultusunda sağlık danışmanını 7/24 arayarak bilgi alabilirsin.

Not: Sigorta şirketine göre poliçe kapsamları değişiklik gösterebilmektedir.