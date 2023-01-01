Kasko Fiyatları 2023 için Teklifleri Karşılaştır, Hemen Online Satın Al
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Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri
- Kasko Fiyatları
- Kasko Hasarsızlık İndirimleri
|Marka
|Model Yılı
|Model
|Hasarsızlık İndirimi
|Kasko Fiyatı
|RENAULT (OYAK)
|2017
|MEGANE SEDAN TOUCH 1.5 DCI EDC 110
|0%
|8.296 TL
|VOLKSWAGEN
|2016
|POLO 1.2 TSI BMT 90 DSG LOUNGE
|0%
|10.983 TL
|CUPRA
|2022
|FORMENTOR 1.5 TSI 150 DSG
|30%
|14.424 TL
|HONDA
|2021
|CITY 4D 1.5 EXECUTIVE AT
|30%
|8.043 TL
|TOYOTA
|2021
|COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S
|40%
|7.037 TL
|TOFAS-FIAT
|2021
|EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D
|40%
|5.362 TL
|SKODA
|2021
|KAMIQ 1.0 TSI 110 DSG ELITE
|50%
|7.389 TL
|SEAT
|2021
|ARONA 1.0 ECOTSI 110 DSG STYLE PLUS
|50%
|7.791 TL
|PEUGEOT
|2020
|3008 ACTIVE 1.6 PURETECH180 EAT8 PRIMEEDITION
|60%
|8.834 TL
|DACIA
|2020
|DUSTER COMFORT 1.6 115 EC0-G 4x2
|60%
|4.719 TL
Araç Kasko Sigortası
Araç Kasko Sigortası Nedir?
- Aracının başka bir araçla çarpışması
- Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
- Aracını iraden dışında bir yere çarpman
- Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
- Aracının ve parçalarının çalınması
- Aracının yanması
Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?
Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.
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Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?
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Teminatları
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Teminatları
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Uygulamalar
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İndirimleri
Kasko Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
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