Yardımcı olmaya hazırız 444 24 00
3sn Hasar Destek
Hasar Destek
Hasar anında 7/24 hizmete 3 saniyede
ulaşabilirsin.

Kasko Sigortası İçin Fiyatları Karşılaştır, Hemen Teklif Al

Araç Kasko Sigortası

Araç Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, hasar ve kaza durumlarında aracında ortaya çıkan zarar masraflarını karşılar. Bu sayede yüksek hasar masraflarına karşı bütçeni korur. Kasko sigortan aşağıdaki durumlarda devreye girer;

  • Aracının başka bir araçla çarpışması
  • Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
  • Aracını iraden dışında bir yere çarpman
  • Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
  • Aracının ve parçalarının çalınması
  • Aracının yanması

Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?

Kasko sigortanı internet üzerinden hızlı bir şekilde satın alabilirsin. Online kasko teklifi almak için T.C. kimlik ve cep telefonu numaranı yukarıda bulunan teklif alma aracına girmen yeterlidir. Sadece 2 dakika içerisinde kasko tekliflerini tek bir ekranda karşılaştırabilirsin.

Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.

Anlaşmalı sigorta şirketlerinin teklifleri arasından aracını en geniş kapsamla koruma altına almak istiyorsan en geniş teminatlı kaskoyu seçebilir, fiyat benim için tek kriter diyorsan en ucuz kasko önerisini tercih edebilirsin. En uygun fiyata maksimum teminatlara sahip kaskoyu almak için de önerilen teklif seçeneği tam sana göre olacaktır. Sen de ihtiyaçlarına uygun teklifleri inceleyerek internet üzerinden kolayca kasko yaptırabilirsin. Satın alma işlemin tamamlandıktan sonra poliçen e-mail adresine gönderilecektir.

Kredi Kartı ile Online Kasko Alınır Mı?

Sigortam.net aracılığıyla online olarak kasko sigortası alabilir, ödemelerini banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirebilirsin. Dilersen kredi kartın ile yaptığın ödemelerde taksitli kasko fırsatlarından da yararlanabilirsin.

Kasko Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Araç kasko fiyatları hesaplanırken aracının markası, modeli, üretim yılı, plakası gibi unsurlar dikkate alınır. Aynı zamanda ehliyet süren ve mesleğin de fiyatları etkiler.

Aracınla daha önce herhangi bir kazaya karışıp karışmadığın da kasko fiyatının hesaplanmasında etkili bir unsurdur. Hasarsız geçirdiğin bir yılın sonunda poliçeni yenilerken hasarsızlık indirimi alabilir, kasko poliçeni daha uygun bir fiyata yaptırabilirsin.

Kasko fiyat hesaplamasında en önemli kriterlerden biri de teminat kapsamıdır. Çarpma, çarpılma gibi ana teminatların yanında kasko sigortana birçok ek teminat ekletebilirsin. Örneğin mini onarım, yol yardım ya da ihtiyari mali mesuliyet ek teminatları olan bir kasko sigortasının fiyatı, ek teminatları olmayan bir kaskoya göre daha yüksek olabilir.

Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

1
Bilgilerini Gir

Sana özel kasko teklifini görüntülemek için aracının plaka numarasını ve kullanıcı bilgilerini gir.

2
Kasko Tekliflerini Karşılaştır

20’den fazla sigorta şirketinin kasko teklifini aynı anda karşılaştır ve ihtiyacına en uygun kaskoyu 2 dakika içerisinde bul.

3
Kasko Sigortanı İndirimli Satın Al

Online indirimlerden yararlanarak Sigortam.net’e hiçbir ek ücret ödemeden kaskonu hemen alabilirsin. Poliçen kısa süre içerisinde e-mail adresine gönderilecektir.

Kasko Sigortası Teklifi Al
Ak Kasko
IMM PLus Limitsiz
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Groupama Sigorta
Süper Oto Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Zurich Sigorta
Zurich Benim Arabam
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Gulf Sigorta
Genişletilmiş Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Allianz Sigorta
Standart Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Sompo Sigorta
IMM Plus
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Türkiye Sigorta
Anlaşmalı Özel Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
HDI Sigorta
HDI Özel Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Mapfre Sigorta
Standart Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Türk Nippon Sigorta
Gülümseten Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Axa Sigorta
Tutumlu Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
AkSigorta
IMM PLus Limitsiz
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Ray Sigorta
Birleşik Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Unico Sigorta
Kaskolay Anlaşmalı Servis
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Doğa Sigorta
Doğa Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Anadolu Sigorta
Birleşik Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki

Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?

Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri

MarkaModel YılıModelAraç Kasko Değeri (Ortalama Kasko Araç Değeri)Hasarsızlık İndirimiKasko Fiyatı
RENAULT (OYAK)2021CLIO TOUCH 1.0 TCE X-TRONIC 90458.073 TL0%8.360 TL
TOFAS-FIAT2021EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D346.812 TL30%5.779 TL
TOYOTA2021COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S570.455 TL40%6.186 TL
TOFAS-FIAT2020EGEA SEDAN URBAN PLUS 1.4 FIRE 95 E6D339.684 TL50%3.398 TL
VOLKSWAGEN2019POLO 1.0 TSI 95 COMFORTLINE DSG491.375 TL60%4.167 TL
OPEL2016ASTRA NB 1.6 115 EDITION PLUS326.467 TL65%2.972 TL

Tablodaki kasko fiyatları, Ağustos 2022'de Sigortam.net’ten satın alınan tüm kasko poliçe fiyatlarının medyan (gerçek fiyatların sıralamasında tam ortadaki tutarlar) değerleridir. Fiyatlar sigorta şirketlerine, teminatlara ve hasarsızlık gibi indirim oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

Kasko Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kasko Blog

Kasko Nedir, Ne İşe Yarar, Avantajları Nelerdir?

Kasko sigortası nedir ve ne işe yarar gibi merak ettiğin tüm soruların cevaplarını yazımızdan öğrenebilirsin. Devamı

Kaskolu Aracınız Zarar Görürse Ne Yapmalısınız?

Kasko aracını maddi hasarlara karşı nasıl korur sorusunun cevaplarını yazımızdan öğrenebilirsin. Devamı

İhtiyarı Mali Mesuliyet Nedir?

İhtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı kaza durumunda ne işe yarar ve ne kadar ödeme yapar yazımızdan öğrenebi Devamı

Anlaşmalı Kasko Sigortası Şirketleri

Ak SigortaAllianz SigortaAnadolu SigortaAxa SigortaDoğa SigortaGroupama
+10 Sigorta Şirketini Gör
Poliçemi neden Sigortam.net’ten almalıyım?
Doğru Ürün Doğru Ürün

Yenilenen yapay zekâmızla, onlarca sigorta teklifi arasından ucuzunu, sana uygununu ve kapsamlısını buluyoruz. Net teminatlar ve net fiyatlarla kararın hep net olsun.

İyi Fiyat İyi Fiyat

Önceliğimiz her zaman sensin. Çalıştığımız tüm şirketlerde bütçeni düşünerek “en iyi fiyat garantisi” sunuyoruz.

7/24 Hizmet 7/24 Hizmet

22 yıllık tecrübemiz ve uzman sigorta danışmanlarımızla 7/24 her ihtiyacında yanındayız. Üstelik hasar anında saniyeler içinde bize ulaşabilirsin.

~7 Milyon Mutlu Müşteri, 50+ Milyon Poliçe Teklifi
İnternetten alınan bir poliçeden çok daha fazlası. Kaza anında çekicinin gelmesinden tutun sağlık durumunuza kadar her şeyle ilgileniyorlar. Kasım Ş.
Sigortam.net sayesinde evden çıkmadan tek bir telefonla trafik sigortası ve kaskoyu yaptırdım. Hızlı, sorunsuz ve güvenilir. Murat İ.
Piyasadan alabileceğim kasko poliçesini aynı kapsamda taksitle, daha ucuza ve profesyonel hizmetle Sigortam.net üzerinden satın aldım. Şaban K.
Kasko Sigortası Teklifi Al
Web sitemizde yasalara uygun olarak çerezler kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsin.