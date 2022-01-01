Kasko Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Araç kasko fiyatları hesaplanırken aracının markası, modeli, üretim yılı, plakası gibi unsurlar dikkate alınır. Aynı zamanda ehliyet süren ve mesleğin de fiyatları etkiler.



Aracınla daha önce herhangi bir kazaya karışıp karışmadığın da kasko fiyatının hesaplanmasında etkili bir unsurdur. Hasarsız geçirdiğin bir yılın sonunda poliçeni yenilerken hasarsızlık indirimi alabilir, kasko poliçeni daha uygun bir fiyata yaptırabilirsin.



Kasko fiyat hesaplamasında en önemli kriterlerden biri de teminat kapsamıdır. Çarpma, çarpılma gibi ana teminatların yanında kasko sigortana birçok ek teminat ekletebilirsin. Örneğin mini onarım, yol yardım ya da ihtiyari mali mesuliyet ek teminatları olan bir kasko sigortasının fiyatı, ek teminatları olmayan bir kaskoya göre daha yüksek olabilir.