Kasko Sigortası İçin Fiyatları Karşılaştır, Hemen Teklif Al
Araç Kasko Sigortası
Araç Kasko Sigortası Nedir?
- Aracının başka bir araçla çarpışması
- Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
- Aracını iraden dışında bir yere çarpman
- Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
- Aracının ve parçalarının çalınması
- Aracının yanması
Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?
Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.
Anlaşmalı sigorta şirketlerinin teklifleri arasından aracını en geniş kapsamla koruma altına almak istiyorsan en geniş teminatlı kaskoyu seçebilir, fiyat benim için tek kriter diyorsan en ucuz kasko önerisini tercih edebilirsin. En uygun fiyata maksimum teminatlara sahip kaskoyu almak için de önerilen teklif seçeneği tam sana göre olacaktır. Sen de ihtiyaçlarına uygun teklifleri inceleyerek internet üzerinden kolayca kasko yaptırabilirsin. Satın alma işlemin tamamlandıktan sonra poliçen e-mail adresine gönderilecektir.
Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?
Sana özel kasko teklifini görüntülemek için aracının plaka numarasını ve kullanıcı bilgilerini gir.
20’den fazla sigorta şirketinin kasko teklifini aynı anda karşılaştır ve ihtiyacına en uygun kaskoyu 2 dakika içerisinde bul.
Online indirimlerden yararlanarak Sigortam.net’e hiçbir ek ücret ödemeden kaskonu hemen alabilirsin. Poliçen kısa süre içerisinde e-mail adresine gönderilecektir.
Ak KaskoIMM PLus Limitsiz
Groupama SigortaSüper Oto Kasko
Zurich SigortaZurich Benim Arabam
Gulf SigortaGenişletilmiş Kasko
Allianz SigortaStandart Kasko
Sompo SigortaIMM Plus
Türkiye SigortaAnlaşmalı Özel Kasko
HDI SigortaHDI Özel Kasko
Mapfre SigortaStandart Kasko
Türk Nippon SigortaGülümseten Kasko
Axa SigortaTutumlu Kasko
AkSigortaIMM PLus Limitsiz
Ray SigortaBirleşik Kasko
Unico SigortaKaskolay Anlaşmalı Servis
Doğa SigortaDoğa Kasko
Anadolu SigortaBirleşik Kasko
Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?
- Kasko Ana
Teminatları
- Kasko Ek
Teminatları
- Kasko Özel Şart ve
Uygulamalar
- Kasko
İndirimleri
Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri
- Kasko Fiyatları
- Kasko Hasarsızlık İndirimleri
|Marka
|Model Yılı
|Model
|Araç Kasko Değeri (Ortalama Kasko Araç Değeri)
|Hasarsızlık İndirimi
|Kasko Fiyatı
|RENAULT (OYAK)
|2021
|CLIO TOUCH 1.0 TCE X-TRONIC 90
|458.073 TL
|0%
|8.360 TL
|TOFAS-FIAT
|2021
|EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D
|346.812 TL
|30%
|5.779 TL
|TOYOTA
|2021
|COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S
|570.455 TL
|40%
|6.186 TL
|TOFAS-FIAT
|2020
|EGEA SEDAN URBAN PLUS 1.4 FIRE 95 E6D
|339.684 TL
|50%
|3.398 TL
|VOLKSWAGEN
|2019
|POLO 1.0 TSI 95 COMFORTLINE DSG
|491.375 TL
|60%
|4.167 TL
|OPEL
|2016
|ASTRA NB 1.6 115 EDITION PLUS
|326.467 TL
|65%
|2.972 TL
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