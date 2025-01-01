Kasko Yaptırmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

İlk defa kasko yaptırmak isteyenler ya da kasko yenileme zamanı gelen araç sahipleri için poliçe seçimi yapmak oldukça önemli bir konudur. Kasko yaptırma sırasında dikkat edilecek ilk kriter poliçenin teminat kapsamıdır. İhtiyari mali mesuliyet (İMM),hasarsızlık indirimi koruma, orijinal cam değişimi, ikame araç, servis geçerliliği gibi avantajlı kasko teminatlarını kapsayan bir poliçe tercih edersen, hasar durumlarına karşı daha geniş kapsamlı bir koruma elde edebilirsin. Araç kasko yaptırma konusunda bir diğer önemli kriter ise bütçene uygun poliçeyi belirlemektir. En uygun primlerle en kapsamlı poliçeyi anında bulabilmek için bilgilerini girerek hızlı kasko teklifi alabilirsin. Bu sayede kendi ihtiyaçların için en iyi kasko teklifini seçerek hasar risklerine karşı güvence oluşturabilirsin. Daha düşük kasko ücretleri olan poliçeleri incelemek için teminat kapsamı dar olan ürünlere bakabilirsin.