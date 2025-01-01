Kasko Fiyatları 2025 için Teklifleri Karşılaştır, Hemen Online Satın Al
- En kapsamlı poliçe için 30’a yakın şirketin fiyatlarını karşılaştır
- İhtiyacına en uygun poliçeyi internete özel indirimle al
- Temsilcinin 7/24 hasar desteğinden yararlan
- Aracının birden fazla ruhsat sahibi varsa, ruhsat sahiplerinden herhangi birinin TCKN/VKN’si ile teklif alabilirsin.
Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri
- Kasko Fiyatları
- Kasko Hasarsızlık İndirimleri
|Marka
|Model Yılı
|Model
|Hasarsızlık İndirimi
|Kasko Fiyatı
|TOGG
|2025
|T10X V2 RWD UZUN MENZIL 160KW
|0%
|22.310 TL
|RENAULT (OYAK)
|2024
|CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 90
|0%
|10.635 TL
|KGMOBILITY
|2024
|TORRES EVX
|30%
|16.549 TL
|CHERY
|2024
|TIGGO 7 PRO AVANTGARDE
|30%
|13.223 TL
|TOGG
|2024
|T10X V2 RWD UZUN MENZIL 160KW
|40%
|16.957 TL
|VOLKSWAGEN
|2024
|POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE
|40%
|11.807 TL
|TOFAS-FIAT
|2023
|EGEA CROSS URBAN 1.4 FIRE 95 E6D
|50%
|7.089 TL
|OPEL
|2022
|CROSSLAND 1.2 130 AT6 ESSENTIAL
|50%
|8.005 TL
|TOYOTA
|2021
|COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S
|60%
|7.246 TL
|SKODA
|2021
|KAMIQ 1.0 TSI 110 DSG ELITE
|60%
|7.664 TL
Araç Kasko Sigortası
Araç Kasko Sigortası Nedir?
- Aracının başka bir araçla çarpışması
- Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
- Aracını iraden dışında bir yere çarpman
- Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
- Aracının ve parçalarının çalınması
- Aracının yanması
Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?
Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.
Anlaşmalı sigorta şirketlerinin teklifleri arasından aracını en geniş kapsamla koruma altına almak istiyorsan en geniş teminatlı kaskoyu seçebilir, fiyat benim için tek kriter diyorsan en ucuz kasko önerisini tercih edebilirsin. En uygun fiyata maksimum teminatlara sahip kaskoyu almak için de önerilen teklif seçeneği tam sana göre olacaktır. Sen de ihtiyaçlarına uygun poliçeleri incelemek için online kasko teklifi al, satın alma işlemin tamamlandıktan sonra poliçen e-mail adresine gönderilsin.
Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?
Sana özel kasko teklifini görüntülemek için aracının plaka numarasını ve kullanıcı bilgilerini gir.
30’a yakın sigorta şirketinin kasko teklifini aynı anda karşılaştır ve ihtiyacına en uygun kaskoyu 2 dakika içerisinde bul.
Online indirimlerden yararlanarak Sigortam.net’e hiçbir ek ücret ödemeden kaskonu hemen alabilirsin. Poliçen kısa süre içerisinde e-mail adresine gönderilecektir.
Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?
- Kasko Ana
Teminatları
- Kasko Ek
Teminatları
- Kasko Özel Şart ve
Uygulamalar
- Kasko
İndirimleri
Kasko Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
- Savaş durumu, istila, iç savaş, ayaklanma, isyan ve benzeri siyasi-askeri olaylar nedeniyle aracında meydana gelen zararlar
- Nükleer patlamalar, nükleer yakıt yanmaları, nükleer atık sonucu radyoaktivite bulaşmaları, tüm bunların gerektirdiği tedbirler sonucu oluşan zararlar
- Aracının çekilmesi dışında kamu otoritesi tarafından aracına yapılacak tasarruflar neticesinde oluşabilecek zararlar
- Sigorta poliçesinde sözü geçen aracının sürücü belgesi bulunmayan kişi veya kişiler tarafından kullanılması durumunda sırada almış olduğu zararlar
- Sigortalı aracın Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesi dışında bir miktarda alkol almış veya uyuşturucu madde kullanmış kişi tarafından kullanıldığında oluşabilecek zararlar
- Araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma veya yük taşıma kapasitesinden daha fazla yük veya yolcu alımı durumunda araçta meydana gelen zararlar
- Terör eylemleri ve sabotaj sonucu oluşan; bahsedilen eylemleri engellemek amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler neticesinde oluşan biyolojik/kimyasal zehirlenme veya bulaşma sonucunda oluşan tüm zararlar
- Aracın arıza veyahut hasar nedenleriyle zorunlu olarak taşınması sırasında meydana gelebilecek sigorta teminatı kapsamındaki zararlar ve aynı neden aracın ruhsatlı sefer yapan gemiler, trenler tarafından taşınması sırasında meydana gelebilecek zararlar hariç kara, nehir, deniz veya havada taşınması durumunda meydana gelebilecek zararlar
- Aracına senin, tarafından fiillerinden sorumlu olduğun kişiler veya beraber yaşadığın kişiler tarafından kasti olarak verilen zararlar, aracının çalınması veyahut kaçırılması sonucu meydana gelen zararlar
Kasko Blog
Kasko sigortası nedir ve ne işe yarar gibi merak ettiğin tüm soruların cevaplarını yazımızdan öğrenebilirsin. Devamı
Kasko aracını maddi hasarlara karşı nasıl korur sorusunun cevaplarını yazımızdan öğrenebilirsin. Devamı
İhtiyari mali mesuliyet (İMM) teminatı kaza durumunda ne işe yarar ve ne kadar ödeme yapar yazımızdan öğrenebi Devamı
Yenilenen yapay zekâmızla, onlarca sigorta teklifi arasından ucuzunu, sana uygununu ve kapsamlısını buluyoruz. Net teminatlar ve net fiyatlarla kararın hep net olsun.
Önceliğimiz her zaman sensin. Çalıştığımız tüm şirketlerde bütçeni düşünerek “en iyi fiyat garantisi” sunuyoruz.
25 yıllık tecrübemiz ve uzman sigorta danışmanlarımızla 7/24 her ihtiyacında yanındayız. Üstelik hasar anında saniyeler içinde bize ulaşabilirsin.