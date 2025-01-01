Paylaş Kazan Arkadaşlarını Davet Et, 60.000 TL’ye varan hediye çeki kazan!

Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri

MarkaModel YılıModelHasarsızlık İndirimiKasko Fiyatı
TOGG2025T10X V2 RWD UZUN MENZIL 160KW0%22.310 TL
RENAULT (OYAK)2024CLIO EVOLUTION 1.0 TCE X-TRONIC 900%10.635 TL
KGMOBILITY2024TORRES EVX30%16.549 TL
CHERY2024TIGGO 7 PRO AVANTGARDE30%13.223 TL
TOGG2024T10X V2 RWD UZUN MENZIL 160KW40%16.957 TL
VOLKSWAGEN2024POLO 1.0 TSI 95 DSG LIFE40%11.807 TL
TOFAS-FIAT2023EGEA CROSS URBAN 1.4 FIRE 95 E6D50%7.089 TL
OPEL2022CROSSLAND 1.2 130 AT6 ESSENTIAL50%8.005 TL
TOYOTA2021COROLLA 1.5 DREAM MULTIDRIVE S60%7.246 TL
SKODA2021KAMIQ 1.0 TSI 110 DSG ELITE60%7.664 TL

Tablodaki kasko fiyatları, 1-23 Nisan 2025 tarihleri arasında Sigortam.net’ten satın alınan tüm kasko poliçe fiyatlarının medyan (gerçek fiyatların sıralamasında tam ortadaki tutarlar) değerleridir. Fiyatlar sigorta şirketlerine, teminatlara ve hasarsızlık gibi indirim oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

Araç Kasko Sigortası

Araç Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, hasar ve kaza durumlarında aracında ortaya çıkan zarar masraflarını karşılar. Bu sayede yüksek hasar masraflarına karşı bütçeni korur. Kasko sigortan aşağıdaki durumlarda devreye girer;

  • Aracının başka bir araçla çarpışması
  • Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
  • Aracını iraden dışında bir yere çarpman
  • Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
  • Aracının ve parçalarının çalınması
  • Aracının yanması

Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?

Kasko sigortanı internet üzerinden hızlı bir şekilde satın alabilirsin. Online kasko teklifi almak için T.C. kimlik ve cep telefonu numaranı yukarıda bulunan teklif alma aracına girmen yeterlidir. Sadece 2 dakika içerisinde kasko tekliflerini tek bir ekranda karşılaştırabilirsin.

Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.

Anlaşmalı sigorta şirketlerinin teklifleri arasından aracını en geniş kapsamla koruma altına almak istiyorsan en geniş teminatlı kaskoyu seçebilir, fiyat benim için tek kriter diyorsan en ucuz kasko önerisini tercih edebilirsin. En uygun fiyata maksimum teminatlara sahip kaskoyu almak için de önerilen teklif seçeneği tam sana göre olacaktır. Sen de ihtiyaçlarına uygun poliçeleri incelemek için online kasko teklifi al, satın alma işlemin tamamlandıktan sonra poliçen e-mail adresine gönderilsin.

Kasko Yaptırmak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

İlk defa kasko yaptırmak isteyenler ya da kasko yenileme zamanı gelen araç sahipleri için poliçe seçimi yapmak oldukça önemli bir konudur. Kasko yaptırma sırasında dikkat edilecek ilk kriter poliçenin teminat kapsamıdır. İhtiyari mali mesuliyet (İMM),hasarsızlık indirimi koruma, orijinal cam değişimi, ikame araç, servis geçerliliği gibi avantajlı kasko teminatlarını kapsayan bir poliçe tercih edersen, hasar durumlarına karşı daha geniş kapsamlı bir koruma elde edebilirsin. Araç kasko yaptırma konusunda bir diğer önemli kriter ise bütçene uygun poliçeyi belirlemektir. En uygun primlerle en kapsamlı poliçeyi anında bulabilmek için bilgilerini girerek hızlı kasko teklifi alabilirsin. Bu sayede kendi ihtiyaçların için en iyi kasko teklifini seçerek hasar risklerine karşı güvence oluşturabilirsin. Daha düşük kasko ücretleri olan poliçeleri incelemek için teminat kapsamı dar olan ürünlere bakabilirsin.

Kasko Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Araç kasko fiyatları hesaplanırken aracının markası, modeli, üretim yılı, plakası gibi unsurlar dikkate alınır. Aynı zamanda ehliyet süren ve mesleğin de fiyatları etkiler.

Aracınla daha önce herhangi bir kazaya karışıp karışmadığın da kasko fiyatının hesaplanmasında etkili bir unsurdur. Hasarsız geçirdiğin bir yılın sonunda poliçeni yenilerken hasarsızlık indirimi alabilir, kasko poliçeni daha uygun bir fiyata yaptırabilirsin.

Kasko fiyat hesaplamasında en önemli kriterlerden biri de teminat kapsamıdır. Çarpma, çarpılma gibi ana teminatların yanında kasko sigortana birçok ek teminat ekletebilirsin. Örneğin mini onarım, yol yardım ya da ihtiyari mali mesuliyet ek teminatları olan bir kasko sigortasının fiyatı, ek teminatları olmayan bir kaskoya göre daha yüksek olabilir.

Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

1
Bilgilerini Gir

Sana özel kasko teklifini görüntülemek için aracının plaka numarasını ve kullanıcı bilgilerini gir.

2
Kasko Tekliflerini Karşılaştır

30’a yakın sigorta şirketinin kasko teklifini aynı anda karşılaştır ve ihtiyacına en uygun kaskoyu 2 dakika içerisinde bul.

3
Kasko Sigortanı İndirimli Satın Al

Online indirimlerden yararlanarak Sigortam.net’e hiçbir ek ücret ödemeden kaskonu hemen alabilirsin. Poliçen kısa süre içerisinde e-mail adresine gönderilecektir.

Mapfre Sigorta Standart Kasko
Axa Sigorta Tutumlu Kasko
Doğa Sigorta Doğa Kasko
Türk Nippon Sigorta Gülümseten Kasko
Gulf Sigorta Genişletilmiş Kasko
Anadolu Sigorta Birleşik Kasko
Türkiye Sigorta Anlaşmalı Özel Kasko
HDI Sigorta HDI Özel Kasko
AkSigorta IMM PLus Limitsiz
Ray Sigorta Birleşik Kasko
Ak Kasko IMM PLus Limitsiz
Sompo Sigorta IMM Plus
Unico Sigorta Kaskolay Anlaşmalı Servis
Zurich Sigorta Zurich Benim Arabam
Allianz Sigorta Standart Kasko
Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?

Kasko Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı Kasko Sigortası Şirketleri

Ak SigortaAllianz SigortaAnadolu SigortaAnkara SigortaAxa SigortaDoğa SigortaGig SigortaHDI SigortaMagdeburger SigortaMapfre SigortaNeova SigortaOrient SigortaQuick SigortaRay SigortaSompo SigortaTürkiye Katılım SigortaTürk Nippon SigortaTürkiye SigortaUnicoZurich Sigorta
Doğru Ürün Doğru Ürün

Yenilenen yapay zekâmızla, onlarca sigorta teklifi arasından ucuzunu, sana uygununu ve kapsamlısını buluyoruz. Net teminatlar ve net fiyatlarla kararın hep net olsun.

İyi Fiyat İyi Fiyat

Önceliğimiz her zaman sensin. Çalıştığımız tüm şirketlerde bütçeni düşünerek “en iyi fiyat garantisi” sunuyoruz.

7/24 Hizmet 7/24 Hizmet

25 yıllık tecrübemiz ve uzman sigorta danışmanlarımızla 7/24 her ihtiyacında yanındayız. Üstelik hasar anında saniyeler içinde bize ulaşabilirsin.

