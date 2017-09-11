İsteğe bağlı kara taşıtı sigortası türü olan kasko, sigortalıya ait araçta meydana gelebilecek maddi hasarlar konusunda yardımcı olur. Kasko sigortası aşağıdaki durumlarda devreye girer.
● Aracının başka bir araçla çarpışması
● Araca yabancı madde çarpması
● Üçüncü kişilerin araca hasar vermesi
● Aracın yanması
● Araç veya parçalarının çalınması
Yukarıda sıralanan durumlar meydana geldiğinde kasko sigortası maddi olarak sigortalıyı güvence altına alır. Kasko sigortası, poliçe ile belirlenen durumlarda büyük bir ödeme yapmamanızı sağlar ve sizi maddi olarak rahatlatır.
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Kasko sigortası fiyatları hesaplanırken aracın markası, modeli, üretim yılı ve plakası ile sürücünün ehliyet süresi, daha önce kaza yapıp yapmadığı ve mesleği dikkate alınır. Kasko sigortasında çarpışma gibi ana teminatlara ek olarak sel ve su baskını gibi ek teminatlar da bulunur. Seçilen teminatlara ve anlaşılmak istenen sigorta şirketine göre kasko sigortasının fiyat hesaplaması değişiklik gösterebilir. Buna ek olarak hasarsızlık indirimi de %65’e kadar daha uygun fiyatlı kasko sigortası teklifi alınmasına yardımcı olabilir.
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Kasko sigortası bulunan aracın, kara ya da demir yolunda kullanılabilen motorsuz veya motorlu araçlarla çarpışması sonucu meydana gelebilecek hasarlar bu teminat kapsamındadır.
Kasko sigortası bulunan aracın yanması sonucu oluşan hasar veya araç kaybı bu teminat ile güvence altına alınır.
Kasko sigortası bulunan aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu ortaya çıkan zararlar bu teminat ile kapsama alınır.
Kasko sigortası bulunan araca üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar bu teminat kapsamındadır.
Kasko sigortalarının büyük bir çoğunluğunda teminatlar yurt içinde geçerlidir. Poliçeye eklenebilen yurt dışı teminatı ise yurt dışında da aracın sigortalı olmasını sağlar. Ayrıca yurt dışı teminatı, sigorta poliçesine seyahatlerde bulunulacak gün kadar da eklenebilir. Kasko poliçesi satın alımı sırasında poliçeye eklenme şartı bulunmaz. Yolculuk öncesi mevcut sigortanın poliçesine ek olarak teminat alınabilir.
Grev, lokavt, kötü niyetli halk hareketleri (GLKHH) ve terör olayları sonucunda kasko sigortası bulunan araçta meydana gelebilecek zararlar bu teminat ile kapsama alınır.
Deprem ve yanardağ püskürmesi gibi doğal afetler sonucunda kasko sigortası bulunan araçta meydana gelebilecek zararlar bu teminat ile güvence altına alınır.
Toprak kayması, fırtına, dolu ve yıldırım gibi doğal afetler sonucunda kasko sigortası bulunan araçta meydana gelebilecek zararlar bu teminat ile kapsama alınır.
Sel ve su baskını sonucunda kasko sigortası bulunan araçta meydana gelebilecek zararlar bu teminat ile kapsama alınır.
Kasko sigortası bulunan aracın sigara ve benzeri maddeler ile teması sonucu meydana gelen ufak çaplı yanık gibi yangın harici mini hasarlar bu teminat ile güvence altına alınır.
Kasko sigortası bulunan bir aracın kamu otoritesi haricinde yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sonucunda meydana gelebilecek zararlar bu teminat ile kapsama alınır.
Ticari araçlar için geçerli olan bu teminatta, kasko sigortası bulunan aracın teknik serviste geçirdiği gün kadar elde edilen gelirin ortalaması sigortalıya ödenir.
Ticari araçlar için geçerli olan bu teminat, kasko sigortası bulunan araçta yanıcı veya patlayıcı madde taşınıyor ve bilgi verilmiş ise kullanılabilir. Teminat poliçeye eklenerek bu risk güvence altına alınır.
Kasko sigortası bulunan aracın anahtarlarının, gasp ya da çalınma sonucu ele geçirilmesinden dolayı araçta oluşacak zararlar bu teminat ile kapsama alınır. Araç anahtarının evden çalınması hali de sigorta poliçesine eklenebilir.
Araçta meydana gelebilecek hafif dereceli hasarlar, mini onarım paketi ile ekstra ücret ödemeden tamir edilebilir. Mini onarım teminatından yararlanılabilen durumlar ise boyasız kaporta göçük düzeltme, boyalı hasarlı kaporta göçük düzeltme, boya tamiri, ön cam tamiri ve leke tamiri şeklinde sıralanır.
Kasko sigortası bulunan araç anahtarının kaybolması veya çalınması nedeniyle kilit kontak setinin değiştirilmesi durumu kasko poliçesi limitlerine uygun olarak teminat altına alınır.
Kemirgen hayvanlar veya diğer türlerdeki hayvanların, kasko sigortası bulunan araca mekanizma gibi içerden ya da boya gibi dışardan verebileceği her türlü zarar bu teminat ile kapsama alınır.
Kaskosu bulunan araçta yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma veya bakımsızlık nedeniyle meydana gelebilecek zararlar bu teminat ile güvence altına alınır.
Kasko sigortası bulunan araçta meydana gelebilecek mekanik, elektronik arızalar, kırılmalar ve lastik zararları gibi zararlar bu teminat ile kapsama alınır.
Kısmi hasarlarda ödenen hasar tazminatı kadar sigorta bedelinde azalma meydana gelir. Hasar ikame zeyili ile sigorta bedelinde yaşanan eksilmeler önlenir, prim ödenmez ve hasardan önceki sigorta bedeli geçerli olur.
Kasko sigorta bedelinde ödenen hasar nedeniyle meydana gelen eksilmeler otomatik ve primsiz olarak hasardan önceki bedele kadar tamamlanır.
Yeni değer klozunda, kasko sigortası bulunan araçta meydana gelebilecek, halk arasında pert olarak tanımlanan tam ziya hasarlarında, hasar ödeme tarihindeki anahtar teslim bedeli tanzim edilir.
Kasko sigortası bulunan aracın sigorta poliçesi süresince hasar durumu kaydedilir. Bir sonraki poliçe dönemindeyse hasarsızlık indirim olarak uygulanır. Hasarsızlık korundukça belirlenen kurallar ve sınırlar çerçevesinde hasarsızlık indirimi yükselebilir.
Kasko sigortası bulunan araçta sigorta sahibi veya sigorta sahibinin aile fertlerine ait eşyaların, aracın kasko sigortası kapsamında göreceği zarar ve ziyan; poliçede belirlenen koşul ve limitler üzerinden teminata dahil edilir.
Kasko sigortasına sahip aracın karşılaşabileceği kaza, arıza veya ani gerçekleşen durumlar için sigorta şirketlerinin sunduğu teminatlara/faydalara asistan hizmetleri adı verilir. Asistan hizmetleri, tıbbi teminatlar veya ferdi kaza teminatları olabilir. Ayrıca bazı asistan hizmetleri ek ücrete tabidir.
Sigorta kapsamında araç ile ilgili meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan masrafları, hukuksal uyuşmazlıkların çözümü sırasında doğan olası harcamaları koruma altına alınır.
Kasko sigortası bulunan aracın camı hasar aldığında, sigorta şirketi ile anlaşmalı cam servislerinde değişim veya onarım işlemleri poliçe limitlerince teminat altına alınır.
Kasko sigortası bulunan bir araçla meydana gelen bir kazada, kazanın sigorta poliçesinde belirtilen limitler çerçevesinde gerçekleşmiş bir kaza olması durumunda sigortalı kişiye ikame kiralık araç verilir.
Kasko sigortası bulunan aracın herhangi bir kazaya karışması veya hasar görmesi halinde sigorta eksperi araçtaki yeni parçaların değerini, kaza sonrasında ödenecek tazminat bedelinden düşer.
Kasko sigortalı aracın yetkili akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı veya kusurlu olarak hatalı yakıt vermesi sonucunda sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar, poliçedeki limitler dâhilinde teminatlara dâhildir.
Çalışan kurum indirimi, bazı kurum ve kuruluş çalışanlarına özel olarak tanınan, kasko sigortası ek indirimlerdir.
Birçok meslek grubuna farklı oranlarda indirim uygulanır. İndirim uygulanan bazı meslekler; öğretmen, kaymakam, vali, doktor, eczacı, asker, öğretim üyesi, yargı mensubu ve devlet memuru şeklinde sıralanır. Bu indirimler teklif detaylarında gösterilir.
Kasko sigortası bulunan bir aracın, bir senelik sigorta sözleşmesi süresince hiç hasar almaması durumunda sigortalının elde etmiş olduğu sigortası poliçesi indirimine hasarsızlık indirimi denir.
Aracı kullanan kişilerin belirlenmiş kriterlere uygun olması halinde poliçe priminin düşmesine etki eden indirim türüdür.
|Marka
|Model Yılı
|Model
|Araç Kasko Değeri
(Ortalama Araç Değeri)
|Hasarsızlık İndirimi
|Kasko Fiyatı 2021
|TOYOTA
|2021
|COROLLA 1.5 VISION MULTIDRIVE S
|229.550 TL
|0%
|1.456,16 TL
|FORD/OTOSAN
|2020
|TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 TIT.PLUS
|223.595 TL
|30%
|1.453,92 TL
|RENAULT
|2020
|CLIO HB JOY 0.9 TCE 90
|129.493 TL
|40%
|991,22 TL
|VOLKSWAGEN
|2019
|GOLF 1.6 TDI BMT 115 DSG COMFORTLINE
|274.816 TL
|50%
|1.280,64 TL
|HONDA
|2018
|CIVIC SEDAN ECO ELEGANCE 1.6 (125) OV
|257.925 TL
|60%
|1.518,74 TL
|OPEL
|2016
|ASTRA NB 1.6 115 EDITION PLUS
|153.283 TL
|65%
|628,27 TL
|Hasarsız
Geçirilen Yıl
|Hasarsızlık
İndirimi (%)
|Kasko Hasarsızlık İndirimi Uygulaması
|0
|-
|Kasko poliçesini ilk kez yaptıran sigortalı için hasarsızlık indirimi uygulanmaz.
|1
|30%
|İlk yılını hasarsız geçiren sigortalı için ilk kasko yenilemesinde %30 hasarsızlık indirimi uygulanır.
|2
|40%
|İkinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için ikinci yıl kasko yenilemesinde %40 hasarsızlık indirimi uygulanır.
|3
|50%
|Üçüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için üçüncü yıl kasko yenilemesinde %50 hasarsızlık indirimi uygulanır.
|4
|60%
|Dördüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için dördüncü yıl kasko yenilemesinde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.
|5
|65%
|Beşinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için beşinci yıl kasko yenilemesinde %65 hasarsızlık indirimi uygulanır.
Kasko sigortası isteğe bağlı yapılan bir sigorta türüdür. Yani herhangi bir yasal zorunluluk bulunmaz. Ancak zorunlu trafik sigortası kapsamında olmayan doğal afetler gibi bazı riskleri de kapsaması bakımından önemli bir sigorta türüdür. Bu sebeple motorlu aracı bulunan kişilerin kasko sigortası yaptırması önerilir.
Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Trafik sigortası ise yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür ve yaptırılmaması durumunda trafik cezası gibi idari cezalar ile karşılaşılabilir. Bunun dışında kasko ve trafik sigortası arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.
Trafik Sigortası:
• Yaptırılması zorunludur.
• Kaza durumunda karşı tarafta meydana gelebilecek hasarları karşılar.
• Sigorta teminat limitleri devlet tarafından belirlenir; sabittir, değiştirilemez.
• Sigorta fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Kapsam değişmez, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir.
Kasko Sigortası:
• İsteğe bağlıdır.
• Kaza durumunda sigortalı kişinin aracında meydana gelebilecek hasarları karşılar.
• Sigorta teminatları sigortalı kişi tarafından belirlenir. Ayrıca sigorta poliçesinin kapsamı ek teminatlarla genişletilebilir.
• Sigorta fiyatları, sigorta poliçesi kapsamına göre değişiklik gösterir.
Kasko sigortasının teminat kapsamı, sigorta şirketi ve sigorta yaptıran kişiye bağlı olarak değişebilir. Genellikle sigorta şirketleri, çarpma veya çarpılma ya da çalınma gibi konuları ana teminat olarak sunar. Bu teminatlara ek olarak doğa kaynaklı afetler nedeniyle yaşanan hasarlar veya yanlış akaryakıt dolumu gibi teminatlar da poliçeye eklenebilir.
Kasko indirimleri ise aracın hasar görmemesi veya sigortalının mesleğine göre değişiklik gösterir. Uzun süre hiçbir kaza yaşamayan sürücüler, kaza yaşayan sürücülere göre daha az kasko ücreti öderler. Kasko teminatlarını detaylı incelemek için yukarıdaki “Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?” tablomuzu inceleyebilirsiniz.
Sigorta şirketlerinden kasko sigortası teklifi almak için kasko yaptırılacak araca ait trafik tescil belgesi veya halk arasında sık kullanılan tabir ile ruhsat bulundurulması yeterlidir. Bunun dışında ekstra bir belgeye ihtiyaç duyulmaz.
Kasko sigortası bulunan bir aracın, bir senelik sigorta sözleşmesi süresince hiç hasar almaması durumunda sigortalının poliçe indirimlerine ek olarak uygulanan indirime denir. Hasarsızlık indirimi, kasko poliçesi yenileme döneminde kullanılır ve yıldan yıla oran farklılık gösterebilir. Örneğin ilk kez kasko sigortası yaptırıldıktan sonra 12 ay sonunda poliçe yenilemesi yapılacağı zaman %30 oranında bir hasarsızlık indirimi elde edilir. İlerleyen süreçte bu indirim oranı %60’a kadar çıkabilir. Sigortalı kişinin aracı hasar almadığı sürece hasarsızlık indirimi oranı artmaya devam eder.
Hasarsızlık indiriminin bozulmadığı durumlardan biri %100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlı durumlar sigortalı aracın içinde bulunduğu kazada sigortalı kişinin kusurunun bulunmaması ve karşı tarafın tamamen kusurlu olması durumudur. Sigortalı kişinin kazada kusurunun bulunmadığının ve kusurun karşı tarafta olduğunun resmi evrakla belgelenmesi gerekir. Bu durumla karşılaşıldığında sigortalı kişi, sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilir ve hasarsızlık indirimini kaybetmez.
Aracın camının kırılması, farına veya aynasına hasar gelmesi gibi durumlarda genellikle bir defaya mahsus olmak kaydıyla hasarsızlık indirimi kaybedilmez. Ancak bu durum sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen durumlar hariç diğer tüm durumlar, sigorta poliçesi yapılırken ek olarak belirtilmediği sürece hasarsızlık indirimini bozan durumlardır.
Sigortalı kişi, kasko sigortası yaptırdığı sigorta şirketini değişikliğinde, o zamana kadar kazanmış olduğu hasarsızlık indirimi aynı şekilde devam eder. Süreç baştan başlamış sayılmaz. Sigorta şirketleri hasarsızlık indirimlerini TRAMER kayıtlarından kontrol etmeye devam eder.
Kasko değer listesi; aracın markasına, modeline, üretim yılına göre değişiklik gösteren, araç kasko bedelinin oluşturulmasına fayda sağlayan listedir. Bu liste, Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenir ve her ay yenilenir. Araç kasko bedeli oluşturulmasına yardımcı olan kasko değer listesi, herhangi bir kaza sonucunda sigorta şirketinin sigortalıya ödemesi gereken ücretin belirlenmesinde de etkilidir. Türkiye Sigorta Birliği internet sitesinde 2021 ve 2020 Kasko Değer Listesi’ne ulaşmak mümkündür.
Bir aracın kasko değerinin hesaplanabilmesi için aracın üretim yılı, markası, modeli ve tipi gibi bilgilere ihtiyaç duyulur. Türkiye Sigorta Birliği tarafından belirlenen değer listesi baz alınarak aracın bilgilerine göre değer hesaplanır.
Kasko sigortası poliçeleri genellikle yıllık olarak hazırlanır. Bu nedenle her yıl yenilenmesi gerekir. Kasko poliçesi yapıldığı gün öğlen saat 12.00’de başlar ve 365 gün geçtiğinde saat 12.00’de poliçe süresi dolar.
Sigortalı araca gelebilecek bazı zararlar, kasko teminatları dışında kalabilir. Kasko sigortası kapsamında ödeme alınamayacak ve kasko sigortasının bozulacağı durumlar aşağıdaki gibidir:
• Savaş durumu, istila, iç savaş, ayaklanma, isyan ve benzeri siyasi-askeri olaylar nedeniyle araçta meydana gelen zararlar
• Nükleer patlamalar, nükleer yakıt yanmaları, nükleer atık sonucu radyoaktivite bulaşmaları, tüm bunların gerektirdiği tedbirler sonucu oluşan zararlar
• Aracın çekilmesi dışında kamu otoritesi tarafından sigortalı araçta yapılacak tasarruflar neticesinde oluşabilecek zararlar
• Sigorta poliçesinde sözü geçen aracın sürücü belgesi bulunmayan kişi veya kişiler tarafından kullanıldığı sırada almış olduğu zararlar
• Sigortalı aracın Karayolları Trafik Yönetmeliği çerçevesi dışında bir miktarda alkol alınmış kişi tarafından veyahut uyuşturucu madde kullanmış kişi tarafından kullanıldığı sırada araçta oluşabilecek zararlar
• Sigortalı araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma veya yük taşıma kapasitesinden daha fazla yük veya yolcu alımı durumunda araçta meydana gelen zararlar
• Tedavi ya da yardım amacı ile sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği olmaması gerekçesi ile uzaklaşma ve benzeri durumlar dışında aracın sürücü belgesi bulunmayan kişiler tarafından kullanılması, uyuşturucu veya sınırın üzerinde alkol kullanan kişiler tarafından kullanılması nedeniyle sürücü kimliğinin tespitini engellemek amacıyla sürücünün kaza yerinden ayrılması durumu
• Terör eylemleri ve sabotaj sonucu oluşan; bahsedilen eylemleri engellemek amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler neticesinde oluşan biyolojik/kimyasal zehirlenme veya bulaşma sonucunda oluşan tüm zararlar
• Sigortalı aracın arıza veyahut hasar nedenleriyle zorunlu olarak taşınması sırasında meydana gelebilecek sigorta teminatı kapsamındaki zararlar ve aynı neden aracın ruhsatlı sefer yapan gemiler, trenler tarafından taşınması sırasında meydana gelebilecek zararlar hariç kara, nehir, deniz veya havada taşınması durumunda meydana gelebilecek zararlar
• Sigortalı araca; sigortalı kişi tarafından, sigortalı kişinin fiillerinden sorumlu olduğu kişiler veya beraber yaşadığı kişiler tarafından kasti olarak verilen zararlar, belirtilen kişiler tarafından aracın çalınması veyahut kaçırılması sonucu meydana gelen zararlar
Kasko sigortası hasar ihbarı, sigortalı araçla yapılan herhangi bir kaza sonrası sigorta şirketine hasarın bildirilmesidir. Hasar ihbarına hasar talebi de denilebilir. Hasar ihbarı yapılabilmesi için kazanın gerçekleştiği yerde çekilen fotoğraflar çekilir. Daha sonra kazaya taraf olanlar tutanak tutar. Tutulan tutanak sigorta şirketine iletilerek hasar ihbarı yapılabilir. Hasar ihbarı yapılabilmesi için gereken diğer evraklar genel olarak şöyle sıralanıyor:
• Sigorta poliçesi fotokopisi
• İfade tutanakları
• Görgü tespit tutanağı
• Kaza tespit tutanağı
• Alkol raporu
• Kazadaki hasarı gösteren fotoğraflar
• Araç sürücülerinin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
• Aracın rehinli veya ipotekli ise bankadan alınması gereken belgeler
Ancak farklı sigorta şirketleri, farklı belgeler talep edebiliyor. Bu nedenle de ihbar yapılmadan önce sigorta şirketinin aranması öneriliyor.
Kasko çeşitleri; dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere dört farklı sınıfa ayrılmıştır. Kasko ürünlerinin sınıflara ayrılmasının nedeni kasko teminat kapsamıdır. Dar kasko, kasko sigortasının ana teminatlarının bir kısmı için teminat sağlar. Kasko, kasko sigortasının ana teminatlarının hepsini kapsar ölçüde aracı teminat altına alır. Genişletilmiş kasko ise kasko sigortasının genel teminatlarının tamamına ek olarak sözleşmelerle kasko sigortası teminat kapsamına dahil edilebilecek risk durumlarının bir kısmının teminatını da kapsar. Tam kasko ise genişletilmiş kaskodan farklı olarak genel kasko teminatları ve ek sözleşmelerle teminat kapsamına eklenebilecek tüm riskleri kapsama alır.
Çalınması durumunda aracın merkezi kilit ve alarm sisteminin değiştirilmesi, ana kasko teminatları içerisinde bulunmaz. Ancak sigortalı isterse sigorta poliçesi hazırlanırken bu teminatı da poliçeye ekletebilir. Aksi takdirde bu teminat, sigorta poliçesinde yok ise hasar talebi karşılanamaz.
Araç değişikliği durumunda sigortalı kişinin o zamana kadar kazanmış olduğu kasko sigortası hasarsızlık indirimi aynı şekilde devam eder. Yeni araca kasko sigortası yaptırılırken hasarsızlık indirimi hakkı kullanılabilir.
Aracın ruhsatı devredildiğinde kasko sigortasının da devredilme hakkı bulunmaz. Bunun sebebi sigorta poliçesinin ruhsat sahibi adına düzenlenmesidir.
Sigortalı kişi, yeni araç satın alırsa önceki aracının kasko sigortasını yeni satın aldığı araç için kullanabilir. Bunun için sigorta şirketi durumdan haberdar edilir. Ardından sigorta şirketi kasko poliçesine ek olarak bir belge hazırlar ve poliçeyi günceller.
Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenmiş olan alkol sınırını geçen kişilerce sigorta poliçesinde belirtilen aracın kullanımı sırasında araçta meydana gelen zararlar kasko sigortası kapsamının dışındadır. Yani belirlenen alkol sınırı geçilmiş kişilerce yapılan kazada kasko sigortası, hasarı karşılamaz.
1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe giren, Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanmış Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre kasko sigortası bulunan aracın kamu otoritesi tarafından çekilmesi sırasında oluşan hasarlar teminatlara dâhildir.
Düşük teminatlı kasko sigortası satın almak isteyenler için bir kasko sigortası ürünü olan dar kasko önerilebilir. Prim ödemelerini azaltmak adına meslek indiriminden de yararlanılabilir.
Kasko sigortası sağlayan şirketler şöyle sıralanıyor:
• Sompo Sigorta
• Groupama Sigorta
• Allianz Sigorta
• Unico Sigorta
• Aksigorta
• Ray Sigorta
• Anadolu Sigorta
• Axa Sigorta
• Zurich Sigorta
• Doğa Sigorta
• Türk Nippon Sigorta
• Gulf Sigorta
• HDI Sigorta
• Türkiye Sigorta
• Mapfre Sigorta
Kaza anında kasko şirketlerinden fayda alınabilmesi için sigortalı aracın içinde bulunduğu kazadaki hasar belgelendikten sonra kasko sigortası yaptırılan sigorta şirketine telefon edilerek çekici ve/veya ikame araç istenebilir. Aynı zamanda sigorta şirketine hasar ihbarında bulunulması gerekir. Hasar ihbarının ardından aracınızı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere götürerek tamir ettirebilmeniz mümkündür. Gerekli belgelerin sigorta şirketine tesliminin ardından sigorta şirketinizin internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla, açılan hasar dosyanızın takibini de yaparak sigorta şirketinden faydalanabilirsiniz.
Kaza anında ve sonrasında ulaşabilmeniz adına Sigortam.net’in anlaşmalı olduğu kasko sigortası şirketleri ve iletişim hatları aşağıdaki gibidir:
• Sompo Sigorta: 0(850) 250 81 81
• Groupama Sigorta: 0(850) 250 50 50
• Allianz Sigorta: 0(850) 399 99 99
• Unico Sigorta: 0(850) 222 2800
• Ak Sigorta: 0(216) 280 88 88
• Ray Sigorta: 444 4 729 / 0(212) 363 26 00
• Anadolu Sigorta: 0(850) 724 08 50
• Axa Sigorta: 0(212) 334 24 24
• Zurich Sigorta: 0(850) 250 75 00
• Doğa Sigorta: 0(850) 851 51 00
• Türk Nippon Sigorta: 0(212) 444 88 67
• Gulf Sigorta: 444 1 244
• HDI Sigorta: 0(850) 222 84 34
• Türkiye Sigorta: 0(850) 202 20 20
• Mapfre Sigorta: 0(212) 334 90 00
Tüm sigorta şirketlerinde bulunmayan kasko sigortası prim koruma teminatı; istem dışı işsizlik, hastane yatışı, geçici iş göremezlik gibi hallerde sigorta şirketinin poliçe priminin tamamını güvence altına alıp poliçe priminin tamamına kadar olan miktarı 6 ay taksitle sigortalı kişiye ödemesidir.
Kasko sigortası bulunan araç ile alakalı bir durum gerçekleşmesi halinde sigorta şirketinin bahsi geçen hususta sigortalıya yardım ettiği hizmettir. Kasko sigortası acil yardım hizmetleri her sigorta şirketine bulunmayan bir hizmet türüdür. Bu hizmet alındığında belli ücret ödemeleri yapılır. Ücretler alınan yardıma göre değişiklik gösterir.
El senedi ile satılan ve kazaya karışmış araçların hasar sorumluluğunda kasko sigortası bir işleve sahip değildir. Mevzuat gereği araçta mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkün olabilir, noter satışı gerçekleşmemiş ise araç sahibi değişmemiş sayılır. Satışı gerçekleştiren tarafların noter haricinde gerçekleştirmiş olduğu el sözleşmesi, aracı satan kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Kasko sigortası sahibi, kaza ve hasar anında aşağıda sayılan maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür:
• Kaza ve hasar anında kasko sigortası sahibi kişi ilk iş olarak kazanın gerçekleştiği tarihten başlayarak 5 iş günü içerisinde kazayı sigorta şirketine bildirmelidir.
• Gerekli kurtarma ve koruma işlemleri yapılmalı, sigortacı tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.
• Aracın çalınması durumunda öğrenildiği anda derhal ilgili mercilere ve sigorta şirketine haber verilmelidir.
• Zorunlu durumlar haricinde kazanın gerçekleştiği yerde hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
• Sigorta şirketinin istediği bilgiler ayrıntılı şekilde ifade edilmeli ve gerekli belgeler verilmelidir.
• Gerçekleşen kaza üçüncü kişilerin kusurlu hareketleri neticesinde meydana gelmiş ise görgü tanıklarının kimlikleri ve adresleri yetkili mercilere bildirilmeli ve mümkünse görgü tutanağı tutturulmalıdır.
Sigorta poliçesinde belirtilmeyen mallar kasko sigortası kapsamına dâhil değildir. Yani kişisel eşyalar kasko kapsamına girmez.
Hasarlı araç, anlaşmalı servise sigortalı kişinin belirlemiş olduğu tüm kişiler tarafından bırakılabilir.
Kasko sigortası yaptırılırken sigorta poliçesinin teminat kapsamına araç anahtarının evden çalınması durumu eklenmiş ise kasko sigortası bu durumu karşılayabilir. Kasko sigortası bulunan aracın anahtarının evden, poliçede belirtilen hallerde ele geçirilmesi neticesinde söz konusu aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucunda aracın aldığı hasarlar karşılanır.
TRAMER kaydı bulunmayan araç için internet üzerinden kasko sigortası başvurusu yapılamaz.
Kasko sigortası bulunan bir aracın çalınması durumunda, söz konusu aracın bulunması adına ilgili mercilerin çalışmaları bir ay (30 gün) içerisinde sonuca ulaşamazsa ilgili merciden aracın bulunamadığına dair yazılı belge alınmalıdır. Belge sigorta şirketine ulaştırılmalı ve sigorta şirketi tazminatı sigortalıya ödemelidir. Ancak ödeme gerçekleştikten sonra araç bulunursa sigortalı bu durumu derhal sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Araç bulunduktan sonra sigortalı, sigorta şirketinden aldığı tazminatı iade edip aracını alabilir veya aracın mülkiyetini sigorta şirketine devredebilir.
Sonradan araca eklenmiş aksesuarlar, sigorta poliçesinde belirtilmiş ise kasko sigortasına dahildir. Ancak sözü geçen araç aksesuarları sigorta poliçesinde belirtilmemiş ise kasko sigortasına dahil değildir.
Sigorta eksperi; kasko sigortası kapsamında bulunan herhangi bir kaza riskinin gerçekleşmesi durumunda oluşan hasarın sebebini, boyutlarını ve özelliğini belirler.
E-devlet internet sitesine veya e-devlet uygulamasına girerek poliçe sorgulama alanından kasko sorgusu yapmak mümkündür.
İhtiyari mali mesuliyet ismiyle de anılan ihtiyari mali sorumluluk bir sigorta çeşididir. Bu sigorta çeşidi isteğe bağlı ek teminat olarak değerlendirilir. Kasko sigortası poliçesine ek olarak yaptırılabilir. İhtiyari mali sorumluluk sigortası, zorunlu trafik sigortası sınırları dışındaki hallerde meydana gelebilecek maddi hasarın, sigorta poliçesinde belirtilen bölümlerini teminat altına alır.
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Müşteri Yorumları
İstanbul'da yaşanan dolu ve sel durumunda, Sigortam.net üzerinden yaptırmış olduğum kasko poliçesi karşılığında hizmetinize ve desteğinize teşekkür mahiyetinde bir kaç geri bildirimim olacak. Aracımı en kısa sürede servise götürmüş ve ikame araç için talepte bulunmuş olmama rağmen ne yazık ki sigorta şirketinden hiçbir sonuç alamadım ve büyük mağduriyet yaşadımdevamı
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Aracımın kaskosunu Sigortam.net’e yaptırdım. Tecrübeli, bilgili ve ilgili arkadaşlara verdikleri hizmet için çok teşekkür ederim. İşlerinde daim ve başarılı olmalarını dilerim. Sigortam.net'le 2 ay sonra kaza yaptığım ve aracım pert olduğu için tekrar iletişime geçtimdevamı
Kaza anından itibaren başıma gelen bu süreçte her türlü kolaylığı sağladığınız için çok teşekkür ederim. İşlemlerimin yapılmasında ve takibinde gece gündüz göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka takdire şayandır. Sayenizde bir aile olduğumuzu anladım. Yardımlarını benden esirgemeyen Sigortam.net ailesi ve özellikle de Filiz Hanım’a teşekkür ederim. Kazasız günlerde görüşmek ümidiyledevamı
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17.12.2016 tarihinde gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptım. Aracımdan çıktım ve bilgi almak için hemen Sigortam.net’i aradım. Polis raporu tutturmamı söyleyerek bir çekici yönlendirdiler ve aracımı en kısa zamanda servise ulaştırdılardevamı