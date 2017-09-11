Araç Kasko Sigortası Nedir?

İsteğe bağlı kara taşıtı sigortası türü olan kasko, sigortalıya ait araçta meydana gelebilecek maddi hasarlar konusunda yardımcı olur. Kasko sigortası aşağıdaki durumlarda devreye girer.



● Aracının başka bir araçla çarpışması

● Araca yabancı madde çarpması

● Üçüncü kişilerin araca hasar vermesi

● Aracın yanması

● Araç veya parçalarının çalınması



Yukarıda sıralanan durumlar meydana geldiğinde kasko sigortası maddi olarak sigortalıyı güvence altına alır. Kasko sigortası, poliçe ile belirlenen durumlarda büyük bir ödeme yapmamanızı sağlar ve sizi maddi olarak rahatlatır.

Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?

Online kasko sigortası yaptırmak için yukarıda bulunan teklif alma aracına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve aracınızın plakasını girmeniz yeterlidir. Böylece 20’den fazla sigorta şirketi size teklif verebilir. Sigortam.net aracılığı ile iletilen teklifleri inceleyip kendinize uygun seçeneği kolayca satın alabilirsiniz. Satın alma işlemini tamamladığınızda ise poliçeniz, e-mail adresinize iletilir.