Kasko Sigortası İçin Fiyatları Karşılaştır, Hemen Teklif Al
Araç Kasko Sigortası
Araç Kasko Sigortası Nedir?
- Aracının başka bir araçla çarpışması
- Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
- Aracını iraden dışında bir yere çarpman
- Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
- Aracının ve parçalarının çalınması
- Aracının yanması
Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?
Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.
Anlaşmalı sigorta şirketlerinin teklifleri arasından aracını en geniş kapsamla koruma altına almak istiyorsan en geniş teminatlı kaskoyu seçebilir, fiyat benim için tek kriter diyorsan en ucuz kasko önerisini tercih edebilirsin. En uygun fiyata maksimum teminatlara sahip kaskoyu almak için de önerilen teklif seçeneği tam sana göre olacaktır. Sen de ihtiyaçlarına uygun teklifleri inceleyerek internet üzerinden kolayca kasko yaptırabilirsin. Satın alma işlemin tamamlandıktan sonra poliçen e-mail adresine gönderilecektir.
Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?
Sana özel kasko teklifini görüntülemek için aracının plaka numarasını ve kullanıcı bilgilerini gir.
20’den fazla sigorta şirketinin kasko teklifini aynı anda karşılaştır ve ihtiyacına en uygun kaskoyu 2 dakika içerisinde bul.
Online indirimlerden yararlanarak Sigortam.net’e hiçbir ek ücret ödemeden kaskonu hemen alabilirsin. Poliçen kısa süre içerisinde e-mail adresine gönderilecektir.
Doğa SigortaDoğa Kasko
Axa SigortaTutumlu Kasko
Mapfre SigortaStandart Kasko
Sompo SigortaIMM Plus
Türk Nippon SigortaGülümseten Kasko
Ray SigortaBirleşik Kasko
Türkiye SigortaAnlaşmalı Özel Kasko
Groupama SigortaSüper Oto Kasko
Unico SigortaKaskolay Anlaşmalı Servis
HDI SigortaHDI Özel Kasko
Allianz SigortaStandart Kasko
Anadolu SigortaBirleşik Kasko
Gulf SigortaGenişletilmiş Kasko
Zurich SigortaZurich Benim Arabam
Ak KaskoIMM PLus Limitsiz
AkSigortaIMM PLus Limitsiz
Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?
- Kasko Ana
Teminatları
- Kasko Ek
Teminatları
- Kasko Özel Şart ve
Uygulamalar
- Kasko
İndirimleri
Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri
- Kasko Fiyatları
- Kasko Hasarsızlık İndirimleri
|Marka
|Model Yılı
|Model
|Araç Kasko Değeri (Ortalama Kasko Araç Değeri)
|Hasarsızlık İndirimi
|Kasko Fiyatı
|TOFAS/FIAT
|2020
|EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D
|222.733 TL
|0%
|1.417 TL
|RENAULT
|2020
|CLIO HB TOUCH 0.9 TCE 90
|208.311 TL
|30%
|1.323 TL
|RENAULT
|2020
|MEGANE SEDAN JOY 1.3 TCE 140
|310.732 TL
|40%
|1.401 TL
|OPEL
|2019
|ASTRA NB 1.4 140 AT EDITION PLUS
|307.933 TL
|50%
|1.149 TL
|TOYOTA
|2018
|COROLLA 1.6 LIFE
|280.333 TL
|60%
|996 TL
|HONDA
|2015
|CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO OV (Y)
|309.252 TL
|65%
|1.391 TL
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