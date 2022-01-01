Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?

Kasko sigortanı internet üzerinden hızlı bir şekilde satın alabilirsin. Online kasko teklifi almak için T.C. kimlik ve cep telefonu numaranı yukarıda bulunan teklif alma aracına girmen yeterlidir. Sadece 2 dakika içerisinde kasko tekliflerini tek bir ekranda karşılaştırabilirsin.



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