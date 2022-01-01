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Kasko Sigortası İçin Fiyatları Karşılaştır, Hemen Teklif Al

Araç Kasko Sigortası

Araç Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, hasar ve kaza durumlarında aracında ortaya çıkan zarar masraflarını karşılar. Bu sayede yüksek hasar masraflarına karşı bütçeni korur. Kasko sigortan aşağıdaki durumlarda devreye girer;

  • Aracının başka bir araçla çarpışması
  • Aracına başka bir aracın ya da yabancı bir maddenin çarpması
  • Aracını iraden dışında bir yere çarpman
  • Üçüncü kişilerin aracına zarar vermesi
  • Aracının ve parçalarının çalınması
  • Aracının yanması

Online Kasko Sigortası Nasıl Alınır?

Kasko sigortanı internet üzerinden hızlı bir şekilde satın alabilirsin. Online kasko teklifi almak için T.C. kimlik ve cep telefonu numaranı yukarıda bulunan teklif alma aracına girmen yeterlidir. Sadece 2 dakika içerisinde kasko tekliflerini tek bir ekranda karşılaştırabilirsin.

Sigortam.net olarak kasko teklifleri arasından tercih yapmanı daha da kolaylaştırmak için sana özel ürün önerileri sunuyoruz. “En Kapsamlı”, “En Ucuz” ve “Önerilen Teklif” başlıklarıyla senin için öne çıkardığımız kasko ürünlerini inceleyebilirsin.

Anlaşmalı sigorta şirketlerinin teklifleri arasından aracını en geniş kapsamla koruma altına almak istiyorsan en geniş teminatlı kaskoyu seçebilir, fiyat benim için tek kriter diyorsan en ucuz kasko önerisini tercih edebilirsin. En uygun fiyata maksimum teminatlara sahip kaskoyu almak için de önerilen teklif seçeneği tam sana göre olacaktır. Sen de ihtiyaçlarına uygun teklifleri inceleyerek internet üzerinden kolayca kasko yaptırabilirsin. Satın alma işlemin tamamlandıktan sonra poliçen e-mail adresine gönderilecektir.

Kasko Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

1
Bilgilerini Gir

Sana özel kasko teklifini görüntülemek için aracının plaka numarasını ve kullanıcı bilgilerini gir.

2
Kasko Tekliflerini Karşılaştır

20’den fazla sigorta şirketinin kasko teklifini aynı anda karşılaştır ve ihtiyacına en uygun kaskoyu 2 dakika içerisinde bul.

3
Kasko Sigortanı İndirimli Satın Al

Online indirimlerden yararlanarak Sigortam.net’e hiçbir ek ücret ödemeden kaskonu hemen alabilirsin. Poliçen kısa süre içerisinde e-mail adresine gönderilecektir.

Kasko Sigortası Teklifi Al
Doğa Sigorta
Doğa Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Axa Sigorta
Tutumlu Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Mapfre Sigorta
Standart Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Sompo Sigorta
IMM Plus
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Türk Nippon Sigorta
Gülümseten Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Ray Sigorta
Birleşik Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Türkiye Sigorta
Anlaşmalı Özel Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Groupama Sigorta
Süper Oto Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Unico Sigorta
Kaskolay Anlaşmalı Servis
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
HDI Sigorta
HDI Özel Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Allianz Sigorta
Standart Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Anadolu Sigorta
Birleşik Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Gulf Sigorta
Genişletilmiş Kasko
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Zurich Sigorta
Zurich Benim Arabam
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
Ak Kasko
IMM PLus Limitsiz
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki
AkSigorta
IMM PLus Limitsiz
+50 TL Çılgın Hafta Sonu Çeki

Kasko Teminatları ve İndirimleri Nelerdir?

Kasko Fiyatları ve Hasarsızlık İndirimleri

MarkaModel YılıModelAraç Kasko Değeri (Ortalama Kasko Araç Değeri)Hasarsızlık İndirimiKasko Fiyatı
TOFAS/FIAT2020EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D222.733 TL0%1.417 TL
RENAULT2020CLIO HB TOUCH 0.9 TCE 90 208.311 TL30%1.323 TL
RENAULT2020MEGANE SEDAN JOY 1.3 TCE 140310.732 TL40%1.401 TL
OPEL2019ASTRA NB 1.4 140 AT EDITION PLUS307.933 TL50%1.149 TL
TOYOTA2018COROLLA 1.6 LIFE280.333 TL60%996 TL
HONDA2015CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO OV (Y)309.252 TL65%1.391 TL

Tablodaki kasko fiyatları, Kasım 2021'de Sigortam.net’ten alınan tüm kasko fiyat tekliflerinin medyan (gerçek fiyatların sıralamasında tam ortadaki tutarlar) değerleridir. Fiyatlar sigorta şirketlerine, teminatlara ve hasarsızlık gibi indirim oranlarına göre değişiklik gösterebilir.

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