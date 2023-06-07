*Kasko sigortası hasarsızlık indirimi uygulaması hasarsız geçirilen poliçe dönemlerine göre belirlenir. İlk 12 aylık sigortası dönemi sonunda %30 indirim hasarsızlık indirimi kazanlılır. Her hasarsız geçirilen sigorta dönemi indirim oranı artar, 5. hasarsız yenileme döneminde %65 hasarsızlık indirimi uygulanır.

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Hasarsızlık indirimi, kasko fiyatlarını düşürmede avantaj sağlamasının yanı sıra kaskosunu düzenli olarak olarak yaptıran, kurallara uygun bir şekilde araç kullanan sürücülerin ödülüdür. Bu ödülü elde edebilmenin elbette bir takım koşulları var. Hasarsızlık indiriminin elde edilebilmesi için ilk ve en önemli şart poliçe süresince hasar talebinde bulunmamaktır. Kasko indirim tüyoları içerisinde yer alan hasarsızlık indiriminin uygulamaları ve oranları farklılık göstermektedir.

Kasko Hasarsızlık İndirim Oranları

Belirtilen oranlar şirketler arasında değişiklik göstermekle birlikte genel olarak kullanılan oranlar bu şekildedir.

Kasko Yenileme Süresi Hasarsızlık İndirim Oranı (Maksimum) İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede % 30 İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %40 Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %50 Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %60 Beşinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede %65

Hasarsız geçirilen poliçe dönemlerine göre indirim oranları 5 evre şeklindedir. Aracınızla hasar yaşamadığınız her sigorta döneminizin sonunda, gelecek yıl için düzenlenecek olan kasko sigortanıza indirim uygulanır. Bu sayede her yıl daha uygun fiyatlara kasko yaptırabilirsiniz.

Kasko hasarsızlık indirimini etkileyen halleri göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü, bu indirimi etkileyen durumlar sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlık indirimini bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.

Kasko Meslek İndirimi Nedir?

*Kaskoda uygulanan mesleki indirim uygulaması sayesinde belirli meslek sahipleri daha düşük prim ödeyerek kasko sigortası yaptırabilirler. Hemşire, uzman çavuş, veteriner, hâkim, savcı, öğretmen, devlet memuru, doktor, öğretim üyesi diş hekimi, mimar, mali müşavir, TSK personeli, anonim şirket çalışanları, mühendis, devlet memur ve mühendis gibi meslek gruplarına yönelik %25'e varan indirimler, hususi araç kullanımında geçerli olur. Meslek indirim oranları sigorta şirketlerine göre değişebilir, bu nedenle hemen kasko teklifi alarak indirimleri öğrenebilirsiniz.

Kasko Mesleki İndirim Oranları Tablosu

Meslek Meslek İndirim Oranı (Maksimum) Öğretmen- Öğretim Üyesi %25 Doktor - Diş Hekimi %15 Sağlık Çalışanı %15 TSK Personeli - Sivil Memur %23 Devlet Memuru %18 Mimar %5 Mühendis %12 Anonim Şirket Çalışanı %23 Emekli %5 Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir %10

İndirimli Kaskoda Hasarsızlık İndirimi Uygulanır mı?

Mesleki indirim yapılan bütün kasko ürünlerinde hasarsızlık indirimi geçerlidir. İndirim uygulanan kasko sigortasında hasarsızlık indirim tutarı belirlenirken toplam prim tutarı üzerinden işlem yapılır. Hasarsızlık indirimi, hasar almadan geçen bir yılın sonunda ikinci yıl poliçeye indirim uygulanır ve bu oran hasarsız geçen her yıl orantılı olarak artar.

İndirim oranları sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilmektedir. Yukarıdaki tablolarda belirtilen indirim oranları verilen maksimum oranlardır. Sigortam.net’te teklif detaylarını inceleyerek indirimler hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsin.

