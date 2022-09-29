Kasko sigortası yaptığınızda farklı oranlarda meslek indirimden yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Kaskoda uygulanan mesleki indirim uygulaması sayesinde belirli meslek sahipleri daha düşük prim ödeyerek kasko sigortası yaptırabilirler. Hemşire, uzman çavuş, veteriner, hâkim, savcı, öğretmen, devlet memuru, doktor, öğretim üyesi diş hekimi, mimar, mali müşavir, TSK personeli, anonim şirket çalışanları, mühendis, devlet memur ve mühendis gibi meslek gruplarına yönelik %35'e varan indirimler, hususi araç kullanımında geçerli olur. Meslek indirim oranları sigorta şirketlerine göre değişebilir, bu nedenle hemen kasko teklifi alarak indirimleri öğrenebilirsiniz.

İndirimli Kasko Teminatları Nelerdir?

Mesleki indirim uygulanan kaskonun teminatlarını siz belirleyebilirsiniz. Yani mesleki indirimin teminatlar açısından kaskoya bir etkisi olmaz. Tıpkı normal kaskoda olduğu gibi indirim uygulanmış kaskoda da çarpma, çarpılma, aracın çalınması, yanması, yolda kalma, kaza ya da arıza durumu gibi teminatları içerir. Üstelik dilerseniz ek prim ödeyerek poliçenizin kapsamını genişletebilir, sel ve su baskını, deprem, ihtiyari mali mesuliyet, hukuksal yardım, ferdi gibi olaylara karşı da önlem alabilirsiniz.

İndirimli Kasko Hangi Hasarları Karşılamaz?

İndirim uygulanmış olan kasko sigortası poliçe kapsamında olmayan hasarları karşılamaz. Örneğin poliçenizde sel ve su baskını teminatı ek teminat olarak poliçeye eklenmemişse mevcut hasar, indirimli kasko sigortası tarafından karşılanmaz. Aynı zamanda sürücünün alkollü olması, kaza sırasında uyuşturucu madde kullanması, ehliyetsiz araç kullanımı, ayaklanma, iç savaş, işgal gibi nedenlerden dolayı aracın hasar görmesi durumunda kasko sigortası hasarı karşılamaz. Siz de mesleğinize göre özel fırsatlardan yararlanabilir, Sigortam.net web sitesi üzerinden veya Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak iletişime geçebilir, uygun fiyatlarla sizlere sunulan kasko indirimlerini değerlendirebilirsiniz.