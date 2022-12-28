Kaskoda Net İndirim Günleri!

.
Bu bilgiler sana özel teklif hazırlayabilmemiz için gereklidir.

Kaskoda 200 TL Net İndirim!

Aracın için alacağın kasko 200 TL net indirimle şimdi daha hesaplı. İhtiyacına uygun sigortanı hemen al, kazancın net olsun!

İndirim kodu: SNASK200

Son gün: 25 Mayıs

Kampanya Kuralları

  • Kampanya, 22-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi yada 02162507644 numaralı Sigorta Destek Hattından alınacak kasko poliçelerinde geçerlidir. 
  • Kampanya kapsamında kasko branşı için tanımlanacak net indirim tutarı 200 TL'dir.
  • Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında kupon kodu alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir. 02162507644 numaralı Sigorta Destek Hattından alınacak poliçeler için ise indirim kodunun satış danışmanına iletilmesi gerekir. 
  • Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
  • Kampanya, daha önce Sigortam.net`ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
  • Bu kampanya Sigortam.net'in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.  
  • İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir. 
  • Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır. 
  • İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
  • Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.  