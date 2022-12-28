Kaskoda Net İndirim Günleri!
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Kaskoda 200 TL Net İndirim!
Aracın için alacağın kasko 200 TL net indirimle şimdi daha hesaplı. İhtiyacına uygun sigortanı hemen al, kazancın net olsun!
İndirim kodu: SNASK200
Son gün: 25 Mayıs
Kampanya Kuralları
- Kampanya, 22-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi yada 02162507644 numaralı Sigorta Destek Hattından alınacak kasko poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında kasko branşı için tanımlanacak net indirim tutarı 200 TL'dir.
- Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında kupon kodu alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir. 02162507644 numaralı Sigorta Destek Hattından alınacak poliçeler için ise indirim kodunun satış danışmanına iletilmesi gerekir.
- Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
- Kampanya, daha önce Sigortam.net`ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Bu kampanya Sigortam.net'in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.