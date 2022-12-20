Kaskonu Yaptır Aracın Hep "Sıfır" Gibi Kalsın.

Kasko sigortası yaptırırken teminat kapsamında yaptığın tercihler, aldığın hizmetin kalitesini belirler. Aracının, herhangi bir tamir durumunda orjinalliği bozulmadan kalmasını istiyorsan kasko sigortanda aşağıdaki konulara dikkat etmelisin:

Cam Hasarı Teminatında "Orjinal Cam" Tercihi;

Kazaların ve hırsızlık durumlarının sonucunda, aracın bazı parçalarıyla beraber ön veya arka camların hasar görmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür durumlarda cam değişimi yaptırmak gerekir.

Olası bir cam değişimi durumunda cam değişimi için teminatında "Muadil cam" yerine "Orijinal cam" seçeneği tercih edilmiş olmalıdır. Ayrıca cam değişimlerinde sigorta firmasının belirlediği tutarda bir muafiyet uygulanabildiğini de hatırlatmış olalım.

Anlaşmalı Servisi mi Yetkili Servisi mi?

Anlaşmalı servis, her zaman yetkili servis demek değildir. Yetkili servis; otomobilin üreticisi olan şirket tarafından araç tamiri için yetki verilmiş özel servis anlamına gelir. Anlaşmalı servis ise sigorta firmasının anlaşmalı olduğu özel servisleri belirtir. Özellikle sıfır veya yaşı küçük araç sahibiysen, aracının ömür boyu yenileme garantisinin bozulmaması için yetkili servisi tercih etmelisin.

"Orjinal Parça" Kullanımı Neden Önemlidir?

Aracın hasar alması sonucunda değişmesi gereken parçalar teminat kapsamındadır. Tamir sırasında kullanılan parçaların orijinali yerine aynı performansa sahip muadilinin kullanılmasına eşdeğer parça kullanımı denir. Orijinal parça marka logolu, eş değer parça ise marka logosuzdur.

Aracının orijinal halini koruyabilmen için "orijinal parça marka logolu" parça değişimi sağlayan bir kasko teminatı tercih etmelisin.

"Eskime Payı Düşmeme" Ne Demektir?

Araçla yapılan kaza ya da sürekli kullanımdan dolayı aracın hasar görmesi durumunda araçtaki bazı parçaların değişmesi gerekebilir. Yeni eklenen sıfır parçaların bedeli, eski parçalardan daha yüksek olacağından sigorta eksperi de bu değişecek parçaların değerini, kaza sonrasında ödenecek olan tazminat tutarından düşer. Böylece aracın değerinin kasko sigortası yaptırılmadan önceki değerinden yüksek olmaması amaçlanır. Bu işleme de "kıymet kazanma tenzili" denir.

Poliçe teminatlarını incelerken mutlaka "Eskime Payı Düşmeme" teminatı paket içerisinde yer alıp almadığı kontrol edilmelidir.