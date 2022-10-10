Sigortam.net'ten 500 TL'ye Varan Migros Hediye Çeki

Kasko, Trafik veya Sağlık Sigortalarını Sigortam.net’ten alanlar, Migros Sanal Market’te kullanabilecekleri hediye çeki kazanıyor!

Hemen poliçelerini al, kazanmaya başla! Sigortam.net internet sitesi üzerinden ya da 444 24 00 çağrı merkezinden satın alınan trafik, kasko ve sağlık sigortası poliçe alımlarında 500 TL’ye varan Migros Çeki hediye!

Kimler katılabilir: Sigortam.net’ten trafik, kasko ve sağlık sigortası alımlarında, oluşan poliçe tutarına göre herkes ödeme ekranında kampanyalar arasından ilgili Migros Hediye Çeki kampanyasını seçerek katılabilir. Kampanya yenileme müşterileri için de geçerlidir.

Kampanyadan nasıl yararlanabilirim?

Kampanyaya katılmak için satın alma veya poliçe yenileme adımında kampanya katılımının seçilmesi gereklidir.

Sigortam.net tarafından kampanya kodu SMS ile gönderilecektir.

Hem bilgisayarındaki tarayıcından hem de telefon veya tabletindeki uygulamalar üzerinden aynı adımlar izlenir. 1. adım: Sepeti onayla butonu sonrası ilgili adres seçilir. 2. adım: Teslimat tercihi yapılır. 3. adım: Ödeme yöntemi belirlendikten sonra, Hediye Çeki alanına ilgili kod yazılır. Kod doğru yazıldıktan sonra indirim uygulandığında o alanda kodun indirim sağlayacağı miktar yazar. Son adımda da İndirim Çeki indirimi olarak sayfada görüntüleyebilirsin.

izlenir.

Migros Sanal Market Hediye Çeki nedir?

Poliçe alımında kullandığın telefona SMS olarak iletilen 15 rakamdan oluşan kod "Hediye Çeki" olarak adlandırılmaktadır. Migros Mobil Uygulaması (Android için Migros Sanal Market, IOS için Migros Sanal Market - Hemen) ve migros.com.tr web sitesi Sanal Market bölümünde ödeme adımında Hediye Çeki alanına girerek indirim uygulanmaktadır.

Poliçe prim tutarına göre aşağıdaki çek tutarları poliçe alımından sonra teklif alırken kullanılan telefon numarasına SMS ile gönderilecektir. Kampanyaya katılmak için ödeme ekranında gösterilen çeki seçmen gerekmektedir. Sigortam.net internet sitesi üzerinden ya da 444 24 00 çağrı merkezinden satın alınan poliçelerde branş ve tür bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerde hediye çeki seçilebilecektır.

Alt Sınır ÜstSınır Çek Tutarı Branş Tür 0 1.499 TL 25 TL Sağlık Yeni İş 1.500 TL 2.999 TL 75 TL Trafik-Sağlık Yeni İş 3.000 TL 5.999 TL 150 TL Trafik-Kasko-Sağlık Yeni İş 6.000 TL 99.999 TL 400 TL Trafik- Sağlık Yeni İş 6.000 TL 8.999 TL 220 TL Kasko Yeni İş 9.000 TL 99.999 TL 500 TL Kasko Yeni İş 3.000 TL 4.999 TL 120 TL Kasko Yenileme 5.000 TL 99.999 TL 220 TL Kasko Yenileme 2.000 TL 2.999 TL 60 TL Trafik-Sağlık Yenileme 3.000 TL 99.999 TL 100 TL Trafik Yenileme 5.000 TL 6.999 TL 150 TL Sağlık Yenileme



Nelere dikkat etmeliyim?

Kampanya kapsamında 7 Eylül 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesinden ve 444 24 00 çağrı merkezinden satın alınan trafik, kasko ve sağlık sigortasında geçerlidir.

Kampanya, Sigortam.net'ten alınan poliçelerin yenilemesinde de geçerlidir.

Migros hediye çeki poliçe satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, cep telefonuna SMS olarak gönderilecektir.

Migros hediye çeki, çek tutarı ve üzeri alışverişlerde hediye çeki tutarı kadar indirim sağlayacaktır. Hediye çeki farklı alışverişlerde parçalı olarak kullanılamaz.

Migros hediye çekinin satın almak istenilen ürünlerle birlikte sepet oluşturulduktan sonra ödeme aşamasında “Hediye Çeki” kısmına kodu girerek hesapta aktifleştirebilirsin.

Migros hediye çeki, Migros Mobil Uygulaması (Android için Migros Sanal Market, IOS için Migros Sanal Market - Hemen) ve migros.com.tr web sitesi Sanal Market bölümündeki alışverişlerde kullanılabilir.

Hediye çekini Migros Sanal Market'te kullandığında en az hediye çeki tutarında sepet oluşturman gerekmektedir. (Örneğin 220 TL’lik hediye çekini Sanal Market kullanabilmen için teslimat tutarı ve Migros indirimleri hariç sepetindeki ürünlerin toplam fiyatının 220 TL ve üzeri olması gerekmektedir.)

Migros Sanal Market alışverişlerinde alışveriş başına yalnızca bir adet Hediye Çeki kullanabilirsin.

Yapılan alışverişin tamamının iptal edilmesi durumda kullanılan hediye çeki 3 iş günü içerisinde aktif hale getirilir.

Yapılan alışverişin kısmı iadesi durumunda sipariş tutarının çek ile yapılan kısmı iade edilemez.

İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.

Sanalmarket alışverişlerinde 1 günde en fazla 10 ayrı Hediye Çeki (10 ayrı sipariş) kullanılabilmektedir.

Kullanım Koşulları