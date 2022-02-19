Trafik Sigortası, Kasko ve Sağlık Sigortalarında poliçelerini şimdi al, kazançlı çık!
- Trafik Sigortanı Net 60 TL
- Kaskonu Net 100 TL,
- Sağlık Sigortanı Net 100 TL indirimle hemen al!
Kupon Kodu: SUBAT260
Son gün: 19 Şubat 2022
Kampanyaya Katılın!
Kampanya Kuralları
- Kampanya, 15-19 Şubat 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi yada 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak kasko, trafik, özel sağlık veya tamamlayıcı sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında brans bazında tanımlanacak indirim tutarları aşağıdaki gibidir;
- Kaskoda 100 TL
- Trafik Sigortasında 60 TL
- Özel ve tamamlyıcı Sağlık Sigortalarında 100 TL
- Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında “kupon kodu” alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir. 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak poliçeler için ise indirim kodunun satış danışmanına iletilmesi gerekir.
- Kampanya, Sigortam.net’ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Bu kampanya Sigortam.net’in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Poliçenin 150 gün içinde iptal edilmesi durumda verilen indirim geri alınacaktır.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.