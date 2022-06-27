Tamamlayıcı sağlık sigortanı sigortalarını şimdi al, indirimin net, kafan rahat olsun.
Son gün: 30 Haziran 2022
Kampanya Kupon Kodu : NETHZRN2
Kampanya Kuralları
- Kampanya, 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesi yada 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak tamamlayıcı sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında brans bazında tanımlanacak net indirim tutarları aşağıdaki gibidir;
- Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 200 TL
- Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında “kupon kodu” alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir. 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak poliçeler için ise indirim kodunun satış danışmanına iletilmesi gerekir.
- Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
- Kampanya, Sigortam.net’ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Bu kampanya Sigortam.net’in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.