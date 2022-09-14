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Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında Net %8 İndirim!

İndirim kodu: OGRETMEN22

Yeni eğitim öğretim yılına başlarken değerli öğretmenlerimizin ve yakınlarının sağlığını güvence altına alabilmeleri için Özel ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında geçerli net %8 indirim bizden!

 

Kampanya Kuralları

  • Kampanya 14 - 23 Eylül 2022  tarihleri arasında, www.sigortam.net internet sitesinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta destek hattından satın alınan özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde geçerlidir.
  • Kampanya kapsamında  Sigortam.net’ten sağlık sigortası satın alan öğretmenler, öğretim üyeleri ve 1. derece yakınlarına Sağlık sigortası poliçe satın alımlarında %8 indirim hakkı tanımlanacaktır.
  • Kampanyadan yararlanmak için OGRETMEN22 indirim kodunun; Sigortam.net internet sitesinden veya 444 24 00 numaralı Sigorta  Destek Hattı`ndan alınan poliçelerde ödeme aşamasında indirim kuponu alanına girilmesi gereklidir.
  • Kampanyadan mesleği öğretmen olan herkes yararlanabilir (Emekli öğretmen, öğretim üyesi, okutman, öğretmen vb.) Aynı zamanda birinci derece yakınları da kampanyadan yararlanabilir.
  • Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
  • Katılım talebininin onaylanması için, 24 saat içinde poliçe numaranızı ve meslek kartınızı Sigortam.net Whatsapp hattına (0534 517 24 20) gönderilmesi gereklidir.
  • Kampanya, daha önce Sigortam.net`ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
  • Her kod 1 kez kullanılabilir.
  • İndirim tutarı poliçe düzenlendikten sonra 1 hafta içerisinde satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir. 
  • Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
  • Öğretmenlerimize Özel Sağlık  Kampanyamız, Sigortam.net`in internet indirimi ile birleştirilemez.
  • Öğretmenlerimize Özel Sağlık  Kampanyamız, Sigortam.net`in farklı kampanyaları ile birleştirilemez.
  • Sigortam.net gerekli gördüğü takdirde  kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.