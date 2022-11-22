Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %5 İndirim!
İndirim kodu: OGRETMEN22
Öğretmenler gününe özel değerli öğretmenlerimizin ve yakınlarının sağlığını ve aracını güvence altına alabilmeleri için Özel ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında geçerli net %5, kaskoda geçerli net %4 indirim bizden!
Kampanya Kuralları
- Kampanya 22 - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında, www.sigortam.net internet sitesinden ya da 0216 250 76 47 numaralı Sigorta destek hattından satın alınan kasko, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında Sigortam.net’ten sağlık sigortası satın alan öğretmenler, öğretim üyeleri ve 1. derece yakınlarına Sağlık sigortası poliçe satın alımlarında %5, Kasko poliçelerinde %4 indirim hakkı tanımlanacaktır.
- Kampanyadan yararlanmak için OGRETMEN22 indirim kodunun; Sigortam.net internet sitesinden veya 0216 250 76 47 numaralı Sigorta Destek Hattı`ndan alınan poliçelerde ödeme aşamasında indirim kuponu alanına girilmesi gereklidir.
- Kampanyadan mesleği öğretmen olan herkes yararlanabilir (Emekli öğretmen, öğretim üyesi, okutman, öğretmen vb.) Aynı zamanda birinci derece yakınları da kampanyadan yararlanabilir.
- Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
- Katılım talebininin onaylanması için, 24 saat içinde poliçe numaranızı ve meslek kartınızı Sigortam.net Whatsapp hattına (0534 517 24 20) gönderilmesi gereklidir.
- Kampanya, daha önce Sigortam.net`ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Her kod 1 kez kullanılabilir.
- İndirim tutarı poliçe düzenlendikten sonra 1 hafta içerisinde satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
- Öğretmenlerimize Özel Sağlık Kampanyamız, Sigortam.net`in internet indirimi ile birleştirilemez.
- Öğretmenlerimize Özel Sağlık Kampanyamız, Sigortam.net`in farklı kampanyaları ile birleştirilemez.
- Sigortam.net gerekli gördüğü takdirde kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.