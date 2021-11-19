Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!

Kasko, Trafik ve Sağlık Sigortalarını ilk defa Sigortam.net’ten alan Öğretmenlerimize ve yakınlarına toplamda 320 TL İndirim.
- Trafik Sigortasında 50 TL
- Kaskoda 120 TL
- Sağlık Sigortalarında 150 TL İndirim!
Siz de öğretmen ya da yakınıysanız hemen teklifinizi alın, anında Sigortalanın!
İster internetten, ister bir telefonla!
Kampanyaya Katılın!
Katılım Koşulları
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- Kampanya, 22- 26 Kasım 2021 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesinden ya da 444 24 00 numaralı Sigorta destek hattından satın alınan kasko, trafik sigortası, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinde geçerlidir
- Kampanya süresi içerisinde Sigortam.net’ten kasko ve trafik sigortası satın alan öğretmen ve 1. derece yakınlarına;
- Kasko sigortası için 120 TL,
- Trafik sigortası için 50 TL,
- Özel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 150 TL indirim hakkı tanınacaktır.
- Kampanyaya katılım için minimum poliçe alt limiti; kaskoda 900TL, trafik sigortasında 600 TL, tamamlayıcı sağlık sigortasında 1.000 TL, özel sağlık sigortası için 2.500 TL’dir.
- Kampanyadan mesleği öğretmen olan herkes yararlanabilir (Emekli öğretmenler, dershane/kurs öğretmenleri, akademisyenler). Aynı zamanda birinci derece yakınları da kampanyadan yararlanabilir.
- Kasko ve trafik sigortası poliçesi alımlarında kampanya katılım talebininin onaylanması için, poliçe alımının ardından 24 saat içinde plaka ve meslek kartının Sigortam.net Whatsapp hattına (0534 517 24 20) gönderilmesi gereklidir.
- Sağlık sigortası poliçesi alımlarında ise kampanya katılım talebininin onaylanması için, 24 saat içinde meslek kartının Sigortam.net Whatsapp hattına (0534 517 24 20) SAGLIK boşluk T.C Kimlik Numarası yazılarak gönderilmesi gereklidir.
- Kampanya katılım onaylandıktan sonra kazanılan indirim 1 hafta içinde poliçenin alındığı kredi kartına iade edilecektir.
- Kampanya, daha önce Sigortam.net’ten alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Poliçenin 150 gün içerisinde iptal edilmesi durumda verilen indirim geri alınacaktır.
- Kampanya, daha önce Sigortam.net’ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Bu kampanya, Sigortam.net’in başka kampanyaları ile birleştirilemez.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kısa bir süre önce eşim ve kızımla geçirdiğim kaza sonrası iyi ki poliçemi Sigortamnet’ten almışım dedim. İnanın bana Sigortamnet’ten aldığınız poliçe internetten aldığınız bir poliçenin çok daha fazlası. Kaza anında çekicinin gelmesinden tutun hastanedeki devamı
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Yaşadığım hasar çok can sıkıcı olsa da bu süreçte hep yanımda olan Sigortamnet'i tercih ettiğim için memnunum. Problem üzerinde yoğunlaşma, müşterisini doğru yönlendirme ve sorun çözümleme konusunda ısrarcı davranılması çok hoşuma gitti. Tüm ekibi tebrik eder, iyi çalışmalar dilerim. devamı
Haklı ve kusursuz olduğum bir kazada benim kusurlu olduğum yönünde bir karar verilmişti. Verilen karara itiraz sürecimde yanımda olan, olayın titizlikle üstüne giden, kusurun bende olmadığını ispat etmeme yarımcı olan Sigortam.net' ailesine ve özelliklede Filiz Kıroğlu Hanım'a sonsuz teşekkürler. İyi ki sizinleyim..! devamı
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Merhabalar, Sigortam.net ile dışarıdan hasarsızlık indirimim olduğu halde aldığım kasko teklifinin yarı fiyatına muafiyetsiz kasko yaptırarak tanış oldum. Yaklaşık bir ay önce de aracım perte ayrıldı. Bu andan itibaren sürekli olarak ilgi ve alakasını esirgemeyen Filiz Hanım'a ve Sigortam.net ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese kazasız günler diliyorum. devamı