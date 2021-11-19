Öğretmenler Günü Hediyesi Sigortam.net'ten!

Kasko, Trafik ve Sağlık Sigortalarını ilk defa Sigortam.net’ten alan Öğretmenlerimize ve yakınlarına toplamda 320 TL İndirim.

Trafik Sigortasında 50 TL

Kaskoda 120 TL

Sağlık Sigortalarında 150 TL İndirim!

Siz de öğretmen ya da yakınıysanız hemen teklifinizi alın, anında Sigortalanın!

İster internetten, ister bir telefonla!