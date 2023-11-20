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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabileceğin devlet destekli bir sağlık sigortasıdır. SGK’nın kapsamadığı ya da kapsadığı halde ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılayarak ilave ücret ödemeden tedavi olmanı sağlar. Ücretsiz muayene, ameliyat, oda refakatçi hizmeti, ücretsiz MR ve check-up gibi tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu pek çok avantaj bulunmaktadır.

Özel Hastanelerde Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), SGK anlaşmalı özel hastanelerde ek ücret* ödemeden ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sigortasıdır. Yani özel hastanelerde ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeni sağlar. Fark ücreti ödemeden özel hastanelerden yararlanmak için hemen teklif al, güvenceni başlat.

Ücretsiz Muayene ve Tahlil-Tetkikler

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki muayene ve tedavi giderlerini 1 yıl boyunca sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeyebilirsin. Yıllık ise 10 defaya kadar ücretsiz muayene hakkı sunulur. Muayene sırasında doktorun verdiği tahlil ve tetkikler de ücretsiz olarak yaptırılabilir. Muayeneler dahilinde yapılan tahlil, röntgen ve tetkikler ayakta muayene adedine dahildir. SGK anlaşmalı özel hastanelerde ayakta tedavi teminatına dahil olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak için günlük limit yoktur.

Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de ayakta tedavi teminatı kapsamında verilir. Bilmen gereken diğer konu ise ayakta tedavi teminatının yalnızca yatarak tedavi teminatına ek olarak satın alınabilmesi. Yani TSS’de ayakta tedavi teminatını tek başına alamazsın, mutlaka yatarak tedavi teminatı da alman gerekir.

Ücretsiz Ameliyat ve Oda-Refakatçi Hizmeti

Tamamlayıcı sağlık sigortası yatarak tedavi teminatı kapsamında ameliyat masraflarını karşılar. TSS poliçesinde yazan limitler dahilinde tahliller, ameliyat, hastanede kalma yani oda ve refaketçi masrafları da TSS kapsamındadır. Çoğu sigorta şirketi geçmişten gelen hastalıklar için ameliyat masrafını kapsam dışında tutabilir. Poliçe yaptırdıktan sonra ortaya çıkan ve cerrahi operasyon gerektiren tedaviler TSS dahilinde sayılır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu avantajlardan faydalanmak için %10 indirim fırsatıyla şimdi teklif alın.