5 Aralık 2024 tarihi itibariyle araç satışında ‘Önce Trafik Poliçesi Sonra Ruhsat’ dönemi başladı. Artık 2. el araçların noterdeki satış işleminden önce, alıcıların kendi adlarına bir trafik sigortası yaptırmış olması gerekiyor.

Noter Satış İşleminden Önce Sigortanı Nasıl Yaptırabilirsin?

1. Adım: Gerekli Bilgileri Hazırla

Yeni trafik sigortan senin adına düzenlenecektir. Bunun için aşağıdaki bilgilere ihtiyacın olacak:

Senin Bilgilerin:

T.C. Kimlik Numaran

Cep Telefonu Numaran

Satıcıdan (Aracın Mevcut Sahibinden) Alacağın Bilgiler:

Plaka

Ruhsat Tescil Tarihi

Ruhsat Seri Numarası

2.Adım: Poliçeni Yaptır:

Aldığın bu bilgilerle Sigortam.net'ten hızlıca teklif alabilirsin. Teklifleri karşılaştırıp bütçene en uygun olanı seçtiğinde poliçen anında oluşturulur ve noter sistemine yansır.

3.Adım: Noterde Devir İşlemini Tamamla:

Noter, devir işlemi sırasında poliçeni kontrol eder. Sigortanı notere gitmeden yaptırdığın için satış işlemleri daha hızlı tamamlanır.

Notere gitmeden önce sigortanı yaptırmazsan araç satışının gerçekleşmeyeceğini unutma!

Sigortanı Neden Notere Gitmeden Önce Almalısın?

Bütçene En Uygun Poliçeyi Seçebilirsin: Noterde aceleyle karar vermek yerine, teklifleri rahatça karşılaştırır, bütçene ve ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi alabilirsin.

Noterde aceleyle karar vermek yerine, teklifleri rahatça karşılaştırır, bütçene ve ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi alabilirsin. Fiyat Konusunda Sürpriz Yaşamazsın: Önceden araştırarak noter anında karşına çıkabilecek yüksek bir fiyata mecbur kalmaz, en uygun teklifi bularak gönül rahatlığıyla işlem yaparsın.

Önceden araştırarak noter anında karşına çıkabilecek yüksek bir fiyata mecbur kalmaz, en uygun teklifi bularak gönül rahatlığıyla işlem yaparsın. Noter Sırasında Sigorta için Beklemezsin: Poliçen hazır olduğu için noterde beklemez, devir işlemlerini stres olmadan, hızlıca tamamlarsın.

Araç Fiyatında Anlaşma ve Ekspertiz Tamamsa: Noterden Önce Sigortanı Yaptır!

Araç alımında satıcıyla fiyatta anlaşman ve eğer yaptıracaksan ekspertiz gibi önemli adımları sigorta işleminden önce tamamlaman önemlidir. Alım süreciyle ilgili sonradan ortaya çıkabilecek pürüzlerin veya karar değişikliklerinin önüne geçmene yardımcı olur.

Bu nedenle fiyat ve ekspertiz konularında her şey netleştikten sonra ama noter devir işleminden önce trafik sigortanı yaptırman en doğru ve sorunsuz yöntemdir.

Neden Sigortam.net?

Türkiye'nin lider dijital sigorta platformu olarak, zorunlu trafik sigortanı alırken sana benzersiz avantajlar sunuyoruz: