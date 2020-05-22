Web sitemizde yasalara uygun olarak çerezler kullanmaktadır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsiniz.
KAPAT
  • 7/24 bizi arayabilirsiniz,
  • 0850 250 2400
Sigortam.net web sitesinde yasalara uygun olarak çerezler kullanmaktadır. Sitede gezinmekle çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atabilirsiniz.
KAPAT
MENÜ
Üye Girişi
Close Menu
Sağlık Teklifi Al
Kasko Teklifi Al
Trafik Teklifi Al
DASK Teklifi Al
0850 250 2400
7/24 Yanınızdayız

ramazan kampanyası

Sigortam.net’te Çifte Bayram Var!

Aracınızın sigortasını bayram sonrasına bırakmadan hemen alın, Kasko ve Trafik Sigortanızı Ramazan Bayramı’na özel 2 kat indirimle alın!

Oturduğunuz yerden 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, sizin için en uygun olan poliçeyi kolayca satın alın. Poliçeniz anında e-mailinize gelsin!

Acele edin! Kampanya sadece 26 Mayıs Salı gününe kadar geçerli.

Aracınızı 2 kat İndirimli sigortalatmak için;

Sigorta ihtiyaçlarınız için
Sigortam.net her an yanınızda!
444 24 00444 24 00
%50'ye varan fiyat avantajı için KASKO TEKLİFİ AL
2 dk'da en iyi fiyat garantisi ile TRAFİK TEKLİFİ AL
Kampanya Kuralları

1. Kampanya, sadece www.sigortam.net internet sitesinden alınacak Kasko ve Trafik Sigortası poliçelerinde geçerlidir.
2. Kampanya kapsamında, Sigortam.net’in sunduğu internet indirimi 26.05.2020 tarihine kadar 2 katına çıkarılacaktır.
3. İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
4. Poliçenin 150 gün içinde iptal edilmesi durumda verilen indirim geri alınacaktır.
5. Bu kampanya, Sigortam.net`in başka kampanyaları ile birleştirilemez.
6. İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
7. Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TELEFONDA TEKLİF ALMAK İÇİN
BİZİ ARAYIN!

Tebrikler!

Sigortam.net’ten
82 TL İNDİRİM
Çeki Kazandınız.
Kasko ve trafik sigortası satın alırken kullanabileceğiniz indirim çekinizi ister poliçenizi yenilerken, ister hemen kullanın!İNDİRİM ÇEKİ AL
İNDİRİM ÇEKİ AL