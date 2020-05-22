Sigortam.net’te Çifte Bayram Var!

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Aracınızın sigortasını bayram sonrasına bırakmadan hemen alın, Kasko ve Trafik Sigortanızı Ramazan Bayramı’na özel 2 kat indirimle alın!
Oturduğunuz yerden 20 sigorta şirketinin tekliflerini karşılaştırın, sizin için en uygun olan poliçeyi kolayca satın alın. Poliçeniz anında e-mailinize gelsin!
Acele edin! Kampanya sadece 26 Mayıs Salı gününe kadar geçerli.
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Kampanya Kuralları
1. Kampanya, sadece www.sigortam.net internet sitesinden alınacak Kasko ve Trafik Sigortası poliçelerinde geçerlidir.
2. Kampanya kapsamında, Sigortam.net’in sunduğu internet indirimi 26.05.2020 tarihine kadar 2 katına çıkarılacaktır.
3. İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
4. Poliçenin 150 gün içinde iptal edilmesi durumda verilen indirim geri alınacaktır.
5. Bu kampanya, Sigortam.net`in başka kampanyaları ile birleştirilemez.
6. İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
7. Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.