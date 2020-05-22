Sigortam.net’te Çifte Bayram Var!

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2. Kampanya kapsamında, Sigortam.net’in sunduğu internet indirimi 26.05.2020 tarihine kadar 2 katına çıkarılacaktır.

3. İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.

4. Poliçenin 150 gün içinde iptal edilmesi durumda verilen indirim geri alınacaktır.

5. Bu kampanya, Sigortam.net`in başka kampanyaları ile birleştirilemez.

6. İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.

7. Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.