Sağlık Çalışanları için %20'ye Varan Meslek İndirimi Nedir?

Kasko sigortası yaparken farklı oranlarda meslek indirimden yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Kaskoda mesleki indirim uygulaması sayesinde sağlık çalışanları daha düşük prim ödeyerek kasko sigortası yaptırabilirler. Doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire, tıbbi mümessil, ebe, veteriner gibi meslek gruplarına yönelik %20'ye varan indirimler hususi araç kullanımında geçerli olur.Meslek indirim oranları sigorta şirketlerine göre değişebilir, bu nedenle hemen kasko teklifi alarak indirimleri öğrenebilirsiniz.

İndirimli Kasko Teminatları Nelerdir?

Mesleki indirim uygulanan kaskonun teminatlarını siz belirleyebilirsiniz. Yani meslek indiriminin teminatlar açısından kaskoya bir etkisi olmaz. Tıpkı normal kaskoda olduğu gibi indirim uygulanmış kaskoda çarpma, çarpılma, aracın çalınması, yanması, yolda kalma, kaza ya da arıza durumu gibi teminatları içerir. Üstelik dilerseniz ek prim ödeyerek poliçenizin kapsamını genişletebilir, sel ve su baskını, deprem, ihtiyari mali mesuliyet, hukuksal yardım gibi olaylara karşı da önlem alabilirsiniz.

Araç Kasko Sigortası Nedir?

Kasko, hasar ve kaza durumlarında aracında ortaya çıkan hasarın masraflarını karşılar. Bu sayede yüksek hasar masraflarına karşı bütçeni korur. Kasko sigortan aşağıdaki durumlarda devreye girer;