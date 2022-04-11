Sigortam.net'ten Sağlık Sigortası Almanın Avantajları

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bilgilerini girerek sadece 2 dakikada internetten teklif alabilirsin. Anlaşmalı olduğumuz 22 sigorta şirketinin onlarca teklifi arasından istediğin poliçe kapsamını belirlemen ise çok daha kolay! Yenilenen yapay zekamızla internetten teklif aldığında; en ucuz, en kapsamlı ya da en uygun fiyata maksimum kapsamı sağlayan poliçe seçeneklerini senin için öne çıkarıyoruz. Bu sayede ihtiyacına uygun olan sağlık sigortanı kafan net olarak anında seçebilirsin.

444 24 00 Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak da sağlık sigortanı hızlıca yaptırman mümkün. Kişiye özel sigorta danışmanı ile telefonda görüşerek teminatlar ve fiyatlar hakkında bilgi alabilirsin. İsteğine bağlı olarak kapsamı belirleyebilir, ödeyeceğin primin hangi sağlık hizmetlerini kapsadığını net şekilde öğrenebilirsin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, ilgili sigorta şirketi ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde geçerlidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir ürün olduğundan Özel Sağlık Sigortasına göre fiyatları daha uygundur. SGK tarafından ödenmeyen tedavi masraflarını karşılar. Sadece 15 TL katılım payı ödeyerek özel sağlık sigortası konforunda hizmet alabilirsiniz. Yatarak tedavi masraflarınız için police koşullarını sağlayan bir hastaneden ücretsiz hizmet alırsınız. Ayakta tedavi masraflarınız için ise yılda 10 defa anlaşmalı hastanelerden hizmet alabilirsiniz. Laboratuvar, radyoloji gibi özel tetkikler karşılanırken aşı ve ilaç masrafları police kapsamı dışındadır. İnternetten sadece 2 dakikada teklif alarak tek bir ekranda tüm teklifleri karşılaştırabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?

Özel Sağlık Sigortası kişiye özel oluşturulan teminatlar dahilinde geniş anlaşmalı hastane ağına sahip olabilen bir üründür. Teminatlarını genişletebilir, isterseniz yurt dışında bile kullanabilirsiniz. Yatarak tedavi masrafları için limitsiz bir paket seçerek hiç bir ücret ödemeden hizmet alırsınız. Ayakta tedavi sağlık giderleriniz belirli bir oran dahilinde (genellikle 80%) karşılanır. Örneğin 100 TL’lik bir muayene için 20 TL ödemeniz gerekir. İlaç, laboratuvar ve özel tetkikler gibi masraflarınızı da teminatlar dahilinde karşılar. Geniş kapsamlı teminatlar ve daha fazla sayıda A+ özel hastaneden faydalanmak için özel sağlık sigortası sizin için iyi bir seçim olabilir. Özel Sağlık Sigortası karşılaştırmalı teklifleri için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.

Sağlık Sigortası Fiyatları 2022

Sağlık sigortası fiyatları seçilen teminatlara, geçirilen hastalıklara, yaşa ve yaşanılan bölgeye göre değişiklik gösterir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları, sahip olduğu teminatlar ve hastane ağı genişliği açısından özel sağlık sigortasından daha dar kapsamlı olduğundan daha ucuzdur. Özel sağlık sigortası fiyatları, seçilen hastane ağı ve kişiye özel oluşturulan teminatlar kapsamında değişiklik gösterir. Yüksek teminat limitleri ile oluşturulabilen özel sağlık sigortası police fiyatları tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarının çok üstündedir.

Hangi Sigorta Şirketlerinden Sağlık Sigortası Yaptırabilirsiniz?

Sigortam.net'ten tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık sigortası teklifi alınca Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, Ak Sigorta, Axa Sigorta gibi Türkiye'nin en büyük ve güveilir sigorta şirketlerinden sağlık sigortanızı yaptırabilirsiniz. Sağlık sigortası teklifi alarak 22 sigorta şirketinin fiyat ve teminat detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu sayede sizin için en uygun olan poliçeyi kolay ve hızlı bir şekilde satın alabilirsiniz.