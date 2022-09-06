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Şimdi Ailen İçin Alacağın Sağlık Sigortasında İlk Ay Bizden Hediye!

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Şimdi aile için sağlık sigortasında ilk ay bizden hediye!
 
Ailenin ihtiyacına uygun özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortasını almak için hemen özel sağlık danışmanını ara, 1 yıllık poliçe tutarının ilk ayını biz karşılayalım.

Son gün: 30 Eylül

Kampanya Koşulları

  • Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar  444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak yatarak+ayakta teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde geçerlidir.
  • Sağlık sigortası poliçesinin toplam prim tutarı 12’ye bölünerek 1 aylık tutarı hediye edilecektir. Poliçe indirimi 5.00TL’ye kadar sınırlıdır.
  • Kampanya, Sigortam.net’ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
  • İndirim tutarı, poliçenin düzenlendikten sonra 1 hafta içinde satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
  • Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı geri alınır.
  • Bu kampanya, Sigortam.net’in farklı kampanyaları ile birleştirilemez.
  • Sigortam.net, gerekli gördüğü takdirde  kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
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