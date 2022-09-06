Şimdi Ailen İçin Alacağın Sağlık Sigortasında İlk Ay Bizden Hediye!
Şimdi aile için sağlık sigortasında ilk ay bizden hediye!
Ailenin ihtiyacına uygun özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortasını almak için hemen özel sağlık danışmanını ara, 1 yıllık poliçe tutarının ilk ayını biz karşılayalım.
Son gün: 30 Eylül
Kampanya Koşulları
- Kampanya 30 Eylül 2022 tarihine kadar 444 24 00 numaralı Sigorta Destek Hattı’ndan alınacak yatarak+ayakta teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Sağlık sigortası poliçesinin toplam prim tutarı 12’ye bölünerek 1 aylık tutarı hediye edilecektir. Poliçe indirimi 5.00TL’ye kadar sınırlıdır.
- Kampanya, Sigortam.net’ten daha önce alınmış poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendikten sonra 1 hafta içinde satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı geri alınır.
- Bu kampanya, Sigortam.net’in farklı kampanyaları ile birleştirilemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü takdirde kampanya koşullarında değişiklik yapma, kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.