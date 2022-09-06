Şimdi Ailen İçin Alacağın Sağlık Sigortasında İlk Ay Bizden Hediye!

Şimdi aile için sağlık sigortasında ilk ay bizden hediye!



Ailenin ihtiyacına uygun özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortasını almak için hemen özel sağlık danışmanını ara, 1 yıllık poliçe tutarının ilk ayını biz karşılayalım.

Son gün: 30 Eylül

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