Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!

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İşte Hediyeler

1 adet Apple Watch SE

3 Adet Xiaomi Urevo V1 Koşu Bandı

10 adet Oral-B Pro Şarjlı Diş Fırçası

Tamamlayıcı ya da Özel Sağlık Sigortası al, satın aldığın poliçenin her 50 TL’si için 1 çekiliş hakkı kazan!

Tamamlayıcı ya da Özel Sağlık Sigortası teklifi al, 1 çekiliş hakkı daha kazan.

Çekilişe katılmak için çekiliş katılım formunu doldur, 1 çekiliş hakkı kazan. Çekiliş katılım koşulları için tıklayın.

Sigortam.net'ten Sağlık Sigortası Almanın Avantajları

Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bilgilerini girerek sadece 2 dakikada internetten teklif alabilirsin. Anlaşmalı olduğumuz 22 sigorta şirketinin onlarca teklifi arasından istediğin poliçe kapsamını belirlemen ise çok daha kolay! Yenilenen yapay zekamızla internetten teklif aldığında; en ucuz, en kapsamlı ya da en uygun fiyata maksimum kapsamı sağlayan poliçe seçeneklerini senin için öne çıkarıyoruz. Bu sayede ihtiyacına uygun olan sağlık sigortanı kafan net olarak anında seçebilirsin.

0216 250 76 51 Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak da sağlık sigortanı hızlıca yaptırman mümkün. Kişiye özel sigorta danışmanı ile telefonda görüşerek teminatlar ve fiyatlar hakkında bilgi alabilirsin. İsteğine bağlı olarak kapsamı belirleyebilir, ödeyeceğin primin hangi sağlık hizmetlerini kapsadığını net şekilde öğrenebilirsin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, ilgili sigorta şirketi ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde geçerlidir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir ürün olduğundan Özel Sağlık Sigortasına göre fiyatları daha uygundur.

SGK tarafından ödenmeyen tedavi masraflarını karşılar. Sadece 15 TL katılım payı ödeyerek özel sağlık sigortası konforunda hizmet alabilirsiniz.

Yatarak tedavi masraflarınız için police koşullarını sağlayan bir hastaneden ücretsiz hizmet alırsınız.

Ayakta tedavi masraflarınız için ise yılda 10 defa anlaşmalı hastanelerden hizmet alabilirsiniz.

Laboratuvar, radyoloji gibi özel tetkikler karşılanırken aşı ve ilaç masrafları police kapsamı dışındadır.

İnternetten sadece 2 dakikada teklif alarak tek bir ekranda tüm teklifleri karşılaştırabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?