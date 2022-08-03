Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için Sana Özel 500 TL İndirim
Kampanya İndirim Kodu : MEGA500
Tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi aldıktan sonra ödeme ekranında kampanya kodunu girerek indirimden yararlanabilirsin.
Hemen tamamlayıcı sağlık sigortanı yaptır, sana özel 500 TL indirim avantajını kaçırma.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı Neden Sigortam.net’ten Almalısın?
- Yapay zekâmızla 20’den fazla sigorta şirketi içinden teklifleri karşılaştırır, ucuzunu, uygununu, kapsamlısını kısacası ihtiyacına uygun doğru tamamlayıcı sağlık sigortasını buluruz.
- Net teminatlar ve net fiyatlarla kararında netlik sağlarız.
- 7/24 Müşteri Destek Hattı tüm sorularına cevap verip, problemlerine çözüm sağlarız
- 22 yıllık tecrübeyle her ihtiyacında yanında oluruz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Neden Yaptırmalısın?
Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ücreti ödemeden yararlanmanı sağlar.
- Ücretsiz muayene, tahlil-tetkikler yaptırarabilirsin.
- Ücretsiz ameliyat ve oda-refaketçi hizmetlerinden yararlanabilirsin.
- Ücretsiz MR, tomografi gibi ileri tanı tetkiklerini özel hastanelerde yaptırabilirsin.
- Ücretsiz check-up, diş muayenesi gibi ek hizmetlerle avantajlardan faydalanabilirsin.
Katılım Koşulları
- Kampanya, 4 Ağustos - 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında www.sigortam.net internet sitesinden alınacak tamamlayıcı sigortası poliçelerinde geçerlidir.
- Kampanya kapsamında brans bazında tanımlanacak net indirim tutarı Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında 2000 TL ve üzeri poliçe alımlarında geçerli 500 TLden oluşmaktadır.
- Kampanyadan yaralanmak için; www.sigortam.net internet sitesinden alınan poliçelerin satın alma aşamasında "kupon kodu" alanına indirim kodunun girilmesi gereklidir.
- Satın alma aşamasında kod iletilmemesi durumunda kampanyaya sonradan katılım sağlanamaz.
- Kampanya, daha önce Sigortam.net`ten alınan poliçelerin yenilemelerinde geçerli değildir.
- Bu kampanya Sigortam.net'in internet indirimi ya da diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.
- İndirim tutarı, poliçenin düzenlendiği ayın son iş günü satın almanın yapıldığı kredi kartına Sigortam.net tarafından iade edilecektir.
- Kampanyadan yararlanılarak alınan poliçelerin 150 gün içinde iptal edilmesi durumunda indirim tutarı Sigortam.net tarafından geri alınır.
- İndirim tutarı nakit veya benzeri ödeme araçlarına dönüştürülemez.
- Sigortam.net, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı durdurma veya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.