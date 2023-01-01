Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Fiyatları 2023 İçin Online Teklif Al

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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları

ŞehirYaşCinsiyetTamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatı
İstanbul25-34Erkek5.403 TL
35-44Kadın6.579 TL
45-54Kadın7.458 TL
55-64Erkek6.587 TL
Ankara25-34Kadın5.911 TL
35-44Erkek5.903 TL
45-54Kadın5.957 TL
55-64Erkek8.752 TL
İzmir25-34Kadın6.929 TL
35-44Erkek4.827 TL
45-54Kadın6.736 TL
55-64Erkek4.804 TL
Kocaeli25-34Kadın5.692 TL
35-44Erkek4.133 TL
45-54Kadın5.532 TL
55-64Erkek7.943 TL

Tablodaki fiyatlar, Nisan 2023’de Sigortam.net’ten satın alınan 1 kişilik tamamlayıcı sağlık sigorta poliçe fiyatlarının medyan (gerçek fiyatların sıralamasında tam ortadaki tutarlar) değerleridir. Fiyatlar, sigorta şirketlerinin risk tercihleri ve kişi özelliklerine göre değişebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabileceğin devlet destekli bir sağlık sigortasıdır. SGK’nın kapsamadığı ya da kapsadığı halde ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılayarak ilave ücret ödemeden tedavi olmanı sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları; cinsiyetine, yaşına, bulunduğun şehre ve sağlık sigorta poliçende yer alan teminat kapsamına göre değişiklik gösterir. Kendin ya da ailen için tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatlarını hesaplamak istiyorsan yukarıdaki form alanına bilgilerini girmen yeterli. İnternetten TSS fiyat ve teminatlarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek kendin için en iyi tamamlayıcı sağlık sigortasını seçebilirsin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası sorgulamasını internet üzerinden kolaylıkla yapabilirsin. Sağlık sigorta poliçeni sorgulamak için e-Devlet sistemine girişyaparak detaylı bilgilere ulaşabilirsin.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

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Bilgilerini Gir

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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı ve Teminatları Nelerdir?

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