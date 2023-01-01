Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) Fiyatları 2023 İçin Online Teklif Al
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatları
|Şehir
|Yaş
|Cinsiyet
|Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Fiyatı
|İstanbul
|25-34
|Erkek
|5.403 TL
|35-44
|Kadın
|6.579 TL
|45-54
|Kadın
|7.458 TL
|55-64
|Erkek
|6.587 TL
|Ankara
|25-34
|Kadın
|5.911 TL
|35-44
|Erkek
|5.903 TL
|45-54
|Kadın
|5.957 TL
|55-64
|Erkek
|8.752 TL
|İzmir
|25-34
|Kadın
|6.929 TL
|35-44
|Erkek
|4.827 TL
|45-54
|Kadın
|6.736 TL
|55-64
|Erkek
|4.804 TL
|Kocaeli
|25-34
|Kadın
|5.692 TL
|35-44
|Erkek
|4.133 TL
|45-54
|Kadın
|5.532 TL
|55-64
|Erkek
|7.943 TL
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamı ve Teminatları Nelerdir?
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Ana Teminatları
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Ek Teminatları
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