İnternetten bilgilerini girerek sadece 2 dakikada tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alabilirsin. TSS teklifleri arasından bütçene ve ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi seçebilmen için ise Sigortam.net’in sana sunduğu “Ürün Önerileri”mizi inceleyebilirsin. Onlarca TSS teklifini senin için karşılaştırıp “En ucuz”, “En kapsamlı” ve “Önerilen teklif” ürünlerini önce çıkararak seçim yapmanı daha da kolaylaştırıyoruz. Bütçeni çok zorlamak istemiyorsan “En ucuz” tamamlayıcı sağlık sigortasını seçebileceğin gibi teminatları çok geniş bir poliçe istiyorsan “En kapsamlı” ürünü de tercih edebilirsin. Bir başka seçenek ise “Önerilen teklif” olarak sunduğumuz en uygun fiyata maksimum kapsamı sağlayan sağlık sigorta poliçe seçeneği oluyor. İhtiyaçlarına en uygun teklifi hemen inceleyip anında internetten satın alabilirsin. Tamamlayıcı özel sağlık sigortanı 444 24 00 Sigorta Bilgi Hattımızdan arayarak da satın alabilirsin.