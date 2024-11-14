Türkiye Sigorta'dan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim

Türkiye Sigorta'nın öğretmenlere özel sunduğu %10 indirim ile tamamlayıcı sağlık sigortası şimdi daha hesaplı.

Vade Farksız 9 Taksite Varan Ödeme İmkanından Yararlan

Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı vade farksız 9 taksitle* satın alabilirsin!

%15 Vergi İndiriminden Faydalan

Özel sektör ya da devlet memuru olarak çalışıyorsan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası priminin %15’ini vergi iadesi olarak alabilirsin. Böylece sağlık sigortanı %15 avantajla daha uyguna almış olursun.

Özel Hastane Giderlerini Sabitle

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerdeki muayene ve tedavi giderlerini 1 yıl boyunca sabitleyebileceğini biliyor musun? 10 adet muayene paketli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası al, sene boyunca oluşabilecek fiyat artışlarından etkilenme!

Ameliyat Masraflarını Düşünme

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile anlaşmalı özel hastanlerde ücretsiz** ameliyat olabileceğini biliyor musun?

Ücretsiz MR, Tomografi Gibi İleri Tanı Tetkikleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortan varsa, anlaşmalı sağlık kurumlarında yatış gerçekleşmeden sağlanan doktor muayene, röntgen, laboratuvar tetkikleri ve MR, Tomografi gibi ileri tanı yöntemlerine ait işlemleri kapsam altına alarak kolayca yaptırabilirsin.

Ücretsiz Check-up, Diş Muayenesi ve Temizliği, Diyetisyen Gibi Ek Hizmetler

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında; 7/24 tıbbi danışma hattı, ambulans, check-up, diyetisyen, psikolog ve diş muayenesi, temizliği gibi size ek fayda sağlayacak hizmetlerden yararlanabilirsin.

Sen de ihtiyacına uygun Tamamlayıcı Sağlık Sigortanı şimdi al, kafan net olsun!

*Sigorta şirketlerinin banka anlaşmaları çerçevesinde taksit sayısı değişiklik gösterebilir.

**15 TL tutarındaki SGK katılım payı poliçe teminatlarına dahil değildir. Sigorta şirketlerinin sunduğu poliçe özel şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.