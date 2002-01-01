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Teklifleri Karşılaştırın
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GÜVENCENİZ BAŞLASIN
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mail adresinize gelsin


3 Adımda
Anında Sigortalanın
Bilgilerinizi Girin
Teklifleri Karşılaştırın
İndirimli Satın Alın
GÜVENCENİZ BAŞLASIN
Poliçeniz hemen
mail adresinize gelsin

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Sigortam.net Avantajları
20 Sigorta
Şirketinden Teklif
Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin size özel hazırladığı teklifleri karşılaştırın.
En İyi
Fiyat Garantisi
Satın aldığınız poliçe ile aynı
şartlarda daha ucuza bir teklif bulursanız farkı iade ediyoruz.
Taksitle Ödeme
İmkanı
Sigorta poliçenizi kredi kartı ile
satın alarak ödemenizi taksitlendirebilirsiniz.
 
Sigortam.net
Kampanyaları
Kampanyalarımızı takip ederek, indirimli fiyatlardan ve ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.
İnternetten Alıma
Özel Ek İndirim
İnternetten trafik sigortası alımlarına özel, ek indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.
7/24 Bilgi
ve Hizmet Desteği
Sigorta ile ilgili her konuda bilgi
ve hizmet desteğimizden yararlanabilirsiniz.
Sigortam.net
Avantajları
20 Sigorta
Şirketinden Teklif
Türkiye'nin en iyi sigorta şirketlerinin size özel hazırladığı teklifleri karşılaştırın.
En İyi
Fiyat Garantisi
Satın aldığınız poliçe ile aynı
şartlarda daha ucuza bir teklif bulursanız farkı iade ediyoruz.
Taksitle Ödeme
İmkanı
Sigorta poliçenizi kredi kartı ile
satın alarak ödemenizi taksitlendirebilirsiniz.
Sigortam.net
Kampanyaları
Kampanyalarımızı takip ederek, indirimli fiyatlardan ve ek avantajlardan faydalanabilirsiniz.
İnternetten Alıma
Özel Ek İndirim
İnternetten trafik sigortası alımlarına özel, ek indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.
7/24 Bilgi
ve Hizmet Desteği
Sigorta ile ilgili her konuda bilgi
ve hizmet desteğimizden yararlanabilirsiniz.
Trafik Sigortası Yaptırmazsanız Karşılaşacağınız Riskler
Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmanın 108 TL para cezası vardır.
Poliçe yenilemenizi bir gün bile geciktirseniz %5 gecikme faizi uygulanır.
Para cezası kesildikten sonra aracınız bağlanıp trafikten men edilebilir.
Kaza durumlarında karşı taraftaki hasarları cebinizden ödemek zorunda kalırsınız.
Trafik Sigortası
Yaptırmazsanız
Karşılaşacağınız Riskler
Trafik Sigortası
Cebinizi
Korur!
Trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkmanın 108 TL para cezası vardır.
Trafik Sigortası
Cebinizi
Korur!
Para cezası kesildikten sonra aracınız bağlanıp trafikten men edilebilir.
Trafik Sigortası
Cebinizi
Korur!
Poliçe yenilemenizi bir gün bile geciktirseniz %5 gecikme faizi uygulanır.
Trafik Sigortası
Cebinizi
Korur!
Kaza durumlarında karşı taraftaki hasarları cebinizden ödemek zorunda kalırsınız.


Türkiye'nin İlk Online Sigorta Platformu

2001 yılından bugüne deneyimli uzman kadromuz ile, 7 gün 24 saat yanınızdayız!
20Yıllık Tecrübe
515 Uzman Çalışan
4.5 MilyonMutlu Müşteri
20Yıllık Tecrübe
515 Uzman Çalışan
4.5 MilyonMutlu Müşteri
Anlaşmalı Sigorta Şirketleri
Anlaşmalı
Sigorta Şirketleri
Türkiye'nin en iyi 20 sigorta şirketinin, onlarca sigorta paketi arasından en uygun tekliflere ulaşmanızı sağlıyoruz!


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