Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatlarını Hesaplayın, Hemen Karşılaştırın
Zorunlu Trafik Sigortası
Trafik Sigortası Nedir?
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Trafik Sigortası Kapsamı ve Teminatları Nelerdir?
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Ana Teminatları
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Çeşitleri
- Hasarsızlık İndirimi
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Trafik Sigortası Fiyatları
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Fiyatları Tablosu
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Fiyatları Tablosu
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Hasarsızlık İndirim Oranları
- Trafik Sigortası Teminatları
ve Limitleri
|Tarife Basamak Kodu
|İstanbul
|Ankara
|İzmir
|Gaziantep
|Muğla
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3.469,18 TL
|-
|-
|-
|-
|3
|2.581 TL
|2.515 TL
|2.509,28 TL
|-
|-
|4
|1.248 TL
|1.204 TL
|1.178 TL
|1.134 TL
|1.068,33 TL
|5
|1.001,79 TL
|1.022 TL
|919,06 TL
|909,03 TL
|802,96 TL
|6
|851,56 TL
|840 TL
|768,93 TL
|778,27 TL
|722,08 TL
|7
|559,91 TL
|553,2 TL
|511,36 TL
|521,4 TL
|450,4 TL
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