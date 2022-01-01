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Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatlarını Hesaplayın, Hemen Karşılaştırın

Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir araç sigortasıdır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek kaza sonucunda karşı tarafın maddi ve bedensel zararlarının karşılanmasını sağlar. Trafik sigortası nedir hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Trafik Sigortası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Trafik sigortası sorgulama internetten yapılabilmektedir. Sigortam.net internet sitesinden trafik sigortası teklifi alarak tek bir ekranda birçok sigorta şirketinin araç sigorta fiyat ve teminatlarını karşılaştırabilirsiniz. Sadece teklif adımlarında sizden istenen bilgileri girmeniz yeterli. 2 dakikada teklifleri görebilir, bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi seçerek online ödeme ile hızlıca sigorta güvencenizi başlatabilirsiniz.

Trafik Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?

1
Bilgilerinizi Girin

Size özel zorunlu trafik sigortası tekliflerini görüntüleyebilmek için araç ve kullanıcı bilgilerinizi girin.

2
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20’den fazla sigorta şirketinin trafik sigortası teklifini aynı anda karşılaştırın, ihtiyacınıza en uygun sigortayı 2 dakikada bulun.

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Türkiye Sigorta
Standart Teminatlı
50TL Trendyol Hediye Çeki
HDI Sigorta
Standart Teminatlı
50TL Trendyol Hediye Çeki
Anadolu Sigorta
Standart Teminatlı
50TL Trendyol Hediye Çeki
Ray Sigorta
Standart Teminatlı
50TL Trendyol Hediye Çeki

Trafik Sigortası Kapsamı ve Teminatları Nelerdir?

Trafik Sigortası Fiyatları

Araç Türü: Otomobil Trafik Sigortası Fiyatları 2021
Tarife Basamak KoduİstanbulAnkaraİzmirGaziantepMuğla
1-----
23.469,18 TL----
32.581 TL2.515 TL2.509,28 TL --
41.248 TL1.204 TL1.178 TL1.134 TL1.068,33 TL
51.001,79 TL1.022 TL919,06 TL909,03 TL802,96 TL
6851,56 TL840 TL768,93 TL778,27 TL722,08 TL
7559,91 TL553,2 TL511,36 TL521,4 TL450,4 TL

Tablodaki trafik sigortası fiyatları, Temmuz 2021’de Sigortam.net’ten alınan tüm trafik sigortası fiyat tekliflerinin medyan (gerçek fiyatların tam ortasındaki tutarlar) değerleridir. Fiyatlar sigorta şirketlerine ve teminatlara göre değişiklik gösterebilir.

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