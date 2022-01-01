Sigortalı arabanın hareket halinde olmadığı durumlarda, sebep olacağı zararlar karşılanmaz. Yani trafik sigortasının zarar masraflarını karşılaması için aracın trafiğe çıkmış ve seyir halinde olması gerekmektedir. Zorunlu taşıt sigortası sadece karşı tarafın ve üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını karşılamak için kullanılabilir. Kazaya neden olan sigortalı araç sahibinin, kusurlu olması durumunda tazminat talepleri teminat kapsamında değildir, yani trafik sigortası kusurlu araç sahibinin tazminat istediği için ödeme yapmaz. Aynı zamanda eşi, çocukları ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin zararları için de tazminat talepleri ödenmez. Trafik sigortası kapsam dışı hallerden bir diğeri ise kaza sırasında sigortalı araçta zarar gören kişilerin eşyaları ile ilgilidir. Araçta zarar görenlerin bagaj gibi eşyaları dışında kalan mallararın zarar görmesi sonucu oluşabilecek talepler trafik sigortası kapsamı dışındadır. Aynı zamanda trafik sigortalı kişinin aracına, bu araç ile çekilen römorklara gelebilecek zararlar nedeniyle istenebilecek taleplerde karşılanmaz.