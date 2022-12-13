Son zamanlarda araç fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak kasko fiyatlarının da yükseldiğini görüyoruz. Bu durum kasko yaptırmak isteyen araç sahiplerinin bütçesini zorlayabiliyor.

Her bütçeye uygun, daha ucuza kasko yaptırmanın 5 yolunu senin için yazdık.

1- Kasko teminatları yetkili servisler ya da özel servisler olarak ikiye ayrılır. Yetkili servis teminatlı kasko primleri daha yüksekken özel servis teminatlı kasko primleri daha düşük olabilir. Eğer aracının garanti süresi sona ermişse ya da daha eski model bir aracınız varsa özel servis tercih etmek kaskonu daha ucuza almanı sağlayabilir. Sigortam.net’ten kolayca yetkili ya da özel servis teminatlı kasko için teklifleri alabilirsin.

2- Dar kasko tercih edebilirsin. Dar kasko; mini onarım, ikame araç gibi teminatların olmadığı kasko türüdür. Aracını pert, yangın ya da çalınma gibi daha büyük risklere karşı güvence altına alır. Dar ya da genişletilmiş aradığın tüm kasko türleri için Sigortam.net’ten kolayca teklif alabilirsin.

3- Kaskonda muafiyet bulunması da primlerini düşürecektir. Kaskoda muafiyet bulunması şu anlama gelir; aracında hasar oluştuğu zaman onarım bedelini sigorta şirketi ile bölüşebilirsin. Böylece kaskonu daha uygun fiyata alabilirsin.

4- Kasko alacağın zaman farklı sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırmak önemli ölçüde tasarruf etmeni sağlar. Sigortam.net ile 20’den fazla sigorta şirketinin tekliflerini kolayca karşılaştırıp senin için en uygununu alabilirsin.

5- Yukarıdaki 4 maddeyi dikkate alarak kaskonu seçmek, sana önemli ölçüde tasarruf ettirebilir. Buna ek daha da uygun fiyatı bulabilmek için kampanyaları takip edebilirsin. Kaskonu Sigortam.net’ten alırken hem sigorta şirketlerinin kampanyalarından hem de Sigortam.net’in müşterilerine özel sunduğu kampanyalardan yararlanabilirsin. Böylece kaskonu önemli ölçüde ucuza alma fırsatı yakalayabilirsin.