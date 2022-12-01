Sigortam.net'ten Yılbaşı Çekilişi!
Sigortam.net'ten Yılbaşı Çekilişi!
Hemen çekilişe katıl, yeni yılda birbirinden güzel hediyelerden birini kazanma şansı yakala!
İşte Hediyeler
- 1 adet iPhone 14 128 GB
- 5 Adet iPad Mini
- 7 adet Apple Watch SE
- 10 adet Airpods 3. Nesil
Tamamlayıcı ya da Özel Sağlık Sigortası al, satın aldığın poliçenin her 50 TL’si için 1 çekiliş hakkı kazan!
Tamamlayıcı ya da Özel Sağlık Sigortası teklifi al, 1 çekiliş hakkı daha kazan.
Çekilişe katılmak için çekiliş katılım formunu doldur, 1 çekiliş hakkı kazan. Çekiliş katılım koşulları için tıklayın.
Sigortam.net'ten Sağlık Sigortası Almanın Avantajları
Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bilgilerini girerek sadece 2 dakikada internetten teklif alabilirsin. Anlaşmalı olduğumuz 22 sigorta şirketinin onlarca teklifi arasından istediğin poliçe kapsamını belirlemen ise çok daha kolay! Yenilenen yapay zekamızla internetten teklif aldığında; en ucuz, en kapsamlı ya da en uygun fiyata maksimum kapsamı sağlayan poliçe seçeneklerini senin için öne çıkarıyoruz. Bu sayede ihtiyacına uygun olan sağlık sigortanı kafan net olarak anında seçebilirsin.
0216 250 76 51 Sigorta Bilgi Hattımızı arayarak da sağlık sigortanı hızlıca yaptırman mümkün. Kişiye özel sigorta danışmanı ile telefonda görüşerek teminatlar ve fiyatlar hakkında bilgi alabilirsin. İsteğine bağlı olarak kapsamı belirleyebilir, ödeyeceğin primin hangi sağlık hizmetlerini kapsadığını net şekilde öğrenebilirsin.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?
- Tamamlayıcı sağlık sigortası, ilgili sigorta şirketi ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde geçerlidir.
- Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet destekli bir ürün olduğundan Özel Sağlık Sigortasına göre fiyatları daha uygundur.
- SGK tarafından ödenmeyen tedavi masraflarını karşılar. Sadece 15 TL katılım payı ödeyerek özel sağlık sigortası konforunda hizmet alabilirsiniz.
- Yatarak tedavi masraflarınız için police koşullarını sağlayan bir hastaneden ücretsiz hizmet alırsınız.
- Ayakta tedavi masraflarınız için ise yılda 10 defa anlaşmalı hastanelerden hizmet alabilirsiniz.
- Laboratuvar, radyoloji gibi özel tetkikler karşılanırken aşı ve ilaç masrafları police kapsamı dışındadır.
- İnternetten sadece 2 dakikada teklif alarak tek bir ekranda tüm teklifleri karşılaştırabilirsiniz.
Özel Sağlık Sigortası Nedir, Avantajları Nelerdir?
- Özel Sağlık Sigortası kişiye özel oluşturulan teminatlar dahilinde geniş anlaşmalı hastane ağına sahip olabilen bir üründür.
- Teminatlarını genişletebilir, isterseniz yurt dışında bile kullanabilirsiniz.
- Yatarak tedavi masrafları için limitsiz bir paket seçerek hiç bir ücret ödemeden hizmet alırsınız.
- Ayakta tedavi sağlık giderleriniz belirli bir oran dahilinde (genellikle 80%) karşılanır. Örneğin 100 TL’lik bir muayene için 20 TL ödemeniz gerekir.
- İlaç, laboratuvar ve özel tetkikler gibi masraflarınızı da teminatlar dahilinde karşılar.
- Geniş kapsamlı teminatlar ve daha fazla sayıda A+ özel hastaneden faydalanmak için özel sağlık sigortası sizin için iyi bir seçim olabilir.
- Özel Sağlık Sigortası karşılaştırmalı teklifleri için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım.
Kampanya Katılım Koşulları
- Bu kampanya Sigortam Net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizm. A.Ş. adına MPİ'nin 17.11.2022 tarih ve E-40453693-255.01.02-27316 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir.
- Kampanya 23.11.2022 SAAT:09:00 ile 03.01.2023 SAAT: 23:59 tarihleri arasında, Türkiye genelinde, Sigortam Net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizm. A.Ş. ye ait www.sigortam.net (ücretsiz) web sitesine girerek form daki ad,soyad, telefon,adres bilgilerini dolduranlara 1 çekiliş hakkı ,form doldurduktan sonra web sitesi veya 4442400 nolu çağrı merkezinden (ücretsiz), kasko, trafik, tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ,konut, DASK, cep telefonu, evcil hayvan ve sigortası ile ilgili fiyat karşılaştırması (teklif alma) yapanlara 1 çekiliş hakkı ( aynı gün içerisinde bir branştan 1'den fazla teklif alması durumunda en fazla 1 çekiliş hakkı) ,bu poliçelerden herhangi birini satın alanlara satın aldıkları poliçelerin her 50 tl için 1 çekiliş hakkı verilecektir.( formu 1 defa doldurmak zorunludur, form doldurmayanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.)
- Talihliler, 26.01.2023 tarihinde saat: 11:00 Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. Toplantı Salonu, Esentepe Mah.Kore şehitleri Cad. 16/1 İç Kapı No:59 Şişli -İst adresinde çekilişle belirlenecektir. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte 1 kişi 30.999,00 TL değerinde iPhone 14 128 GB (hat ve kart hariçtir.), 5 kişi 12.999,00 TL değerinde iPad Mini, 7 kişi 5.999,00 TL değerinde Apple Watch SE, 10 kişi 3.999,00 TL değerinde Airpods 3. Nesil kulaklık lightning ikramiyesi kazanacaktır.
- İkramiye kazanan talihliler 01.02.2023 tarihli Posta Gazetesinde ilan edilecektir.
- Kampanya Bireysel Müşterilere yöneliktir.
- Formu 1 defa doldurmak zorunludur, form doldurmayanlara çekiliş hakkı verilmiyecektir.
- Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
- Kampanyadan sözleşmenin sahibi (sigortalı) yararlanacaktır. Sigortalı ve ödeyeni farklı kişilerin olduğu sözleşmeler için çekiliş hakkı sigortalıya verilir. Katılımlarda ad, soyad, adres bilgilerinden herhangi biri eksik olan katılımcılara çekiliş hakkı verilmeyecektir.
- www.sigortam.net internet adresinden ya da 444 24 00 nolu telefondan kampanyaya katılım ücretsizdir.
- Katılımda sunulan bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır.
- Poliçe sözleşmelerinin son cayma tarihi olan 03.01.2023'e kadar poliçelerini iptal ettiren müşterilerin çekiliş hakları da iptal edilecektir.
- Sigortam Net Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizm. A.Ş. çalışanları ve 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilemez.
- İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.