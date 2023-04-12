Yola Çıkmadan Önce Kasko Yaptırmak İçin 5 Neden

Kasko, aracını kaza ve arıza durumlarına karşı güvence altına alan, seni beklenmedik masraflarda koruyan bir sigorta türüdür. Kaskonun yapılması, Trafik Sigortası gibi zorunlu olmasa da geniş teminatlarıyla araç sahiplerini rahatlatıp benzersiz avantajlar sunar. Özellikle araç değerlerinin her geçen gün artması aracını güvence altına almanın önemini daha çok artırıyor.

Eğer “Neden kasko almalıyım?” diye düşünüyorsan senin için en temel 5 nedeni hazırladık.

1- Çalınma, park halinde çarpılma ya da yangına karşı güvende olursun.

“Ben iyi sürücüyüm, kaza yapmam” diyebilirsin. Ancak kasko ile hırsızlık, park halinde çarpılma ya da aracının yanması gibi senin müdahele edemeyeceğin durumlara karşı aracını tam koruma altına alabilirsin.

2- Dolu, sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı aracını koruma altına alırsın.

İklim değişikliği ve ülkemizin deprem kuşağında olması doğal afet riskini oldukça artırıyor. Özellikle son yıllarda sıkça rastlanan dolu yağışlarından aracın etkilense bile kaskonun hasarsızlık indirimini bozmadan onarımını yaptırabilirsin.

3- Mini onarım teminatı ile ufak hasarları düşünmezsin.

Kaskonun mini onarım teminatı ile aracının kaportasında oluşacak küçük hasarlar için artık onarım masraflarını dert etmene gerek yok. Sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu mini onarım servislerinde belirli orandaki küçük hasarları ücretsiz olarak yaptırabilirsin.

4- Küçük gibi görünen hasarların maliyeti kaskodan daha pahalı olabilir.

Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde tampon ya da ayna kırılması gibi hasarlarla sıkça karşılaşılabilir. Özellikle parça maliyetlerinin artması nedeniyle küçük gibi görünen hasarların onarımı kaskoya ödeyeceğin tutardan çok daha büyük maliyetlere neden olabilir.

5- Kaskonun yüksek İMM teminatı seni büyük masraflardan korur.

Çift taraflı bir kazaya karışman ve kusurlu tarafın senin olman durumunda, karşı tarafın aracının onarım masrafı 100.000 TL’ye kadar trafik sigortası İMM teminatı ile karşılanır. Eğer kaskon varsa bu tutarın üstünde kalan kısmı kasko poliçenin İMM teminatı ile ödenir.

%60'a Varan Hasarsızlık İndiriminden Yararlan

Kasko sigortası hasarsızlık indirimi uygulaması hasarsız geçirilen ilk 12 aylık sigortası dönemi sonunda %30 indirim hasarsızlık indirimi kazanlılır. Her hasarsız geçirilen sigortası dönemi indirim oranı artar, 4. hasarsız yenileme döneminde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır.